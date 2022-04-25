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Рябков встретился с послом США - РИА Новости, 25.04.2022
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Рябков встретился с послом США
Рябков встретился с послом США - РИА Новости, 25.04.2022
Рябков встретился с послом США
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в понедельник встретился с послом США в Москве Джоном Салливаном, сообщило российское внешнеполитическое ведомство. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T16:30
2022-04-25T16:35
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
джон салливан
россия
сша
в мире
сергей рябков
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в понедельник встретился с послом США в Москве Джоном Салливаном, сообщило российское внешнеполитическое ведомство."Обсуждены некоторые вопросы двустороннего характера", - говорится в заявлении на сайте.
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), джон салливан, россия, сша, в мире, сергей рябков
16:30 25.04.2022 (обновлено: 16:35 25.04.2022)
 
Рябков встретился с послом США

Замглавы МИД Рябков встретился с послом США Салливаном

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в понедельник встретился с послом США в Москве Джоном Салливаном, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.
"Обсуждены некоторые вопросы двустороннего характера", - говорится в заявлении на сайте.
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
Вчера, 13:02
Россия хочет стабилизации отношений с США, заявил посол в Вашингтоне
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Джон СалливанРоссияСШАВ миреСергей Рябков
 
 
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