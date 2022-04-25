https://ria.ru/20220425/pomosch-1785284448.html

Свыше ста промпредприятий Москвы получили помощь на горячей линии поддержки

Свыше ста промпредприятий Москвы получили помощь на горячей линии поддержки - РИА Новости, 25.04.2022

Свыше ста промпредприятий Москвы получили помощь на горячей линии поддержки

Более 110 компаний по итогам первого квартала получили помощь специалистов горячей линии столицы по поддержке промпредприятий, сообщает пресс-служба городского... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T12:04

2022-04-25T12:04

2022-04-25T12:04

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Более 110 компаний по итогам первого квартала получили помощь специалистов горячей линии столицы по поддержке промпредприятий, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Отрасль промышленности в столице быстро адаптируется к изменениям в экономике благодаря опыту, полученному предприятиями в период пандемии, а также принятым городом мерам поддержки. Сегодня этих мер более 20: это ранее разработанные инструменты и новые, которые помогают компаниям преодолеть трудности сейчас, в том числе найти необходимое сырье, комплектующие и прочие ресурсы, оперативно расширить производства. Горячая линия в данном случае является площадкой, где предприятия могут узнать обо всех мерах поддержки, которые предоставляет им город", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений города Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.Отмечается, что большинство обращений связаны с разъяснениями по актуальным мерам поддержки промышленности столицы. Специалисты также принимают предложения, связанные с развитием промышленности Москвы, оказывают содействие в подборе площадок под локализацию или расширение производства, помогают в подготовке и направлении обращений в профильные органы государственной власти, отвечают на иные вопросы, связанные, в том числе, с новым порядком въезда грузового транспорта в город.В чат-боте также можно получить информацию о возможностях технологического аудита.Горячая линия работает в рамках деятельности Центра поддержки экономики Москвы. Консультация по стандартному обращению предоставляется в течение 1 рабочего дня, на запросы, требующие дополнительной проработки, специалисты отвечают в срок до 15 дней. Также в Москве функционирует специализированная антикризисная линия, направленная на поддержку промышленников в сфере импортозамещения.

https://ria.ru/20220422/razvitie-1784897492.html

москва

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва