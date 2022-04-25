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Медуница расцвела в парках "Измайлово" и "Битцевский лес" в Москве - РИА Новости, 29.04.2022
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Медуница расцвела в парках "Измайлово" и "Битцевский лес" в Москве
Медуница расцвела в парках "Измайлово" и "Битцевский лес" в Москве - РИА Новости, 29.04.2022
Медуница расцвела в парках "Измайлово" и "Битцевский лес" в Москве
Краснокнижная медуница расцвела в природно-исторических парках "Измайлово" и "Битцевский лес", сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-25T17:21
2022-04-29T20:21
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москва
растения
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Краснокнижная медуница расцвела в природно-исторических парках "Измайлово" и "Битцевский лес", сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Краснокнижная медуница расцвела в природно-исторических парках "Измайлово" и "Битцевский лес". Это растение занесено в Красную книгу Москвы под 3-й категорией редкости как уязвимый вид на территории столицы", - говорится в сообщении.Отмечается, что медуница неясная, или темная, - невысокое многолетнее растение, ранний медонос. У ее цветков есть интересная особенность: в начале цветения они окрашены в розовый цвет и выделяют большое количество нектара, а после опыления приобретают сиренево-синюю окраску, выделение нектара резко сокращается. Так растение подсказывает насекомым-опылителям, какие цветки им лучше выбрать.
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москва, растения
17:21 25.04.2022 (обновлено: 20:21 29.04.2022)
 

Медуница расцвела в парках "Измайлово" и "Битцевский лес" в Москве

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМостовая башня царской усадьбы "Измайлово" после реставрации
Мостовая башня царской усадьбы Измайлово после реставрации - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Мостовая башня царской усадьбы "Измайлово" после реставрации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Краснокнижная медуница расцвела в природно-исторических парках "Измайлово" и "Битцевский лес", сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Краснокнижная медуница расцвела в природно-исторических парках "Измайлово" и "Битцевский лес". Это растение занесено в Красную книгу Москвы под 3-й категорией редкости как уязвимый вид на территории столицы", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что медуница неясная, или темная, - невысокое многолетнее растение, ранний медонос. У ее цветков есть интересная особенность: в начале цветения они окрашены в розовый цвет и выделяют большое количество нектара, а после опыления приобретают сиренево-синюю окраску, выделение нектара резко сокращается. Так растение подсказывает насекомым-опылителям, какие цветки им лучше выбрать.
 
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