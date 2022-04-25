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Губернатор Подмосковья открыл детский сад в Мытищах - РИА Новости, 25.04.2022
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Губернатор Подмосковья открыл детский сад в Мытищах
Губернатор Подмосковья открыл детский сад в Мытищах - РИА Новости, 25.04.2022
Губернатор Подмосковья открыл детский сад в Мытищах
Губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл детский сад на 225 мест в городском округе Мытищи. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T12:46
2022-04-25T12:46
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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КРАСНОГОРСК, 25 апр – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл детский сад на 225 мест в городском округе Мытищи.Детский сад открылся в районе Пирогово."Хочу пожелать вам успешных дней, и передайте самые добрые пожелания воспитателям, педагогам и надеюсь, что у вас все получится", - сказал Воробьев.Заведующая детского сада в ходе доклада губернатору сообщила, что в настоящее время в дошкольном образовательном учреждении частичная заполняемость. Полная загрузка ожидается после майских праздников.
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)
12:46 25.04.2022
 

Губернатор Подмосковья открыл детский сад в Мытищах

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкИгрушки в детском саду
Игрушки в детском саду - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Читать ria.ru в
КРАСНОГОРСК, 25 апр – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл детский сад на 225 мест в городском округе Мытищи.
Детский сад открылся в районе Пирогово.
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Вчера, 10:56Новости Подмосковья
Строительство школы на 1100 мест завершили в Павловском Посаде
"Хочу пожелать вам успешных дней, и передайте самые добрые пожелания воспитателям, педагогам и надеюсь, что у вас все получится", - сказал Воробьев.
Заведующая детского сада в ходе доклада губернатору сообщила, что в настоящее время в дошкольном образовательном учреждении частичная заполняемость. Полная загрузка ожидается после майских праздников.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
 
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