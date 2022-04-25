Wikimedia Foundation попадает под закон "о приземлении", заявил РКН
Роскомнадзор: Wikimedia Foundation попадает под действие закона "о приземлении"
Стенд онлайн-энциклопедии Wikipedia. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Wikimedia Foundation, которой принадлежит российская "Википедия", попадает под действие закона "о приземлении", сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре.
С 1 января 2022 года в силу вступил закон о "приземлении" иностранных IT-гигантов – компании должны в том числе создать филиал или открыть представительство, или учредить российское юрлицо.
Ведомство проинформировало, что Wikimedia Foundation, Inc. является иностранной компанией, осуществляющей деятельность в интернете на территории России, на площадке распространяется информация на русском языке, а также осуществляется обработка сведений о пользователях, находящихся на территории РФ.
"Таким образом, при наличии посещаемости более 500 тысяч российских пользователей в сутки, Wikimedia Foundation, Inc. попадает под действие закона о приземлении", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в соответствии с требованиями законодательства, 22 апреля Роскомнадзор направил запрос в адрес администрации площадки о суточной посещаемости российскими пользователями информационного ресурса "Википедия".
Ведомство напоминает, что под действие федерального закона № 236-ФЗ "О деятельности иностранных лиц в сети "Интернет" на территории РФ" попадают иностранные компании, чья ежесуточная аудитория в РФ превышает 500 тысяч пользователей, а также соблюдается одно из следующих условий: компании размещают информацию на русском языке, распространяют рекламу на аудиторию в РФ, осуществляют обработку данных граждан, получают денежные средства от российских пользователей.