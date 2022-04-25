Рейтинг@Mail.ru
Воробьев: Власти разрабатывают план "Новой экономики Подмосковья" - РИА Новости, 25.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220425/podmoskove-1785334798.html
Воробьев: Власти разрабатывают план "Новой экономики Подмосковья"
Воробьев: Власти разрабатывают план "Новой экономики Подмосковья" - РИА Новости, 25.04.2022
Воробьев: Власти разрабатывают план "Новой экономики Подмосковья"
Власти Московской области ведут активную работу по формированию плана "Новой экономики Подмосковья", сообщил на заседании правительства региона губернатор... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T15:52
2022-04-25T17:08
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745066334_0:66:2000:1191_1920x0_80_0_0_f37b22868c62a93b029cc6326cf9cdb2.jpg
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Власти Московской области ведут активную работу по формированию плана "Новой экономики Подмосковья", сообщил на заседании правительства региона губернатор Московской области Андрей Воробьев."Мы очень активно работаем над формированием и принятием плана "Новая экономика Подмосковья" для того, чтобы внести полную ясность по направлениям, которые обеспечат занятость. Безусловно они коррелируются с идеологией нашего президента и мерами, которые принимаются правительством", - сказал Воробьев.Он добавил, что основной целью плана является защита от безработицы и обеспечение развития предприятий. Ключевыми направлениями станет поддержка бизнеса в виде льготных кредитов, кредитных каникул, субсидий и перекредитованию.
https://ria.ru/20220422/podmoskove-1785028365.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745066334_412:0:2000:1191_1920x0_80_0_0_20b12f911d78210e9c7e4aac74e8b747.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), андрей воробьев
15:52 25.04.2022 (обновлено: 17:08 25.04.2022)
 

Воробьев: Власти разрабатывают план "Новой экономики Подмосковья"

© РИА Новости / Алексей МайшевГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Власти Московской области ведут активную работу по формированию плана "Новой экономики Подмосковья", сообщил на заседании правительства региона губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Мы очень активно работаем над формированием и принятием плана "Новая экономика Подмосковья" для того, чтобы внести полную ясность по направлениям, которые обеспечат занятость. Безусловно они коррелируются с идеологией нашего президента и мерами, которые принимаются правительством", - сказал Воробьев.
Воробьев обсудил с ИТ-компаниями перспективы отрасли в Подмосковье
22 апреля, 22:33Новости Подмосковья
Воробьев обсудил с ИТ-компаниями перспективы отрасли в Подмосковье
Он добавил, что основной целью плана является защита от безработицы и обеспечение развития предприятий. Ключевыми направлениями станет поддержка бизнеса в виде льготных кредитов, кредитных каникул, субсидий и перекредитованию.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала