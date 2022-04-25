https://ria.ru/20220425/prestupleniya-1785317115.html

Краснов: важно устанавливать факты преступлений нацистов во время войны

Краснов: важно устанавливать факты преступлений нацистов во время войны - РИА Новости, 25.04.2022

Краснов: важно устанавливать факты преступлений нацистов во время войны

Важно продолжать устанавливать юридические факты о преступлениях нацистов против мирного населения и военнопленных во время Великой Отечественной войны на фоне... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T14:24

2022-04-25T14:24

2022-04-25T14:24

общество

генеральная прокуратура рф

игорь краснов

псковский областной суд

ростовский областной суд

псковская область

новгородская область

жестяная горка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568729341_0:26:3111:1776_1920x0_80_0_0_d27e881da74a753b854205bd136f1d9c.jpg

МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Важно продолжать устанавливать юридические факты о преступлениях нацистов против мирного населения и военнопленных во время Великой Отечественной войны на фоне непрекращающихся фейков об итогах Второй мировой войны, сказал на заседании расширенной коллегии Генпрокуратуры РФ глава ведомства Игорь Краснов."В связи с непрекращающимися попытками фальсификации правды об итогах Второй мировой войны и роли советского народа в победе над фашизмом важно продолжать устанавливать юридические факты о преступных деяниях нацистов против мирного населения и военнопленных, признанию их военными преступлениями и геноцидом. Результаты, я уверен, будут востребованы", - сказал Краснов.Российские правоохранительные органы, поисковики и историки ведут большую работу по выявлению новых фактов преступлений гитлеровских оккупантов и их пособников в отношении мирных советских граждан в годы Великой Отечественной войны. Полученные данные необходимы для правовой оценки тех злодеяний, независимо от времени их совершения.В октябре 2020 года Солецкий районный суд впервые в российском судопроизводстве юридически признал геноцидом массовые убийства мирных жителей нацистами – по факту расправ в деревне Жестяная Горка Новгородской области в 1942 году.В августе 2021 года Псковский областной суд признал геноцидом вновь выявленные преступления, совершенные в 1941-1945 годах нацистами на территории бывшего концлагеря в Моглино, а также в разных районах в Псковской области.В марте 2022 года Ростовский областной суд признал геноцидом преступления нацистов в годы войны на территории Ростовской области, где ими было убито свыше 125 тысяч мирных граждан и военнопленных.Сейчас аналогичный иск рассматривается в Орловской области.

https://ria.ru/20220419/fsb-1784266760.html

https://ria.ru/20220415/krym-1783666821.html

псковская область

новгородская область

жестяная горка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, генеральная прокуратура рф, игорь краснов, псковский областной суд, ростовский областной суд, псковская область, новгородская область, жестяная горка