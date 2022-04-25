https://ria.ru/20220425/podmoskove-1785269416.html
Почти 300 миллионов поездок совершено в общественном транспорте Подмосковья
Почти 300 миллионов поездок совершено в общественном транспорте Подмосковья - РИА Новости, 25.04.2022
Почти 300 миллионов поездок совершено в общественном транспорте Подмосковья
Почти 300 миллионов поездок совершено в общественном транспорте Московской области с начала 2022 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T11:11
2022-04-25T11:11
2022-04-25T11:11
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общественный транспорт
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Почти 300 миллионов поездок совершено в общественном транспорте Московской области с начала 2022 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья."Чаще всего жители и гости Московской области ездили на автобусах, где совершено около 163 миллионов поездок. Остальная доля приходится на электропоезда, где зафиксировано более 130,5 миллионов поездок. Общий пассажиропоток вырос на 6%", - приводятся слова зампреда правительства Московской области Анны Кротовой.По ее словам, основными причинами роста пассажиропотока стала отмена коронавирусных ограничений, а также введение льготного проезда на всех автобусных маршрутах региона.
https://ria.ru/20220420/yamy-1784543850.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), общественный транспорт