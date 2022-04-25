https://ria.ru/20220425/produkty-1784995965.html

Останутся без попкорна: в США рекордно подорожали основные продукты

Останутся без попкорна: в США рекордно подорожали основные продукты - РИА Новости, 25.04.2022

Останутся без попкорна: в США рекордно подорожали основные продукты

Цены на кукурузу зашкаливают, пшеница ежемесячно обновляет максимумы. Поставки c Украины идут с перебоями. Тем временем запасы удобрений в Европе иссякают из-за РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T08:00

2022-04-25T08:00

2022-04-25T08:08

экономика

цены на нефть

россия

украина

оон

евросоюз

европа

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Цены на кукурузу зашкаливают, пшеница ежемесячно обновляет максимумы. Поставки c Украины идут с перебоями. Тем временем запасы удобрений в Европе иссякают из-за антироссийских санкций, что грозит неурожаем. ООН бьет тревогу — более одной пятой человечества ждет голод и нищета.На максимумеФьючерсы на кукурузу в Чикаго превысили восемь долларов за бушель (коробка в 38,6 килограмма) — максимум последних десяти лет. В сентябре 2012-го урожай на Среднем Западе США уничтожила засуха.Сейчас злаковая культура дорожает из-за военных действий на Украине. Там нарушились логистические цепочки, большинство украинских морских портов закрыты, перевозят по железной дороге. Но объемы поставок сельхозпродукции в разы меньше, чем по морю.Украина — четвертая в мире по поставкам кукурузы. В прошлом году страна отгрузила около 23 миллионов тонн. "Примерно 55 процентов экспорта — в ЕС. Еще около 30 — в Китай и Южную Корею. Оставшийся небольшой объем — в другие государства", — говорит Ярослав Островский, специалист департамента стратегических исследований TotalResearch.Под угрозой посевная. Фермеры не могут начать работу — не хватает топлива, семян и удобрений. Из-за нарушенной логистики не получают даже оплаченные товары.Урожай злака на Украине может упасть на 35 процентов — до 27,7 миллиона тонн, предупреждает компания "СовЭкон". "Заместить такой объем поставок на мировой рынок просто невозможно. Отсюда резкий взлет фьючерсов на культуру", — продолжает эксперт.Толкает вверх котировки и холодная погода в четырех из пяти кукурузных штатов Америки. С задержкой в поля вышли фермеры Айовы, Иллинойса, Миннесоты и Индианы. В Небраске засеяли всего два процента площадей.Медленный старт посевной заставил рынок понервничать. Все опасаются нехватки сельхозкультуры, что чревато ростом цен на продукты.Между тем дорожает пшеница — еще один основной экспортный товар Украины. До военных действий страна была вторым поставщиком зерна в ЕС и одним из крупнейших — на развивающиеся рынки Азии и Африки.В этом году урожай пшеницы может составить 16,7 миллиона тонн — около половины объема прошлого года, предупреждает украинская компания Barvainvest.Недосчитается страна и других культур. Подсолнечника соберут на 30-40 процентов ниже нормы, прогнозирует сельскохозяйственный холдинг Maxigrain.По оценке профильного портала "АПК-Информ", совокупное производство зерновых и масличных сократится вдвое — до 53,3 миллиона тонн.Такие неутешительные прогнозы грозят нехваткой основных продуктов в мире и ростом цен, которые уже бьют рекорды.В США в марте годовая инфляция ускорилась до восьми с половиной процентов. Такого не было с 80-х. Зашкаливает показатель в Европе. В 19 государствах — семь с половиной процентов, подсчитал Евростат. Больше всего — в Литве: там инфляция составила 15,6. В Германии — 7,3: это максимум за последние 40 лет.Проблемы не обойдут стороной и развивающиеся страны. "Кризис может погрузить в нищету до 1,7 миллиарда человек, более одной пятой человечества. Голод в масштабах, которые мир не видел на протяжении десятилетий", — написал в чешском издании Seznam Zpravys генсекретарь ООН Антониу Гутерриш.Опустошительные санкцииВ XXI веке мир пережил немало столкновений — в Афганистане, Иране, Йемене, Ливии, Сирии. Но именно военные действия на Украине несут такие масштабные потери, отмечают в ООН.Россия и Украина — ключевые экспортеры сельхозпродукции. Прежде всего пшеницы. Вместе они обеспечивают 30 процентов мировых поставок этой культуры. Ее сложно заменить: каждый третий на планете питается именно хлебом.Кроме того, на долю двух стран приходится 55 процентов экспорта подсолнечного масла. Срыв поставок чреват глобальным дефицитом.Ситуацию усугубляют санкции, которые не дают поддержать сельхозпроизводство. ЕС отказался от удобрений из России, притом что страна в тройке крупнейших поставщиков карбамида, аммиака, аммиачной селитры, критически важных для сельского хозяйства. Но это ничуть не помешало Евросоюзу ограничить импорт. Теперь там ожидают урожай вдвое меньше.И обратиться некуда — все стараются как можно больше оставить для себя. Например, китайцы заявили, что не собираются выбрасывать на европейский рынок часть своих резервов. КНР, наоборот, работает про запас: наращивает закупки, чтобы обеспечить продовольственную безопасность. Шри-Ланка вовсе объявила дефолт, справиться с экономическим кризисом помогает Индия.Между тем зерно — это не только хлеб и макароны. Львиная доля идет на корма для скота. Так же и с кукурузой.В свое время в России чуть не исчезла мясная промышленность. Нечем было кормить коров, каждую осень животных пускали под нож.Держится на зерне и кукурузе и птицеводство. Поэтому, когда дорожают эти культуры, взлетают цены на мясо и молочку."Пострадают государства не только в Европе, но и в Северной Африке. В особенности Египет, который достаточно давно был одним из главных импортеров продуктов питания из России и Украины", — отмечает Ярослав Островский.Развитым и развивающимся странам придется потуже затянуть пояса, предупреждают аналитики.Французская LeFigaro напоминает: проблема с пшеницей в 2007-м спровоцировала голодные бунты в 37 странах. Все вылилось в "арабскую весну". Но тогда культура стоила 240 евро за тонну. Сейчас — свыше 400. И это еще не предел.Подливают масло в огонь и санкции против российских углеводородов. Американцы в марте отказались от российских нефти и газа, европейские страны пытаются следовать тем же курсом. Ищут новых поставщиков, из-за этого растет спрос на энергоресурсы, разгоняются цены.В Латинской Америке уже массовые протесты. В Перу литр бензина подорожал на 37 процентов, Уругвае — на 33, Бразилии — на 26, в Аргентине и Чили — на 15 и десять.Следом повышается стоимость транспортировки, увеличиваются издержки производителей. Отсюда — ускорение инфляции. Все это усложняет восстановление мировой экономики, которая так и не оправилась после COVID-19.Отыграть ситуацию назад не получится, считают аналитики. Процессы запущены. Пострадают все. В России прогнозируют хороший урожай — себя страна обеспечит. Однако санкции поменяли правила игры: нужно выстраивать новую экономическую модель, искать альтернативные рынки сбыта. И это будет уже другая реальность.

https://ria.ru/20220422/tseny-1784518248.html

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Ирина Бадмаева

Ирина Бадмаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ирина Бадмаева

экономика, цены на нефть, россия, украина, оон, евросоюз, европа