https://ria.ru/20220425/polsha-1785409183.html

Британская фирма MBDA поставит в Польшу ракеты и пусковые установки ПВО

Британская фирма MBDA поставит в Польшу ракеты и пусковые установки ПВО - РИА Новости, 25.04.2022

Британская фирма MBDA поставит в Польшу ракеты и пусковые установки ПВО

Британская фирма MBDA поставит в Польшу ракеты, пусковые установки противовоздушной обороны, сообщает Польская группа вооружения (PGZ). РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T21:54

2022-04-25T21:54

2022-04-25T21:54

в мире

польша

великобритания

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ВАРШАВА, 25 апр - РИА Новости. Британская фирма MBDA поставит в Польшу ракеты, пусковые установки противовоздушной обороны, сообщает Польская группа вооружения (PGZ)."Консорциум PGZ-NAREW заключил соглашение с MBDA о сроках и условиях поставок компонентов системы Narew от британского партнера", - говорится в сообщении.Отмечается, что соглашение "позволит провести процесс интеграции пусковых установок и ракет производства MBDA с радиолокационной станцией и системой связи и управления C2 производства польской оборонной промышленности".PGZ уточнила, что речь идет о поставках в Польшу ракет ПВО малой дальности CAMM и пусковых установок iLauncher, которые будут интегрированы.

https://ria.ru/20220425/polsha-1785403108.html

польша

великобритания

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, польша, великобритания