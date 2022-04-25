https://ria.ru/20220425/posol-1785344024.html
Рябков встретился с послом США
Рябков встретился с послом США - РИА Новости, 25.04.2022
Рябков встретился с послом США
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в понедельник встретился с послом США в Москве Джоном Салливаном, сообщило российское внешнеполитическое ведомство. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T16:30
2022-04-25T16:30
2022-04-25T16:35
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
джон салливан
россия
сша
в мире
сергей рябков
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в понедельник встретился с послом США в Москве Джоном Салливаном, сообщило российское внешнеполитическое ведомство."Обсуждены некоторые вопросы двустороннего характера", - говорится в заявлении на сайте.
https://ria.ru/20220425/ssha-1785299473.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), джон салливан, россия, сша, в мире, сергей рябков
16:30 25.04.2022 (обновлено: 16:35 25.04.2022)
Рябков встретился с послом США
Замглавы МИД Рябков встретился с послом США Салливаном