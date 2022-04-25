https://ria.ru/20220425/podmoskove-1785262001.html
Более 10 земельных участков передано Подмосковью для строительства метро
Более 10 земельных участков передано Подмосковью для строительства метро - РИА Новости, 25.04.2022
Более 10 земельных участков передано Подмосковью для строительства метро
Более 10 земельных участков передано в собственность Московской области для строительства транспортно-пересадочного узла станции метро "Липовая роща", говорится РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T10:52
2022-04-25T10:52
2022-04-25T10:52
новости подмосковья
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метро
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Более 10 земельных участков передано в собственность Московской области для строительства транспортно-пересадочного узла станции метро "Липовая роща", говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.Площадь транспортно-пересадочного узла составит порядка 55 тысяч квадратных метров. На территории будет построена многоуровневая пятиэтажная автостоянка на 950 машино-мест. Проект на 61-62 километре МКАД, рядом с жилой застройкой "Спутник" предусматривает обеспечение беспрепятственного доступа для маломобильных групп населения."Взаимодействие министерства имущественных отношений Подмосковья и Территориального управления Росимущества в Московской области позволило своевременно передать из федеральной в областную собственность 14 земельных участков для реализации масштабного проекта ТПУ", - приводятся слова главы ведомства Натальи Адигамовой.Кроме того, правительством Подмосковья будет расширен до 4-х полос участок Мякининского шоссе от М-9 до МКАД. В рамках реконструкции дороги построят пешеходные зоны и велодорожки.
https://ria.ru/20220422/podmoskove-1785028365.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), метро
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Более 10 земельных участков передано в собственность Московской области для строительства транспортно-пересадочного узла станции метро "Липовая роща", говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.
Площадь транспортно-пересадочного узла составит порядка 55 тысяч квадратных метров. На территории будет построена многоуровневая пятиэтажная автостоянка на 950 машино-мест. Проект на 61-62 километре МКАД, рядом с жилой застройкой "Спутник" предусматривает обеспечение беспрепятственного доступа для маломобильных групп населения.
"Взаимодействие министерства имущественных отношений Подмосковья и Территориального управления Росимущества в Московской области позволило своевременно передать из федеральной в областную собственность 14 земельных участков для реализации масштабного проекта ТПУ", - приводятся слова главы ведомства Натальи Адигамовой.
Кроме того, правительством Подмосковья будет расширен до 4-х полос участок Мякининского шоссе от М-9 до МКАД. В рамках реконструкции дороги построят пешеходные зоны и велодорожки.
"Прогнозируемый пассажиропоток ТПУ составит порядка 6,5 тысячи человек в час. Завершение строительства Рублево-Архангельской линии метро, одна из станций которой – "Липовая роща", планируется после 2025 года", - говорится в сообщении пресс-службы.