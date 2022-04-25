Рейтинг@Mail.ru
Свыше 100 тысяч домов Подмосковья не имеют регистрации права собственности - РИА Новости, 25.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220425/podmoskove-1785342398.html
Свыше 100 тысяч домов Подмосковья не имеют регистрации права собственности
Свыше 100 тысяч домов Подмосковья не имеют регистрации права собственности - РИА Новости, 25.04.2022
Свыше 100 тысяч домов Подмосковья не имеют регистрации права собственности
Более 100 тысяч частных домов в Подмосковье не имеют регистрации права собственности, сообщила на заседании правительства региона Зампред Московской области... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T16:25
2022-04-25T16:25
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
жилье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149882/33/1498823353_0:199:2933:1849_1920x0_80_0_0_ee6552b343de281d84000c01ca8a59a5.jpg
КРАСНОГОРСК, 25 апр – РИА Новости. Более 100 тысяч частных домов в Подмосковье не имеют регистрации права собственности, сообщила на заседании правительства региона Зампред Московской области Анна Кротова."По нашим данным в Подмосковье находится 3,32 миллиона частных домов, из которых 3,2 миллиона имеют регистрацию права собственности. Еще 21 тысяча была зарегистрирована с начала этого года. Незарегистрированными остаются 102 тысячи объектов недвижимости", - сказала Кротова.Лидерами по объектам без регистрации права являются городские округа Раменский – 13,6 тысяч, Истра (8,1 тысяч) и Солнечногорск (7,9 тысяч).
https://ria.ru/20220422/student-1784962173.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149882/33/1498823353_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_a02e88eea29c4596ff97234a582b3ac1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), жилье
16:25 25.04.2022
 

Свыше 100 тысяч домов Подмосковья не имеют регистрации права собственности

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкДачи в Подмосковье
Дачи в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОГОРСК, 25 апр – РИА Новости. Более 100 тысяч частных домов в Подмосковье не имеют регистрации права собственности, сообщила на заседании правительства региона Зампред Московской области Анна Кротова.
"По нашим данным в Подмосковье находится 3,32 миллиона частных домов, из которых 3,2 миллиона имеют регистрацию права собственности. Еще 21 тысяча была зарегистрирована с начала этого года. Незарегистрированными остаются 102 тысячи объектов недвижимости", - сказала Кротова.
Студенты политехнического колледжа на занятии - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
22 апреля, 16:56Новости Подмосковья
Новый проект поддержки студентов колледжей запустят в Подмосковье
Лидерами по объектам без регистрации права являются городские округа Раменский – 13,6 тысяч, Истра (8,1 тысяч) и Солнечногорск (7,9 тысяч).
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Жилье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала