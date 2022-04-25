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Британская фирма MBDA поставит в Польшу ракеты и пусковые установки ПВО - РИА Новости, 25.04.2022
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Британская фирма MBDA поставит в Польшу ракеты и пусковые установки ПВО
Британская фирма MBDA поставит в Польшу ракеты и пусковые установки ПВО - РИА Новости, 25.04.2022
Британская фирма MBDA поставит в Польшу ракеты и пусковые установки ПВО
Британская фирма MBDA поставит в Польшу ракеты, пусковые установки противовоздушной обороны, сообщает Польская группа вооружения (PGZ). РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T21:54
2022-04-25T21:54
в мире
польша
великобритания
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ВАРШАВА, 25 апр - РИА Новости. Британская фирма MBDA поставит в Польшу ракеты, пусковые установки противовоздушной обороны, сообщает Польская группа вооружения (PGZ)."Консорциум PGZ-NAREW заключил соглашение с MBDA о сроках и условиях поставок компонентов системы Narew от британского партнера", - говорится в сообщении.Отмечается, что соглашение "позволит провести процесс интеграции пусковых установок и ракет производства MBDA с радиолокационной станцией и системой связи и управления C2 производства польской оборонной промышленности".PGZ уточнила, что речь идет о поставках в Польшу ракет ПВО малой дальности CAMM и пусковых установок iLauncher, которые будут интегрированы.
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польша
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в мире, польша, великобритания
21:54 25.04.2022
 
Британская фирма MBDA поставит в Польшу ракеты и пусковые установки ПВО

Британская фирма MBDA поставит в Польшу ракеты и пусковые установки ПВО

© РИА Новости / Филип Климашевский / Перейти в фотобанкМужчина с флагом Польши
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Филип Климашевский
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Мужчина с флагом Польши. Архивное фото
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ВАРШАВА, 25 апр - РИА Новости. Британская фирма MBDA поставит в Польшу ракеты, пусковые установки противовоздушной обороны, сообщает Польская группа вооружения (PGZ).
"Консорциум PGZ-NAREW заключил соглашение с MBDA о сроках и условиях поставок компонентов системы Narew от британского партнера", - говорится в сообщении.
Отмечается, что соглашение "позволит провести процесс интеграции пусковых установок и ракет производства MBDA с радиолокационной станцией и системой связи и управления C2 производства польской оборонной промышленности".
PGZ уточнила, что речь идет о поставках в Польшу ракет ПВО малой дальности CAMM и пусковых установок iLauncher, которые будут интегрированы.
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