https://ria.ru/20220425/podmoskove-1785290166.html

Губернатор Подмосковья открыл детский сад в Мытищах

Губернатор Подмосковья открыл детский сад в Мытищах - РИА Новости, 25.04.2022

Губернатор Подмосковья открыл детский сад в Мытищах

Губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл детский сад на 225 мест в городском округе Мытищи. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T12:46

2022-04-25T12:46

2022-04-25T12:46

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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КРАСНОГОРСК, 25 апр – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл детский сад на 225 мест в городском округе Мытищи.Детский сад открылся в районе Пирогово."Хочу пожелать вам успешных дней, и передайте самые добрые пожелания воспитателям, педагогам и надеюсь, что у вас все получится", - сказал Воробьев.Заведующая детского сада в ходе доклада губернатору сообщила, что в настоящее время в дошкольном образовательном учреждении частичная заполняемость. Полная загрузка ожидается после майских праздников.

https://ria.ru/20220425/stroitelstvo-1785265822.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

андрей воробьев, московская область (подмосковье)