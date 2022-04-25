https://ria.ru/20220425/prizemlenie-1785402710.html

Wikimedia Foundation попадает под закон "о приземлении", заявил РКН

Wikimedia Foundation попадает под закон "о приземлении", заявил РКН - РИА Новости, 25.04.2022

Wikimedia Foundation попадает под закон "о приземлении", заявил РКН

Wikimedia Foundation, которой принадлежит российская "Википедия", попадает под действие закона "о приземлении", сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T20:53

2022-04-25T20:53

2022-04-25T20:53

общество

технологии

wikipedia

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Wikimedia Foundation, которой принадлежит российская "Википедия", попадает под действие закона "о приземлении", сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре.С 1 января 2022 года в силу вступил закон о "приземлении" иностранных IT-гигантов – компании должны в том числе создать филиал или открыть представительство, или учредить российское юрлицо.Ведомство проинформировало, что Wikimedia Foundation, Inc. является иностранной компанией, осуществляющей деятельность в интернете на территории России, на площадке распространяется информация на русском языке, а также осуществляется обработка сведений о пользователях, находящихся на территории РФ.Отмечается, что в соответствии с требованиями законодательства, 22 апреля Роскомнадзор направил запрос в адрес администрации площадки о суточной посещаемости российскими пользователями информационного ресурса "Википедия".Ведомство напоминает, что под действие федерального закона № 236-ФЗ "О деятельности иностранных лиц в сети "Интернет" на территории РФ" попадают иностранные компании, чья ежесуточная аудитория в РФ превышает 500 тысяч пользователей, а также соблюдается одно из следующих условий: компании размещают информацию на русском языке, распространяют рекламу на аудиторию в РФ, осуществляют обработку данных граждан, получают денежные средства от российских пользователей.

https://ria.ru/20220420/zakon-1784543056.html

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

общество, технологии, wikipedia, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия