https://ria.ru/20220425/peregovory-1785363509.html
Захарова: Киев бесконечно увиливает и отказывается от заявленных позиций
Захарова: Киев бесконечно увиливает и отказывается от заявленных позиций - РИА Новости, 25.04.2022
Захарова: Киев бесконечно увиливает и отказывается от заявленных позиций
Россия фиксирует бесконечное увиливание и отказ от даже ранее заявленных позиций со стороны киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T17:36
2022-04-25T17:36
2022-04-25T17:45
обострение ситуации в днр и лнр
мария захарова
в мире
россия
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Россия фиксирует бесконечное увиливание и отказ от даже ранее заявленных позиций со стороны киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя переговоры России с Украиной."Мы фиксируем... бесконечное увиливание, затягивание, отказ от даже ранее публично заявленных позиций. Если бы им это было нужно, они бы, безусловно, работали бы с большей отдачей", - сказала Захарова в эфире радио "Комсомольская правда", отвечая на вопрос о достижении компромисса с украинской стороной в ходе переговоров.
https://ria.ru/20220425/nato-1785338120.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария захарова, в мире, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр
17:36 25.04.2022 (обновлено: 17:45 25.04.2022)
Захарова: Киев бесконечно увиливает и отказывается от заявленных позиций
Захарова: Москва фиксирует бесконечные увиливания и отказ Киева от заявленных позиций