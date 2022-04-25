https://ria.ru/20220425/podmoskove-1785342398.html

Свыше 100 тысяч домов Подмосковья не имеют регистрации права собственности

Свыше 100 тысяч домов Подмосковья не имеют регистрации права собственности - РИА Новости, 25.04.2022

Свыше 100 тысяч домов Подмосковья не имеют регистрации права собственности

Более 100 тысяч частных домов в Подмосковье не имеют регистрации права собственности, сообщила на заседании правительства региона Зампред Московской области... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T16:25

2022-04-25T16:25

2022-04-25T16:25

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

жилье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149882/33/1498823353_0:199:2933:1849_1920x0_80_0_0_ee6552b343de281d84000c01ca8a59a5.jpg

КРАСНОГОРСК, 25 апр – РИА Новости. Более 100 тысяч частных домов в Подмосковье не имеют регистрации права собственности, сообщила на заседании правительства региона Зампред Московской области Анна Кротова."По нашим данным в Подмосковье находится 3,32 миллиона частных домов, из которых 3,2 миллиона имеют регистрацию права собственности. Еще 21 тысяча была зарегистрирована с начала этого года. Незарегистрированными остаются 102 тысячи объектов недвижимости", - сказала Кротова.Лидерами по объектам без регистрации права являются городские округа Раменский – 13,6 тысяч, Истра (8,1 тысяч) и Солнечногорск (7,9 тысяч).

https://ria.ru/20220422/student-1784962173.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), жилье