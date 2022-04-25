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Губернатор Подмосковья поручил уделить особое внимание дачной амнистии - РИА Новости, 25.04.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220425/podmoskovya-1785296293.html
Губернатор Подмосковья поручил уделить особое внимание дачной амнистии
Губернатор Подмосковья поручил уделить особое внимание дачной амнистии - РИА Новости, 25.04.2022
Губернатор Подмосковья поручил уделить особое внимание дачной амнистии
Губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил уделить особое внимание упрощенной регистрации загородных домов. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T12:50
2022-04-25T12:50
новости подмосковья
жилье
московская область (подмосковье)
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КРАСНОГОРСК, 25 апр – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил уделить особое внимание упрощенной регистрации загородных домов."У нас в Подмосковье огромное количество дачных и коттеджных поселков. Мы имеем большой запрос на услугу упрощенной регистрации. Надеюсь, что граждане, совместно с ведомствами и Россреестром без проблем будут их регистрировать", - сказал Воробьев на заседании правительства региона.Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года.Закон устанавливает более продолжительный срок действия дачной амнистии, увеличивая его по сравнению с действующим еще на пять лет. Таким образом, упрощенный порядок оформления прав граждан на земельные участки и жилые, садовые дома будет действовать до 1 марта 2031 года. Также теперь пожизненное наследуемое владение и право бессрочного пользования земельным участком признаются правом собственности.
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жилье, московская область (подмосковье)
12:50 25.04.2022
 

Губернатор Подмосковья поручил уделить особое внимание дачной амнистии

© РИА Новости / Алексей МайшевГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Читать ria.ru в
КРАСНОГОРСК, 25 апр – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил уделить особое внимание упрощенной регистрации загородных домов.
"У нас в Подмосковье огромное количество дачных и коттеджных поселков. Мы имеем большой запрос на услугу упрощенной регистрации. Надеюсь, что граждане, совместно с ведомствами и Россреестром без проблем будут их регистрировать", - сказал Воробьев на заседании правительства региона.
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Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года.
Закон устанавливает более продолжительный срок действия дачной амнистии, увеличивая его по сравнению с действующим еще на пять лет. Таким образом, упрощенный порядок оформления прав граждан на земельные участки и жилые, садовые дома будет действовать до 1 марта 2031 года. Также теперь пожизненное наследуемое владение и право бессрочного пользования земельным участком признаются правом собственности.
 
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