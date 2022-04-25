https://ria.ru/20220425/posol-1785344024.html

Рябков встретился с послом США

Рябков встретился с послом США - РИА Новости, 25.04.2022

Рябков встретился с послом США

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в понедельник встретился с послом США в Москве Джоном Салливаном, сообщило российское внешнеполитическое ведомство. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T16:30

2022-04-25T16:30

2022-04-25T16:35

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

джон салливан

россия

сша

в мире

сергей рябков

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в понедельник встретился с послом США в Москве Джоном Салливаном, сообщило российское внешнеполитическое ведомство."Обсуждены некоторые вопросы двустороннего характера", - говорится в заявлении на сайте.

https://ria.ru/20220425/ssha-1785299473.html

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сша

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), джон салливан, россия, сша, в мире, сергей рябков