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Краснов: важно устанавливать факты преступлений нацистов во время войны - РИА Новости, 25.04.2022
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Краснов: важно устанавливать факты преступлений нацистов во время войны
Краснов: важно устанавливать факты преступлений нацистов во время войны - РИА Новости, 25.04.2022
Краснов: важно устанавливать факты преступлений нацистов во время войны
Важно продолжать устанавливать юридические факты о преступлениях нацистов против мирного населения и военнопленных во время Великой Отечественной войны на фоне... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T14:24
2022-04-25T14:24
общество
генеральная прокуратура рф
игорь краснов
псковский областной суд
ростовский областной суд
псковская область
новгородская область
жестяная горка
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Важно продолжать устанавливать юридические факты о преступлениях нацистов против мирного населения и военнопленных во время Великой Отечественной войны на фоне непрекращающихся фейков об итогах Второй мировой войны, сказал на заседании расширенной коллегии Генпрокуратуры РФ глава ведомства Игорь Краснов."В связи с непрекращающимися попытками фальсификации правды об итогах Второй мировой войны и роли советского народа в победе над фашизмом важно продолжать устанавливать юридические факты о преступных деяниях нацистов против мирного населения и военнопленных, признанию их военными преступлениями и геноцидом. Результаты, я уверен, будут востребованы", - сказал Краснов.Российские правоохранительные органы, поисковики и историки ведут большую работу по выявлению новых фактов преступлений гитлеровских оккупантов и их пособников в отношении мирных советских граждан в годы Великой Отечественной войны. Полученные данные необходимы для правовой оценки тех злодеяний, независимо от времени их совершения.В октябре 2020 года Солецкий районный суд впервые в российском судопроизводстве юридически признал геноцидом массовые убийства мирных жителей нацистами – по факту расправ в деревне Жестяная Горка Новгородской области в 1942 году.В августе 2021 года Псковский областной суд признал геноцидом вновь выявленные преступления, совершенные в 1941-1945 годах нацистами на территории бывшего концлагеря в Моглино, а также в разных районах в Псковской области.В марте 2022 года Ростовский областной суд признал геноцидом преступления нацистов в годы войны на территории Ростовской области, где ими было убито свыше 125 тысяч мирных граждан и военнопленных.Сейчас аналогичный иск рассматривается в Орловской области.
https://ria.ru/20220419/fsb-1784266760.html
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псковская область
новгородская область
жестяная горка
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общество, генеральная прокуратура рф, игорь краснов, псковский областной суд, ростовский областной суд, псковская область, новгородская область, жестяная горка
14:24 25.04.2022
 
Краснов: важно устанавливать факты преступлений нацистов во время войны

Краснов: важно продолжать устанавливать факты преступлений нацистов во время войны

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Важно продолжать устанавливать юридические факты о преступлениях нацистов против мирного населения и военнопленных во время Великой Отечественной войны на фоне непрекращающихся фейков об итогах Второй мировой войны, сказал на заседании расширенной коллегии Генпрокуратуры РФ глава ведомства Игорь Краснов.
"В связи с непрекращающимися попытками фальсификации правды об итогах Второй мировой войны и роли советского народа в победе над фашизмом важно продолжать устанавливать юридические факты о преступных деяниях нацистов против мирного населения и военнопленных, признанию их военными преступлениями и геноцидом. Результаты, я уверен, будут востребованы", - сказал Краснов.
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В октябре 2020 года Солецкий районный суд впервые в российском судопроизводстве юридически признал геноцидом массовые убийства мирных жителей нацистами – по факту расправ в деревне Жестяная Горка Новгородской области в 1942 году.
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В марте 2022 года Ростовский областной суд признал геноцидом преступления нацистов в годы войны на территории Ростовской области, где ими было убито свыше 125 тысяч мирных граждан и военнопленных.
Сейчас аналогичный иск рассматривается в Орловской области.
 
ОбществоГенеральная прокуратура РФИгорь КрасновПсковский областной судРостовский областной судПсковская областьНовгородская областьЖестяная Горка
 
 
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