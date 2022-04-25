https://ria.ru/20220425/podmoskove-1785333690.html

В Подмосковье изменят систему сбора урожая

В Подмосковье изменят систему сбора урожая - РИА Новости, 25.04.2022

В Подмосковье изменят систему сбора урожая

Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил изменить подход к системе сбора урожая, сделав ее прозрачной. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T15:45

2022-04-25T15:45

2022-04-25T15:46

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил изменить подход к системе сбора урожая, сделав ее прозрачной."По теме сельского хозяйства, мы каждый год говорим о вводе дополнительных земель. Предлагаю усложнить задачу и сделать прозрачной систему сбора урожая, и от него отталкиваться. Это позволит дать информацию о том, как "работают" 900 тысяч гектаров", - сказал Воробьев на заседании правительства региона в понедельник.Он добавил, что в настоящее время необходимо провести анализ данных, чтобы сделать пашню еще эффективнее.

https://ria.ru/20220421/turizm-1784797635.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье)