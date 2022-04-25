https://ria.ru/20220425/podmoskove-1785334798.html

Воробьев: Власти разрабатывают план "Новой экономики Подмосковья"

Воробьев: Власти разрабатывают план "Новой экономики Подмосковья" - РИА Новости, 25.04.2022

Воробьев: Власти разрабатывают план "Новой экономики Подмосковья"

Власти Московской области ведут активную работу по формированию плана "Новой экономики Подмосковья", сообщил на заседании правительства региона губернатор... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T15:52

2022-04-25T15:52

2022-04-25T17:08

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Власти Московской области ведут активную работу по формированию плана "Новой экономики Подмосковья", сообщил на заседании правительства региона губернатор Московской области Андрей Воробьев."Мы очень активно работаем над формированием и принятием плана "Новая экономика Подмосковья" для того, чтобы внести полную ясность по направлениям, которые обеспечат занятость. Безусловно они коррелируются с идеологией нашего президента и мерами, которые принимаются правительством", - сказал Воробьев.Он добавил, что основной целью плана является защита от безработицы и обеспечение развития предприятий. Ключевыми направлениями станет поддержка бизнеса в виде льготных кредитов, кредитных каникул, субсидий и перекредитованию.

https://ria.ru/20220422/podmoskove-1785028365.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей воробьев