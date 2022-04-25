https://ria.ru/20220425/podmoskove-1785262001.html

Более 10 земельных участков передано Подмосковью для строительства метро

Более 10 земельных участков передано Подмосковью для строительства метро - РИА Новости, 25.04.2022

Более 10 земельных участков передано Подмосковью для строительства метро

Более 10 земельных участков передано в собственность Московской области для строительства транспортно-пересадочного узла станции метро "Липовая роща", говорится РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T10:52

2022-04-25T10:52

2022-04-25T10:52

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

метро

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785262635_0:66:1009:634_1920x0_80_0_0_99575afc14bd2d020e3be211ea45533b.jpg

МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Более 10 земельных участков передано в собственность Московской области для строительства транспортно-пересадочного узла станции метро "Липовая роща", говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.Площадь транспортно-пересадочного узла составит порядка 55 тысяч квадратных метров. На территории будет построена многоуровневая пятиэтажная автостоянка на 950 машино-мест. Проект на 61-62 километре МКАД, рядом с жилой застройкой "Спутник" предусматривает обеспечение беспрепятственного доступа для маломобильных групп населения."Взаимодействие министерства имущественных отношений Подмосковья и Территориального управления Росимущества в Московской области позволило своевременно передать из федеральной в областную собственность 14 земельных участков для реализации масштабного проекта ТПУ", - приводятся слова главы ведомства Натальи Адигамовой.Кроме того, правительством Подмосковья будет расширен до 4-х полос участок Мякининского шоссе от М-9 до МКАД. В рамках реконструкции дороги построят пешеходные зоны и велодорожки.

https://ria.ru/20220422/podmoskove-1785028365.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), метро