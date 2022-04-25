https://ria.ru/20220425/podmoskovya-1785296293.html
Губернатор Подмосковья поручил уделить особое внимание дачной амнистии
Губернатор Подмосковья поручил уделить особое внимание дачной амнистии - РИА Новости, 25.04.2022
Губернатор Подмосковья поручил уделить особое внимание дачной амнистии
Губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил уделить особое внимание упрощенной регистрации загородных домов. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T12:50
2022-04-25T12:50
2022-04-25T12:50
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жилье
московская область (подмосковье)
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КРАСНОГОРСК, 25 апр – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил уделить особое внимание упрощенной регистрации загородных домов."У нас в Подмосковье огромное количество дачных и коттеджных поселков. Мы имеем большой запрос на услугу упрощенной регистрации. Надеюсь, что граждане, совместно с ведомствами и Россреестром без проблем будут их регистрировать", - сказал Воробьев на заседании правительства региона.Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года.Закон устанавливает более продолжительный срок действия дачной амнистии, увеличивая его по сравнению с действующим еще на пять лет. Таким образом, упрощенный порядок оформления прав граждан на земельные участки и жилые, садовые дома будет действовать до 1 марта 2031 года. Также теперь пожизненное наследуемое владение и право бессрочного пользования земельным участком признаются правом собственности.
https://ria.ru/20220425/podmoskove-1785269794.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, московская область (подмосковье)
КРАСНОГОРСК, 25 апр – РИА Новости
. Губернатор Московской области Андрей Воробьев
попросил уделить особое внимание упрощенной регистрации загородных домов.
"У нас в Подмосковье огромное количество дачных и коттеджных поселков. Мы имеем большой запрос на услугу упрощенной регистрации. Надеюсь, что граждане, совместно с ведомствами и Россреестром без проблем будут их регистрировать", - сказал Воробьев на заседании правительства региона.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года.
Закон устанавливает более продолжительный срок действия дачной амнистии, увеличивая его по сравнению с действующим еще на пять лет. Таким образом, упрощенный порядок оформления прав граждан на земельные участки и жилые, садовые дома будет действовать до 1 марта 2031 года. Также теперь пожизненное наследуемое владение и право бессрочного пользования земельным участком признаются правом собственности.