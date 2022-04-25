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Акция "Лес Победы" пройдет в Подмосковье 30 апреля - РИА Новости, 25.04.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220425/podmoskove-1785303550.html
Акция "Лес Победы" пройдет в Подмосковье 30 апреля
Акция "Лес Победы" пройдет в Подмосковье 30 апреля - РИА Новости, 25.04.2022
Акция "Лес Победы" пройдет в Подмосковье 30 апреля
Акция по озеленению и высадки деревьев "Лес победы" пройдет в Подмосковье 30 апреля, сообщил на заседании правительства региона в понедельник губернатор... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T13:31
2022-04-25T13:31
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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КРАСНОГОРСК, 25 апр – РИА Новости. Акция по озеленению и высадки деревьев "Лес победы" пройдет в Подмосковье 30 апреля, сообщил на заседании правительства региона в понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев."Порядок и чистота – есть запрос на эту совместную акцию. Она объединяет наши, города, микрорайоны. Надеюсь, и в этот раз мы проведем ее на достойном уровне", - сказал Воробьев.Акция проводится в Подмосковье с 2013 года - жители высаживают деревья и кустарники в память о героях Великой Отечественной войны. В этом году она продлится до 25 мая, сегодня прошёл единый день посадки растений.
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московская область (подмосковье)
13:31 25.04.2022
 

Акция "Лес Победы" пройдет в Подмосковье 30 апреля

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Читать ria.ru в
КРАСНОГОРСК, 25 апр – РИА Новости. Акция по озеленению и высадки деревьев "Лес победы" пройдет в Подмосковье 30 апреля, сообщил на заседании правительства региона в понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Порядок и чистота – есть запрос на эту совместную акцию. Она объединяет наши, города, микрорайоны. Надеюсь, и в этот раз мы проведем ее на достойном уровне", - сказал Воробьев.
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Вчера, 12:08Новости Подмосковья
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Акция проводится в Подмосковье с 2013 года - жители высаживают деревья и кустарники в память о героях Великой Отечественной войны. В этом году она продлится до 25 мая, сегодня прошёл единый день посадки растений.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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