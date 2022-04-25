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У православных начинается Светлая седмица - РИА Новости, 25.04.2022
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Религия
https://ria.ru/20220425/pravoslavnye-1784999367.html
У православных начинается Светлая седмица
У православных начинается Светлая седмица - РИА Новости, 25.04.2022
У православных начинается Светлая седмица
Православные христиане с понедельника вступают в неделю празднования Пасхи, которая называется Светлой седмицей. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T00:00
2022-04-25T00:00
религия
светлый
религиозные праздники
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Православные христиане с понедельника вступают в неделю празднования Пасхи, которая называется Светлой седмицей.Согласно Новому завету, Иисус воскрес на третий день после крестной смерти. Это евангельское событие знаменует победу Господа над грехом и смертью и начало бытия нового мира, искупленного страданиями Спасителя.У православных на Светлой седмице отменяются однодневные посты в среду и пятницу. А богослужения ведутся по торжественному, пасхальному чину.Царские врата в храмах остаются открытыми. Поэтому любой может во всех подробностях наблюдать за священнодействием. Открытые врата — это образ Гроба Господня, от которого Ангел отвалил камень. Они также символизируют, что воскресший Христос отверз для верующих двери Царства небесного.В Светлую субботу богомольцам раздается артос (греч. "квасной хлеб") — общий всем членам церкви освященный хлеб. Иначе говоря — просфора всецелая. Артос освящается особой молитвой, окроплением святой водой и каждением в первый день Святой Пасхи. Его сохраняют в храме всю Светлую седмицу на аналое пред иконостасом. На артосе обязательно начертано знамение победы Христа над смертью — Крест, увенчанный тернием.На Светлой неделе христиане традиционно ходят друг к другу в гости, дарят крашеные яйца и куличи, в храмах звонят колокола в знак главного праздника - Воскресения Христова. В эти дни, как правило, звонить в колокола разрешается любому желающему в любое время дня.
https://ria.ru/20210503/svetlaya-1730753496.html
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светлый, религиозные праздники
00:00 25.04.2022
 

У православных начинается Светлая седмица

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПасхальное богослужение в храме Сошествия Святого Духа в Казани
Пасхальное богослужение в храме Сошествия Святого Духа в Казани - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Православные христиане с понедельника вступают в неделю празднования Пасхи, которая называется Светлой седмицей.
Согласно Новому завету, Иисус воскрес на третий день после крестной смерти. Это евангельское событие знаменует победу Господа над грехом и смертью и начало бытия нового мира, искупленного страданиями Спасителя.
У православных на Светлой седмице отменяются однодневные посты в среду и пятницу. А богослужения ведутся по торжественному, пасхальному чину.
Царские врата в храмах остаются открытыми. Поэтому любой может во всех подробностях наблюдать за священнодействием. Открытые врата — это образ Гроба Господня, от которого Ангел отвалил камень. Они также символизируют, что воскресший Христос отверз для верующих двери Царства небесного.
В Светлую субботу богомольцам раздается артос (греч. "квасной хлеб") — общий всем членам церкви освященный хлеб. Иначе говоря — просфора всецелая. Артос освящается особой молитвой, окроплением святой водой и каждением в первый день Святой Пасхи. Его сохраняют в храме всю Светлую седмицу на аналое пред иконостасом. На артосе обязательно начертано знамение победы Христа над смертью — Крест, увенчанный тернием.
На Светлой неделе христиане традиционно ходят друг к другу в гости, дарят крашеные яйца и куличи, в храмах звонят колокола в знак главного праздника - Воскресения Христова. В эти дни, как правило, звонить в колокола разрешается любому желающему в любое время дня.
Пасхальные яйца в гипермаркете Ашан - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
3 мая 2021, 08:00Религия
Светлая седмица: что запрещают делать после Пасхи
 
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