https://ria.ru/20220425/podmoskove-1785269416.html

Почти 300 миллионов поездок совершено в общественном транспорте Подмосковья

Почти 300 миллионов поездок совершено в общественном транспорте Подмосковья - РИА Новости, 25.04.2022

Почти 300 миллионов поездок совершено в общественном транспорте Подмосковья

Почти 300 миллионов поездок совершено в общественном транспорте Московской области с начала 2022 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T11:11

2022-04-25T11:11

2022-04-25T11:11

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

общественный транспорт

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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Почти 300 миллионов поездок совершено в общественном транспорте Московской области с начала 2022 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья."Чаще всего жители и гости Московской области ездили на автобусах, где совершено около 163 миллионов поездок. Остальная доля приходится на электропоезда, где зафиксировано более 130,5 миллионов поездок. Общий пассажиропоток вырос на 6%", - приводятся слова зампреда правительства Московской области Анны Кротовой.По ее словам, основными причинами роста пассажиропотока стала отмена коронавирусных ограничений, а также введение льготного проезда на всех автобусных маршрутах региона.

https://ria.ru/20220420/yamy-1784543850.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), общественный транспорт