Суд приговорил к пожизненному заключению турецкого правозащитника Кавалу
Суд приговорил к пожизненному сроку правозащитника Кавалу за попытку переворота в Турции
Судебный молоток. Архивное фото
АНКАРА, 25 апр - РИА Новости. Суд приговорил к пожизненному заключению турецкого правозащитника Османа Кавалу, за освобождение которого ранее выступали послы 10 стран, передает агентство "Анадолу".
"Осман Кавала, которого судили по делу о попытке государственного переворота 15 июля (2016) и событиях в парке Гези (2013), был приговорен к пожизненному заключению... за попытку свержения правительства", - передает агентство.
В октябре посольства 10 стран - Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США - выступили с призывом к Турции освободить Кавалу, который обвиняется в причастности к попытке свержения правительства. МИД Турции вызвал послов этих стран и напомнил о необходимости соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Вслед за этим президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что дал указание объявить этих послов персонами нон грата. В конце октября посольство США в Турции заявило, что не вмешивается во внутренние дела других стран. Его примеру последовали остальные посольства. В результате Эрдоган заявил, что инцидент исчерпан.
Осман Кавала - известный турецкий правозащитник, основатель культурного фонда Anadolu Kültür AŞ, который, в частности, поддерживает проекты этнических и религиозных меньшинств, часто имеющие международную направленность, в том числе примирение между турецким и армянским населением и мирное решение курдского вопроса.
В феврале 2020 года турецкий суд оправдал Кавалу по обвинению в причастности к попытке свержения правительства по делу о протестах в стамбульском парке Гези в 2013 году, однако в тот же день прокуратура Стамбула выдала новый ордер на его арест. Кавале были предъявлены новые обвинения, на этот раз в участии в попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года.