https://ria.ru/20220425/peregovory-1785363509.html

Захарова: Киев бесконечно увиливает и отказывается от заявленных позиций

Захарова: Киев бесконечно увиливает и отказывается от заявленных позиций - РИА Новости, 25.04.2022

Захарова: Киев бесконечно увиливает и отказывается от заявленных позиций

Россия фиксирует бесконечное увиливание и отказ от даже ранее заявленных позиций со стороны киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T17:36

2022-04-25T17:36

2022-04-25T17:45

обострение ситуации в днр и лнр

мария захарова

в мире

россия

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Россия фиксирует бесконечное увиливание и отказ от даже ранее заявленных позиций со стороны киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя переговоры России с Украиной."Мы фиксируем... бесконечное увиливание, затягивание, отказ от даже ранее публично заявленных позиций. Если бы им это было нужно, они бы, безусловно, работали бы с большей отдачей", - сказала Захарова в эфире радио "Комсомольская правда", отвечая на вопрос о достижении компромисса с украинской стороной в ходе переговоров.

https://ria.ru/20220425/nato-1785338120.html

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Кирилл Волков

мария захарова, в мире, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр