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Захарова: Киев бесконечно увиливает и отказывается от заявленных позиций - РИА Новости, 25.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220425/peregovory-1785363509.html
Захарова: Киев бесконечно увиливает и отказывается от заявленных позиций
Захарова: Киев бесконечно увиливает и отказывается от заявленных позиций - РИА Новости, 25.04.2022
Захарова: Киев бесконечно увиливает и отказывается от заявленных позиций
Россия фиксирует бесконечное увиливание и отказ от даже ранее заявленных позиций со стороны киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T17:36
2022-04-25T17:45
обострение ситуации в днр и лнр
мария захарова
в мире
россия
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Россия фиксирует бесконечное увиливание и отказ от даже ранее заявленных позиций со стороны киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя переговоры России с Украиной."Мы фиксируем... бесконечное увиливание, затягивание, отказ от даже ранее публично заявленных позиций. Если бы им это было нужно, они бы, безусловно, работали бы с большей отдачей", - сказала Захарова в эфире радио "Комсомольская правда", отвечая на вопрос о достижении компромисса с украинской стороной в ходе переговоров.
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мария захарова, в мире, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр
17:36 25.04.2022 (обновлено: 17:45 25.04.2022)
 
Захарова: Киев бесконечно увиливает и отказывается от заявленных позиций

Захарова: Москва фиксирует бесконечные увиливания и отказ Киева от заявленных позиций

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Россия фиксирует бесконечное увиливание и отказ от даже ранее заявленных позиций со стороны киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя переговоры России с Украиной.
"Мы фиксируем... бесконечное увиливание, затягивание, отказ от даже ранее публично заявленных позиций. Если бы им это было нужно, они бы, безусловно, работали бы с большей отдачей", - сказала Захарова в эфире радио "Комсомольская правда", отвечая на вопрос о достижении компромисса с украинской стороной в ходе переговоров.
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРМария ЗахароваВ миреРоссияУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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