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Медуница расцвела в парках "Измайлово" и "Битцевский лес" в Москве
Медуница расцвела в парках "Измайлово" и "Битцевский лес" в Москве - РИА Новости, 29.04.2022
Медуница расцвела в парках "Измайлово" и "Битцевский лес" в Москве
Краснокнижная медуница расцвела в природно-исторических парках "Измайлово" и "Битцевский лес", сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-25T17:21
2022-04-25T17:21
2022-04-29T20:21
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Краснокнижная медуница расцвела в природно-исторических парках "Измайлово" и "Битцевский лес", сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Краснокнижная медуница расцвела в природно-исторических парках "Измайлово" и "Битцевский лес". Это растение занесено в Красную книгу Москвы под 3-й категорией редкости как уязвимый вид на территории столицы", - говорится в сообщении.Отмечается, что медуница неясная, или темная, - невысокое многолетнее растение, ранний медонос. У ее цветков есть интересная особенность: в начале цветения они окрашены в розовый цвет и выделяют большое количество нектара, а после опыления приобретают сиренево-синюю окраску, выделение нектара резко сокращается. Так растение подсказывает насекомым-опылителям, какие цветки им лучше выбрать.
https://ria.ru/20220423/aktsiya-1785336256.html
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РИА Новости
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москва, растения
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Краснокнижная медуница расцвела в природно-исторических парках "Измайлово" и "Битцевский лес", сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Краснокнижная медуница расцвела в природно-исторических парках "Измайлово" и "Битцевский лес". Это растение занесено в Красную книгу Москвы
под 3-й категорией редкости как уязвимый вид на территории столицы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что медуница неясная, или темная, - невысокое многолетнее растение, ранний медонос. У ее цветков есть интересная особенность: в начале цветения они окрашены в розовый цвет и выделяют большое количество нектара, а после опыления приобретают сиренево-синюю окраску, выделение нектара резко сокращается. Так растение подсказывает насекомым-опылителям, какие цветки им лучше выбрать.