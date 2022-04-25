https://ria.ru/20220425/podmoskove-1785290166.html
Губернатор Подмосковья открыл детский сад в Мытищах
Губернатор Подмосковья открыл детский сад в Мытищах - РИА Новости, 25.04.2022
Губернатор Подмосковья открыл детский сад в Мытищах
Губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл детский сад на 225 мест в городском округе Мытищи. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T12:46
2022-04-25T12:46
2022-04-25T12:46
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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КРАСНОГОРСК, 25 апр – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл детский сад на 225 мест в городском округе Мытищи.Детский сад открылся в районе Пирогово."Хочу пожелать вам успешных дней, и передайте самые добрые пожелания воспитателям, педагогам и надеюсь, что у вас все получится", - сказал Воробьев.Заведующая детского сада в ходе доклада губернатору сообщила, что в настоящее время в дошкольном образовательном учреждении частичная заполняемость. Полная загрузка ожидается после майских праздников.
https://ria.ru/20220425/stroitelstvo-1785265822.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей воробьев, московская область (подмосковье)