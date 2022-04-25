https://ria.ru/20220425/pravoslavnye-1784999367.html

У православных начинается Светлая седмица

У православных начинается Светлая седмица - РИА Новости, 25.04.2022

У православных начинается Светлая седмица

Православные христиане с понедельника вступают в неделю празднования Пасхи, которая называется Светлой седмицей. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T00:00

2022-04-25T00:00

2022-04-25T00:00

религия

светлый

религиозные праздники

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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Православные христиане с понедельника вступают в неделю празднования Пасхи, которая называется Светлой седмицей.Согласно Новому завету, Иисус воскрес на третий день после крестной смерти. Это евангельское событие знаменует победу Господа над грехом и смертью и начало бытия нового мира, искупленного страданиями Спасителя.У православных на Светлой седмице отменяются однодневные посты в среду и пятницу. А богослужения ведутся по торжественному, пасхальному чину.Царские врата в храмах остаются открытыми. Поэтому любой может во всех подробностях наблюдать за священнодействием. Открытые врата — это образ Гроба Господня, от которого Ангел отвалил камень. Они также символизируют, что воскресший Христос отверз для верующих двери Царства небесного.В Светлую субботу богомольцам раздается артос (греч. "квасной хлеб") — общий всем членам церкви освященный хлеб. Иначе говоря — просфора всецелая. Артос освящается особой молитвой, окроплением святой водой и каждением в первый день Святой Пасхи. Его сохраняют в храме всю Светлую седмицу на аналое пред иконостасом. На артосе обязательно начертано знамение победы Христа над смертью — Крест, увенчанный тернием.На Светлой неделе христиане традиционно ходят друг к другу в гости, дарят крашеные яйца и куличи, в храмах звонят колокола в знак главного праздника - Воскресения Христова. В эти дни, как правило, звонить в колокола разрешается любому желающему в любое время дня.

https://ria.ru/20210503/svetlaya-1730753496.html

светлый

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

светлый, религиозные праздники