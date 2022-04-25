https://ria.ru/20220425/podmoskove-1785342398.html
Свыше 100 тысяч домов Подмосковья не имеют регистрации права собственности
Свыше 100 тысяч домов Подмосковья не имеют регистрации права собственности - РИА Новости, 25.04.2022
Свыше 100 тысяч домов Подмосковья не имеют регистрации права собственности
Более 100 тысяч частных домов в Подмосковье не имеют регистрации права собственности, сообщила на заседании правительства региона Зампред Московской области... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T16:25
2022-04-25T16:25
2022-04-25T16:25
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КРАСНОГОРСК, 25 апр – РИА Новости. Более 100 тысяч частных домов в Подмосковье не имеют регистрации права собственности, сообщила на заседании правительства региона Зампред Московской области Анна Кротова."По нашим данным в Подмосковье находится 3,32 миллиона частных домов, из которых 3,2 миллиона имеют регистрацию права собственности. Еще 21 тысяча была зарегистрирована с начала этого года. Незарегистрированными остаются 102 тысячи объектов недвижимости", - сказала Кротова.Лидерами по объектам без регистрации права являются городские округа Раменский – 13,6 тысяч, Истра (8,1 тысяч) и Солнечногорск (7,9 тысяч).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), жилье