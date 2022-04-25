https://ria.ru/20220425/podmoskove-1785303550.html
Акция "Лес Победы" пройдет в Подмосковье 30 апреля
Акция "Лес Победы" пройдет в Подмосковье 30 апреля - РИА Новости, 25.04.2022
Акция "Лес Победы" пройдет в Подмосковье 30 апреля
Акция по озеленению и высадки деревьев "Лес победы" пройдет в Подмосковье 30 апреля, сообщил на заседании правительства региона в понедельник губернатор... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T13:31
2022-04-25T13:31
2022-04-25T13:31
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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КРАСНОГОРСК, 25 апр – РИА Новости. Акция по озеленению и высадки деревьев "Лес победы" пройдет в Подмосковье 30 апреля, сообщил на заседании правительства региона в понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев."Порядок и чистота – есть запрос на эту совместную акцию. Она объединяет наши, города, микрорайоны. Надеюсь, и в этот раз мы проведем ее на достойном уровне", - сказал Воробьев.Акция проводится в Подмосковье с 2013 года - жители высаживают деревья и кустарники в память о героях Великой Отечественной войны. В этом году она продлится до 25 мая, сегодня прошёл единый день посадки растений.
https://ria.ru/20220425/podmoskove-1785269794.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)