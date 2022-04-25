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В Приангарье реализуют пять крупных инфраструктурных проектов - РИА Новости, 25.04.2022
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Иркутская область
https://ria.ru/20220425/proekty-1785350772.html
В Приангарье реализуют пять крупных инфраструктурных проектов
В Приангарье реализуют пять крупных инфраструктурных проектов - РИА Новости, 25.04.2022
В Приангарье реализуют пять крупных инфраструктурных проектов
В Иркутской области планируется реализовать пять крупных проектов в рамках инфраструктурного бюджетного кредита, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T16:52
2022-04-25T16:52
иркутская область
россия
иркутская область
игорь кобзев
экономика
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ИРКУТСК, 25 апр – РИА Новости. В Иркутской области планируется реализовать пять крупных проектов в рамках инфраструктурного бюджетного кредита, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.В министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России прошло совещание по вопросу развития Иркутской области под председательством главы ведомства Ирека Файзуллина. Участие в совещании принял губернатор Приангарья Игорь Кобзев.Особое внимание на встрече уделили реализации проектов в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов, переселению граждан из аварийного жилья и строительству объектов в зоне наводнений 2019 года."В рамках инфраструктурного бюджетного кредита Иркутская область планирует реализовать на территории пять проектов, среди которых проектирование тепловой магистрали, реконструкция канализационных очистных сооружений, реконструкция напорных трубопроводов, строительство котельной и комплексных очистных сооружений, а также мероприятия по техприсоединению", - говорится в сообщении.Что касается исполнения программы по переселению из ветхого и аварийного жилья, то в Иркутской области за время ее реализации были переселены более 22 тысяч человек и ликвидировано более 550 тысяч квадратных метров жилья, непригодного для проживания. На сегодняшний день в регионе для комплексного развития определены 14 территорий общей площадью более 260 гектар с градостроительным потенциалом более 1 миллиона квадратных метров.Игорь Кобзев также доложил о ситуации по строительству объектов в муниципалитетах, которые были затоплены во время наводнений 2019 года."В рамках реализации программы восстановления инфраструктуры после наводнения 2019 года многие проекты уже выходят на финишную прямую и уже можно сказать, что все задачи, которые были поставлены в программе, мы выполним", – отметил Игорь Кобзев.На данный момент построено социальное жилье, проводится строительство и реконструкция социальных объектов. Для обеспечения жильем семей, чьи дома были расположены за пределами пострадавшей от наводнения территории и разрушены в результате подъема грунтовых вод, начато строительство четырех многоквартирных домов.
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россия, иркутская область, игорь кобзев, экономика
16:52 25.04.2022
 
В Приангарье реализуют пять крупных инфраструктурных проектов

Пять проектов реализуют в Иркутской области в рамках инфраструктурного бюджетного кредита

© Depositphotos / MaykovNikitaИркутск
Иркутск - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© Depositphotos / MaykovNikita
Иркутск. Архивное фото
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ИРКУТСК, 25 апр – РИА Новости. В Иркутской области планируется реализовать пять крупных проектов в рамках инфраструктурного бюджетного кредита, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
В министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России прошло совещание по вопросу развития Иркутской области под председательством главы ведомства Ирека Файзуллина. Участие в совещании принял губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
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Особое внимание на встрече уделили реализации проектов в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов, переселению граждан из аварийного жилья и строительству объектов в зоне наводнений 2019 года.
"В рамках инфраструктурного бюджетного кредита Иркутская область планирует реализовать на территории пять проектов, среди которых проектирование тепловой магистрали, реконструкция канализационных очистных сооружений, реконструкция напорных трубопроводов, строительство котельной и комплексных очистных сооружений, а также мероприятия по техприсоединению", - говорится в сообщении.
Что касается исполнения программы по переселению из ветхого и аварийного жилья, то в Иркутской области за время ее реализации были переселены более 22 тысяч человек и ликвидировано более 550 тысяч квадратных метров жилья, непригодного для проживания. На сегодняшний день в регионе для комплексного развития определены 14 территорий общей площадью более 260 гектар с градостроительным потенциалом более 1 миллиона квадратных метров.
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Игорь Кобзев также доложил о ситуации по строительству объектов в муниципалитетах, которые были затоплены во время наводнений 2019 года.
"В рамках реализации программы восстановления инфраструктуры после наводнения 2019 года многие проекты уже выходят на финишную прямую и уже можно сказать, что все задачи, которые были поставлены в программе, мы выполним", – отметил Игорь Кобзев.
На данный момент построено социальное жилье, проводится строительство и реконструкция социальных объектов. Для обеспечения жильем семей, чьи дома были расположены за пределами пострадавшей от наводнения территории и разрушены в результате подъема грунтовых вод, начато строительство четырех многоквартирных домов.
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