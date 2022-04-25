https://ria.ru/20220425/podmoskove-1785333690.html
В Подмосковье изменят систему сбора урожая
В Подмосковье изменят систему сбора урожая - РИА Новости, 25.04.2022
В Подмосковье изменят систему сбора урожая
Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил изменить подход к системе сбора урожая, сделав ее прозрачной. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T15:45
2022-04-25T15:45
2022-04-25T15:46
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил изменить подход к системе сбора урожая, сделав ее прозрачной."По теме сельского хозяйства, мы каждый год говорим о вводе дополнительных земель. Предлагаю усложнить задачу и сделать прозрачной систему сбора урожая, и от него отталкиваться. Это позволит дать информацию о том, как "работают" 900 тысяч гектаров", - сказал Воробьев на заседании правительства региона в понедельник.Он добавил, что в настоящее время необходимо провести анализ данных, чтобы сделать пашню еще эффективнее.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил изменить подход к системе сбора урожая, сделав ее прозрачной.
"По теме сельского хозяйства, мы каждый год говорим о вводе дополнительных земель. Предлагаю усложнить задачу и сделать прозрачной систему сбора урожая, и от него отталкиваться. Это позволит дать информацию о том, как "работают" 900 тысяч гектаров", - сказал Воробьев на заседании правительства региона в понедельник.
Он добавил, что в настоящее время необходимо провести анализ данных, чтобы сделать пашню еще эффективнее.