https://ria.ru/20220425/podmoskove-1785334798.html
Воробьев: Власти разрабатывают план "Новой экономики Подмосковья"
Воробьев: Власти разрабатывают план "Новой экономики Подмосковья" - РИА Новости, 25.04.2022
Воробьев: Власти разрабатывают план "Новой экономики Подмосковья"
Власти Московской области ведут активную работу по формированию плана "Новой экономики Подмосковья", сообщил на заседании правительства региона губернатор... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T15:52
2022-04-25T15:52
2022-04-25T17:08
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745066334_0:66:2000:1191_1920x0_80_0_0_f37b22868c62a93b029cc6326cf9cdb2.jpg
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Власти Московской области ведут активную работу по формированию плана "Новой экономики Подмосковья", сообщил на заседании правительства региона губернатор Московской области Андрей Воробьев."Мы очень активно работаем над формированием и принятием плана "Новая экономика Подмосковья" для того, чтобы внести полную ясность по направлениям, которые обеспечат занятость. Безусловно они коррелируются с идеологией нашего президента и мерами, которые принимаются правительством", - сказал Воробьев.Он добавил, что основной целью плана является защита от безработицы и обеспечение развития предприятий. Ключевыми направлениями станет поддержка бизнеса в виде льготных кредитов, кредитных каникул, субсидий и перекредитованию.
https://ria.ru/20220422/podmoskove-1785028365.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745066334_412:0:2000:1191_1920x0_80_0_0_20b12f911d78210e9c7e4aac74e8b747.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев