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В Подмосковье изменят систему сбора урожая - РИА Новости, 25.04.2022
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Новости Подмосковья
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В Подмосковье изменят систему сбора урожая
В Подмосковье изменят систему сбора урожая - РИА Новости, 25.04.2022
В Подмосковье изменят систему сбора урожая
Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил изменить подход к системе сбора урожая, сделав ее прозрачной. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T15:45
2022-04-25T15:46
новости подмосковья
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил изменить подход к системе сбора урожая, сделав ее прозрачной."По теме сельского хозяйства, мы каждый год говорим о вводе дополнительных земель. Предлагаю усложнить задачу и сделать прозрачной систему сбора урожая, и от него отталкиваться. Это позволит дать информацию о том, как "работают" 900 тысяч гектаров", - сказал Воробьев на заседании правительства региона в понедельник.Он добавил, что в настоящее время необходимо провести анализ данных, чтобы сделать пашню еще эффективнее.
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Артем Смирнов
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московская область (подмосковье)
15:45 25.04.2022 (обновлено: 15:46 25.04.2022)
 

В Подмосковье изменят систему сбора урожая

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил изменить подход к системе сбора урожая, сделав ее прозрачной.
"По теме сельского хозяйства, мы каждый год говорим о вводе дополнительных земель. Предлагаю усложнить задачу и сделать прозрачной систему сбора урожая, и от него отталкиваться. Это позволит дать информацию о том, как "работают" 900 тысяч гектаров", - сказал Воробьев на заседании правительства региона в понедельник.
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Он добавил, что в настоящее время необходимо провести анализ данных, чтобы сделать пашню еще эффективнее.
 
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