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Неонацисты планировали покушение на Киселева и Симоньян по указанию Киева - РИА Новости, 25.04.2022
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Неонацисты планировали покушение на Киселева и Симоньян по указанию Киева
Неонацисты планировали покушение на Киселева и Симоньян по указанию Киева - РИА Новости, 25.04.2022
Неонацисты планировали покушение на Киселева и Симоньян по указанию Киева
Задержанные в Москве неонацисты обсуждали возможность убийства не только журналиста Владимира Соловьева, но и гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T17:07
2022-04-25T23:19
россия
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Задержанные в Москве неонацисты обсуждали возможность убийства не только журналиста Владимира Соловьева, но и гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, главного редактора агентства и RT Маргариты Симоньян и других журналистов, следует из оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ."Обсуждались убийства людей, которые несли пропаганду, то есть Соловьев, Киселев, Скабеева и Попов, Кеосаян, Симоньян", — сказал один из задержанных.Фигуранты подтвердили, что получали задания от СБУ. Устранить Соловьева они намеревались в кратчайшие сроки. Кроме того, они собирались поджигать военкоматы и машины с символикой поддержки спецоперации на Украине.О предотвращении покушения на Соловьева заявил президент Владимир Путин. При этом он подчеркнул, что нападение готовилось по указке из Киева. По словам главы государства, Кремлю пофамильно известны кураторы украинских нацистов из западных служб, прежде всего ЦРУ, которые дают такие советы, как убийство журналистов.ФСБ, со своей стороны, сообщила, что готовивших покушение задержали. Это оказались члены неонацистской террористической организации "National Socialism/White Power"* — граждане России, действовавшие по заданию Службы безопасности Украины. У них изъяли самодельную взрывчатку, восемь зажигательных устройств по типу коктейля Молотова, шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, националистическую литературу и атрибутику.По словам задержанных, после убийства Соловьева они планировали скрыться за рубежом.Киселев, комментируя планы Киева, напомнил о том, что на Украине преследование журналистов давно уже стало привычным делом и более жестокого отношения к представителям прессы сейчас нет нигде в мире. Симоньян, в свою очередь, заявила, что относится к этому философски."Все люди смертны, умереть за то, что ты не отмалчиваешься в углу, а позволяешь себе роскошь говорить правду и защищать свою Родину так, как ты считаешь правильным и возможным, — это не страшнее, чем медленно угасать от неизлечимой болезни или неминуемой старости", — сказала она.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220425/solovev-1785340113.html
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
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Кадры задержания неонацистов, планировавших покушения на российских журналистов
Кадры задержания неонацистов, планировавших покушения на российских журналистов
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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россия
17:07 25.04.2022 (обновлено: 23:19 25.04.2022)
 
Неонацисты планировали покушение на Киселева и Симоньян по указанию Киева

Задержанные неонацисты признались в планах совершить покушение на Киселева и Симоньян

Генеральный директор Международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Генеральный директор Международного информационного агентства Россия сегодня Дмитрий Киселев и главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Генеральный директор Международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Задержанные в Москве неонацисты обсуждали возможность убийства не только журналиста Владимира Соловьева, но и гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, главного редактора агентства и RT Маргариты Симоньян и других журналистов, следует из оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ.
"Обсуждались убийства людей, которые несли пропаганду, то есть Соловьев, Киселев, Скабеева и Попов, Кеосаян, Симоньян", — сказал один из задержанных.
Фигуранты подтвердили, что получали задания от СБУ. Устранить Соловьева они намеревались в кратчайшие сроки. Кроме того, они собирались поджигать военкоматы и машины с символикой поддержки спецоперации на Украине.
О предотвращении покушения на Соловьева заявил президент Владимир Путин. При этом он подчеркнул, что нападение готовилось по указке из Киева. По словам главы государства, Кремлю пофамильно известны кураторы украинских нацистов из западных служб, прежде всего ЦРУ, которые дают такие советы, как убийство журналистов.
ФСБ, со своей стороны, сообщила, что готовивших покушение задержали. Это оказались члены неонацистской террористической организации "National Socialism/White Power"* — граждане России, действовавшие по заданию Службы безопасности Украины. У них изъяли самодельную взрывчатку, восемь зажигательных устройств по типу коктейля Молотова, шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, националистическую литературу и атрибутику.
По словам задержанных, после убийства Соловьева они планировали скрыться за рубежом.
Киселев, комментируя планы Киева, напомнил о том, что на Украине преследование журналистов давно уже стало привычным делом и более жестокого отношения к представителям прессы сейчас нет нигде в мире.
Симоньян, в свою очередь, заявила, что относится к этому философски.
"Все люди смертны, умереть за то, что ты не отмалчиваешься в углу, а позволяешь себе роскошь говорить правду и защищать свою Родину так, как ты считаешь правильным и возможным, — это не страшнее, чем медленно угасать от неизлечимой болезни или неминуемой старости", — сказала она.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Журналист, радио и телеведущий Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
Вчера, 16:16В России
Соловьев отреагировал на планы Киева убить его и вспомнил о Зеленском
 
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