https://ria.ru/20220425/proekty-1785352346.html

Лауреатов программы "Лучшие социальные проекты России" наградят 26 мая

Лауреатов программы "Лучшие социальные проекты России" наградят 26 мая - РИА Новости, 25.04.2022

Лауреатов программы "Лучшие социальные проекты России" наградят 26 мая

Развитие социальной сферы крайне важно для благополучия общества, в связи с чем компании всеми силами стараются способствовать ее совершенствованию. 26 мая 2022 РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T16:56

2022-04-25T16:56

2022-04-25T16:57

пресс-релизы

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МОСКВА, 25 апр - Пресс-служба Программы и Форума "Лучшие социальные проекты России". Развитие социальной сферы крайне важно для благополучия общества, в связи с чем компании всеми силами стараются способствовать ее совершенствованию. 26 мая 2022 года в Sheraton Moscow Sheremetyevo Airport Hotel состоится десятая ежегодная церемония награждения лауреатов Программы "Лучшие социальные проекты России", направленной на выявление самых прогрессивных социальных инициатив.Определять победителей будет экспертный совет, в состав которого входят представители Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы, Департамента здравоохранения г. Москвы, НИУ ВШЭ, ММБА, Национального агентства финансовых исследований и других государственных и общественных организаций. Среди лауреатов прошлых лет: БФ "Детский мир", РЖД, госкорпорация Ростех, Газпром, S7 Airlines, Банк Открытие, Сбербанк, KFC, торговая сеть "Пятерочка", сеть магазинов парфюмерии и косметики Л’Этуаль, Mary Kay®️ Россия, БАРЬЕР, телекомпания НТВ, Яндекс.Лавка, Страховой Дом ВСК, Департамент информационных технологий г. Москвы."Сейчас как никогда важно брать ответственность не только за себя и свое дело, но и за других людей. Социальная политика компаний может помочь преодолеть трудности современных дней и дать возможность большому количеству отраслей и сфер расти и развиваться. Программа "Лучшие социальные проекты России" призвана обратить внимание общественности на инициативы организаций, разделяющих социально ориентированные взгляды и цели", – прокомментировала значимость Программы Ангелина Сливина, исполнительный директор.Также состоится Форум, в рамках которого пройдет презентация наиболее эффективных проектов и обсуждение лучших практик, активно внедряющихся в общественно значимой среде. Деловая часть Форума будет разделена на тематические секции, где поднимут темы благотворительности, поддержки социально незащищенных слоев населения, социальной ответственности бизнеса, импортозамещения в России. Кроме этого расскажут о таких аспектах социальной повестки, как гендерный баланс, благоустройство территорий, сохранение культурного наследия.В числе спикеров Форума – представители компаний: Банк ЗЕНИТ, Альфа-Банк, золотодобывающая компания "Полюс", Русская медная компания, международная фармацевтическая компания "Сервье", БФ "Швабе–Милосердие", Детский мир, Faberlic, Skillbox, платежная система "Мир", РЖД, Группа "Илим".Подробная информация – на официальном сайте.По вопросам участия. По вопросам информационной поддержки – ЕкатеринаПартнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы