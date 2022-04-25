https://ria.ru/20220425/parki-1786254018.html

Медуница расцвела в парках "Измайлово" и "Битцевский лес" в Москве

Медуница расцвела в парках "Измайлово" и "Битцевский лес" в Москве - РИА Новости, 29.04.2022

Медуница расцвела в парках "Измайлово" и "Битцевский лес" в Москве

Краснокнижная медуница расцвела в природно-исторических парках "Измайлово" и "Битцевский лес", сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-25T17:21

2022-04-25T17:21

2022-04-29T20:21

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растения

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Краснокнижная медуница расцвела в природно-исторических парках "Измайлово" и "Битцевский лес", сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Краснокнижная медуница расцвела в природно-исторических парках "Измайлово" и "Битцевский лес". Это растение занесено в Красную книгу Москвы под 3-й категорией редкости как уязвимый вид на территории столицы", - говорится в сообщении.Отмечается, что медуница неясная, или темная, - невысокое многолетнее растение, ранний медонос. У ее цветков есть интересная особенность: в начале цветения они окрашены в розовый цвет и выделяют большое количество нектара, а после опыления приобретают сиренево-синюю окраску, выделение нектара резко сокращается. Так растение подсказывает насекомым-опылителям, какие цветки им лучше выбрать.

https://ria.ru/20220423/aktsiya-1785336256.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, растения