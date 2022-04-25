08:00 25.04.2022 (обновлено: 08:08 25.04.2022)
Останутся без попкорна: в США рекордно подорожали основные продукты
© AP Photo / Ross D. FranklinМужчина ест попкорн перед весенним тренировочным бейсбольным матчем в Скоттсдейле
© AP Photo / Ross D. Franklin
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Цены на кукурузу зашкаливают, пшеница ежемесячно обновляет максимумы. Поставки c Украины идут с перебоями. Тем временем запасы удобрений в Европе иссякают из-за антироссийских санкций, что грозит неурожаем. ООН бьет тревогу — более одной пятой человечества ждет голод и нищета.
На максимуме
Фьючерсы на кукурузу в Чикаго превысили восемь долларов за бушель (коробка в 38,6 килограмма) — максимум последних десяти лет. В сентябре 2012-го урожай на Среднем Западе США уничтожила засуха.
Сейчас злаковая культура дорожает из-за военных действий на Украине. Там нарушились логистические цепочки, большинство украинских морских портов закрыты, перевозят по железной дороге. Но объемы поставок сельхозпродукции в разы меньше, чем по морю.
Украина — четвертая в мире по поставкам кукурузы. В прошлом году страна отгрузила около 23 миллионов тонн. "Примерно 55 процентов экспорта — в ЕС. Еще около 30 — в Китай и Южную Корею. Оставшийся небольшой объем — в другие государства", — говорит Ярослав Островский, специалист департамента стратегических исследований TotalResearch.
Под угрозой посевная. Фермеры не могут начать работу — не хватает топлива, семян и удобрений. Из-за нарушенной логистики не получают даже оплаченные товары.
Мужчина сеет овес в Киевской области
Урожай злака на Украине может упасть на 35 процентов — до 27,7 миллиона тонн, предупреждает компания "СовЭкон". "Заместить такой объем поставок на мировой рынок просто невозможно. Отсюда резкий взлет фьючерсов на культуру", — продолжает эксперт.
Толкает вверх котировки и холодная погода в четырех из пяти кукурузных штатов Америки. С задержкой в поля вышли фермеры Айовы, Иллинойса, Миннесоты и Индианы. В Небраске засеяли всего два процента площадей.
Медленный старт посевной заставил рынок понервничать. Все опасаются нехватки сельхозкультуры, что чревато ростом цен на продукты.
Между тем дорожает пшеница — еще один основной экспортный товар Украины. До военных действий страна была вторым поставщиком зерна в ЕС и одним из крупнейших — на развивающиеся рынки Азии и Африки.
В этом году урожай пшеницы может составить 16,7 миллиона тонн — около половины объема прошлого года, предупреждает украинская компания Barvainvest.
Недосчитается страна и других культур. Подсолнечника соберут на 30-40 процентов ниже нормы, прогнозирует сельскохозяйственный холдинг Maxigrain.
По оценке профильного портала "АПК-Информ", совокупное производство зерновых и масличных сократится вдвое — до 53,3 миллиона тонн.
Такие неутешительные прогнозы грозят нехваткой основных продуктов в мире и ростом цен, которые уже бьют рекорды.
© AP Photo / Nam Y. HuhПокупатели в продуктовом магазине на Маунт-Проспект, штат Иллинойс, США
© AP Photo / Nam Y. Huh
Покупатели в продуктовом магазине на Маунт-Проспект, штат Иллинойс, США
В США в марте годовая инфляция ускорилась до восьми с половиной процентов. Такого не было с 80-х. Зашкаливает показатель в Европе. В 19 государствах — семь с половиной процентов, подсчитал Евростат. Больше всего — в Литве: там инфляция составила 15,6. В Германии — 7,3: это максимум за последние 40 лет.
Проблемы не обойдут стороной и развивающиеся страны. "Кризис может погрузить в нищету до 1,7 миллиарда человек, более одной пятой человечества. Голод в масштабах, которые мир не видел на протяжении десятилетий", — написал в чешском издании Seznam Zpravys генсекретарь ООН Антониу Гутерриш.
Опустошительные санкции
В XXI веке мир пережил немало столкновений — в Афганистане, Иране, Йемене, Ливии, Сирии. Но именно военные действия на Украине несут такие масштабные потери, отмечают в ООН.
Россия и Украина — ключевые экспортеры сельхозпродукции. Прежде всего пшеницы. Вместе они обеспечивают 30 процентов мировых поставок этой культуры. Ее сложно заменить: каждый третий на планете питается именно хлебом.
Кроме того, на долю двух стран приходится 55 процентов экспорта подсолнечного масла. Срыв поставок чреват глобальным дефицитом.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПроизводство растительного масла в Краснодарском крае
Производство растительного масла в Краснодарском крае
Ситуацию усугубляют санкции, которые не дают поддержать сельхозпроизводство. ЕС отказался от удобрений из России, притом что страна в тройке крупнейших поставщиков карбамида, аммиака, аммиачной селитры, критически важных для сельского хозяйства. Но это ничуть не помешало Евросоюзу ограничить импорт. Теперь там ожидают урожай вдвое меньше.
И обратиться некуда — все стараются как можно больше оставить для себя. Например, китайцы заявили, что не собираются выбрасывать на европейский рынок часть своих резервов. КНР, наоборот, работает про запас: наращивает закупки, чтобы обеспечить продовольственную безопасность. Шри-Ланка вовсе объявила дефолт, справиться с экономическим кризисом помогает Индия.
Между тем зерно — это не только хлеб и макароны. Львиная доля идет на корма для скота. Так же и с кукурузой.
В свое время в России чуть не исчезла мясная промышленность. Нечем было кормить коров, каждую осень животных пускали под нож.
Держится на зерне и кукурузе и птицеводство. Поэтому, когда дорожают эти культуры, взлетают цены на мясо и молочку.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудник демонстрирует семена на складе готовой продукции кукурузокалибровочного завода
Сотрудник демонстрирует семена на складе готовой продукции кукурузокалибровочного завода
"Пострадают государства не только в Европе, но и в Северной Африке. В особенности Египет, который достаточно давно был одним из главных импортеров продуктов питания из России и Украины", — отмечает Ярослав Островский.
Развитым и развивающимся странам придется потуже затянуть пояса, предупреждают аналитики.
Французская LeFigaro напоминает: проблема с пшеницей в 2007-м спровоцировала голодные бунты в 37 странах. Все вылилось в "арабскую весну". Но тогда культура стоила 240 евро за тонну. Сейчас — свыше 400. И это еще не предел.
Подливают масло в огонь и санкции против российских углеводородов. Американцы в марте отказались от российских нефти и газа, европейские страны пытаются следовать тем же курсом. Ищут новых поставщиков, из-за этого растет спрос на энергоресурсы, разгоняются цены.
В Латинской Америке уже массовые протесты. В Перу литр бензина подорожал на 37 процентов, Уругвае — на 33, Бразилии — на 26, в Аргентине и Чили — на 15 и десять.
Следом повышается стоимость транспортировки, увеличиваются издержки производителей. Отсюда — ускорение инфляции. Все это усложняет восстановление мировой экономики, которая так и не оправилась после COVID-19.
Отыграть ситуацию назад не получится, считают аналитики. Процессы запущены. Пострадают все. В России прогнозируют хороший урожай — себя страна обеспечит. Однако санкции поменяли правила игры: нужно выстраивать новую экономическую модель, искать альтернативные рынки сбыта. И это будет уже другая реальность.
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