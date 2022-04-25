https://ria.ru/20220425/podmoskove-1785269794.html
В Подмосковье поставили на кадастровый учет 36 новостроек
В Подмосковье поставили на кадастровый учет 36 новостроек - РИА Новости, 25.04.2022
В Подмосковье поставили на кадастровый учет 36 новостроек
На кадастровый учет за прошедшую неделю поставили 36 объектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T12:08
2022-04-25T12:08
2022-04-25T12:08
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. На кадастровый учет за прошедшую неделю поставили 36 объектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.Больше всего объектов кадастр получили в городском округе Истра – 2 жилых дома в селе Павловская слобода, 3 таунхауса в деревне Покровское и 24 таунхауса в деревне Красный поселок."На минувшей неделе в Московской области на кадастровый учёт поставили 7 жилых домов и 29 таунхаусов в 7-и муниципальных образованиях региона. Теперь собственники могут полноценно распоряжаться своей недвижимостью", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220425/podmoskove-1785262001.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), жилье