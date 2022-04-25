https://ria.ru/20220425/proekty-1785350772.html

В Приангарье реализуют пять крупных инфраструктурных проектов

В Приангарье реализуют пять крупных инфраструктурных проектов - РИА Новости, 25.04.2022

В Приангарье реализуют пять крупных инфраструктурных проектов

В Иркутской области планируется реализовать пять крупных проектов в рамках инфраструктурного бюджетного кредита, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T16:52

2022-04-25T16:52

2022-04-25T16:52

иркутская область

россия

иркутская область

игорь кобзев

экономика

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ИРКУТСК, 25 апр – РИА Новости. В Иркутской области планируется реализовать пять крупных проектов в рамках инфраструктурного бюджетного кредита, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.В министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России прошло совещание по вопросу развития Иркутской области под председательством главы ведомства Ирека Файзуллина. Участие в совещании принял губернатор Приангарья Игорь Кобзев.Особое внимание на встрече уделили реализации проектов в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов, переселению граждан из аварийного жилья и строительству объектов в зоне наводнений 2019 года."В рамках инфраструктурного бюджетного кредита Иркутская область планирует реализовать на территории пять проектов, среди которых проектирование тепловой магистрали, реконструкция канализационных очистных сооружений, реконструкция напорных трубопроводов, строительство котельной и комплексных очистных сооружений, а также мероприятия по техприсоединению", - говорится в сообщении.Что касается исполнения программы по переселению из ветхого и аварийного жилья, то в Иркутской области за время ее реализации были переселены более 22 тысяч человек и ликвидировано более 550 тысяч квадратных метров жилья, непригодного для проживания. На сегодняшний день в регионе для комплексного развития определены 14 территорий общей площадью более 260 гектар с градостроительным потенциалом более 1 миллиона квадратных метров.Игорь Кобзев также доложил о ситуации по строительству объектов в муниципалитетах, которые были затоплены во время наводнений 2019 года."В рамках реализации программы восстановления инфраструктуры после наводнения 2019 года многие проекты уже выходят на финишную прямую и уже можно сказать, что все задачи, которые были поставлены в программе, мы выполним", – отметил Игорь Кобзев.На данный момент построено социальное жилье, проводится строительство и реконструкция социальных объектов. Для обеспечения жильем семей, чьи дома были расположены за пределами пострадавшей от наводнения территории и разрушены в результате подъема грунтовых вод, начато строительство четырех многоквартирных домов.

https://ria.ru/20220422/gazifikatsiya-1784839498.html

https://ria.ru/20211022/irkutsk-1755812748.html

https://ria.ru/20211015/aeroport-1754725924.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, иркутская область, игорь кобзев, экономика