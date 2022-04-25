Рейтинг@Mail.ru
Свыше ста промпредприятий Москвы получили помощь на горячей линии поддержки - РИА Новости, 25.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20220425/pomosch-1785284448.html
Свыше ста промпредприятий Москвы получили помощь на горячей линии поддержки
Свыше ста промпредприятий Москвы получили помощь на горячей линии поддержки - РИА Новости, 25.04.2022
Свыше ста промпредприятий Москвы получили помощь на горячей линии поддержки
Более 110 компаний по итогам первого квартала получили помощь специалистов горячей линии столицы по поддержке промпредприятий, сообщает пресс-служба городского... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T12:04
2022-04-25T12:04
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777652093_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_4ab2706eba917cacd7a0e83a40d50720.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Более 110 компаний по итогам первого квартала получили помощь специалистов горячей линии столицы по поддержке промпредприятий, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Отрасль промышленности в столице быстро адаптируется к изменениям в экономике благодаря опыту, полученному предприятиями в период пандемии, а также принятым городом мерам поддержки. Сегодня этих мер более 20: это ранее разработанные инструменты и новые, которые помогают компаниям преодолеть трудности сейчас, в том числе найти необходимое сырье, комплектующие и прочие ресурсы, оперативно расширить производства. Горячая линия в данном случае является площадкой, где предприятия могут узнать обо всех мерах поддержки, которые предоставляет им город", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений города Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.Отмечается, что большинство обращений связаны с разъяснениями по актуальным мерам поддержки промышленности столицы. Специалисты также принимают предложения, связанные с развитием промышленности Москвы, оказывают содействие в подборе площадок под локализацию или расширение производства, помогают в подготовке и направлении обращений в профильные органы государственной власти, отвечают на иные вопросы, связанные, в том числе, с новым порядком въезда грузового транспорта в город.В чат-боте также можно получить информацию о возможностях технологического аудита.Горячая линия работает в рамках деятельности Центра поддержки экономики Москвы. Консультация по стандартному обращению предоставляется в течение 1 рабочего дня, на запросы, требующие дополнительной проработки, специалисты отвечают в срок до 15 дней. Также в Москве функционирует специализированная антикризисная линия, направленная на поддержку промышленников в сфере импортозамещения.
https://ria.ru/20220422/razvitie-1784897492.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777652093_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_427532c6f14446f16875a95247104db4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва
12:04 25.04.2022
 

Свыше ста промпредприятий Москвы получили помощь на горячей линии поддержки

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДвижение автотранспорта по улице Большая Дорогомиловская в Москве
Движение автотранспорта по улице Большая Дорогомиловская в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Движение автотранспорта по улице Большая Дорогомиловская в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Более 110 компаний по итогам первого квартала получили помощь специалистов горячей линии столицы по поддержке промпредприятий, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Отрасль промышленности в столице быстро адаптируется к изменениям в экономике благодаря опыту, полученному предприятиями в период пандемии, а также принятым городом мерам поддержки. Сегодня этих мер более 20: это ранее разработанные инструменты и новые, которые помогают компаниям преодолеть трудности сейчас, в том числе найти необходимое сырье, комплектующие и прочие ресурсы, оперативно расширить производства. Горячая линия в данном случае является площадкой, где предприятия могут узнать обо всех мерах поддержки, которые предоставляет им город", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений города Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
22 апреля, 13:11Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Промкомплексы Москвы вложили в свое развитие свыше 46 млрд рублей
Отмечается, что большинство обращений связаны с разъяснениями по актуальным мерам поддержки промышленности столицы. Специалисты также принимают предложения, связанные с развитием промышленности Москвы, оказывают содействие в подборе площадок под локализацию или расширение производства, помогают в подготовке и направлении обращений в профильные органы государственной власти, отвечают на иные вопросы, связанные, в том числе, с новым порядком въезда грузового транспорта в город.
"Для московских промышленников также работает чат-бот в Telegram @PromMos_Robot. Инструмент позволяет предприятиям задавать вопросы в круглосуточном режиме и без выходных. Это существенно экономит время и позволяет оперативно работать с информацией о мерах поддержки", – отметил руководитель ДИПП Владислав Овчинский.
В чат-боте также можно получить информацию о возможностях технологического аудита.
Горячая линия работает в рамках деятельности Центра поддержки экономики Москвы. Консультация по стандартному обращению предоставляется в течение 1 рабочего дня, на запросы, требующие дополнительной проработки, специалисты отвечают в срок до 15 дней. Также в Москве функционирует специализированная антикризисная линия, направленная на поддержку промышленников в сфере импортозамещения.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала