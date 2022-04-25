https://ria.ru/20220425/prestupleniya-1785317115.html
Краснов: важно устанавливать факты преступлений нацистов во время войны
Краснов: важно устанавливать факты преступлений нацистов во время войны - РИА Новости, 25.04.2022
Краснов: важно устанавливать факты преступлений нацистов во время войны
Важно продолжать устанавливать юридические факты о преступлениях нацистов против мирного населения и военнопленных во время Великой Отечественной войны на фоне... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T14:24
2022-04-25T14:24
2022-04-25T14:24
общество
генеральная прокуратура рф
игорь краснов
псковский областной суд
ростовский областной суд
псковская область
новгородская область
жестяная горка
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Важно продолжать устанавливать юридические факты о преступлениях нацистов против мирного населения и военнопленных во время Великой Отечественной войны на фоне непрекращающихся фейков об итогах Второй мировой войны, сказал на заседании расширенной коллегии Генпрокуратуры РФ глава ведомства Игорь Краснов."В связи с непрекращающимися попытками фальсификации правды об итогах Второй мировой войны и роли советского народа в победе над фашизмом важно продолжать устанавливать юридические факты о преступных деяниях нацистов против мирного населения и военнопленных, признанию их военными преступлениями и геноцидом. Результаты, я уверен, будут востребованы", - сказал Краснов.Российские правоохранительные органы, поисковики и историки ведут большую работу по выявлению новых фактов преступлений гитлеровских оккупантов и их пособников в отношении мирных советских граждан в годы Великой Отечественной войны. Полученные данные необходимы для правовой оценки тех злодеяний, независимо от времени их совершения.В октябре 2020 года Солецкий районный суд впервые в российском судопроизводстве юридически признал геноцидом массовые убийства мирных жителей нацистами – по факту расправ в деревне Жестяная Горка Новгородской области в 1942 году.В августе 2021 года Псковский областной суд признал геноцидом вновь выявленные преступления, совершенные в 1941-1945 годах нацистами на территории бывшего концлагеря в Моглино, а также в разных районах в Псковской области.В марте 2022 года Ростовский областной суд признал геноцидом преступления нацистов в годы войны на территории Ростовской области, где ими было убито свыше 125 тысяч мирных граждан и военнопленных.Сейчас аналогичный иск рассматривается в Орловской области.
https://ria.ru/20220419/fsb-1784266760.html
https://ria.ru/20220415/krym-1783666821.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, генеральная прокуратура рф, игорь краснов, псковский областной суд, ростовский областной суд, псковская область, новгородская область, жестяная горка
Краснов: важно устанавливать факты преступлений нацистов во время войны
Краснов: важно продолжать устанавливать факты преступлений нацистов во время войны
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Важно продолжать устанавливать юридические факты о преступлениях нацистов против мирного населения и военнопленных во время Великой Отечественной войны на фоне непрекращающихся фейков об итогах Второй мировой войны, сказал на заседании расширенной коллегии Генпрокуратуры РФ глава ведомства Игорь Краснов.
"В связи с непрекращающимися попытками фальсификации правды об итогах Второй мировой войны и роли советского народа в победе над фашизмом важно продолжать устанавливать юридические факты о преступных деяниях нацистов против мирного населения и военнопленных, признанию их военными преступлениями и геноцидом. Результаты, я уверен, будут востребованы", - сказал Краснов.
Российские правоохранительные органы, поисковики и историки ведут большую работу по выявлению новых фактов преступлений гитлеровских оккупантов и их пособников в отношении мирных советских граждан в годы Великой Отечественной войны. Полученные данные необходимы для правовой оценки тех злодеяний, независимо от времени их совершения.
В октябре 2020 года Солецкий районный суд впервые в российском судопроизводстве юридически признал геноцидом массовые убийства мирных жителей нацистами – по факту расправ в деревне Жестяная Горка Новгородской области
в 1942 году.
В августе 2021 года Псковский областной суд
признал геноцидом вновь выявленные преступления, совершенные в 1941-1945 годах нацистами на территории бывшего концлагеря в Моглино, а также в разных районах в Псковской области
.
В марте 2022 года Ростовский областной суд
признал геноцидом преступления нацистов в годы войны на территории Ростовской области
, где ими было убито свыше 125 тысяч мирных граждан и военнопленных.
Сейчас аналогичный иск рассматривается в Орловской области
.