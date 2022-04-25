https://ria.ru/20220425/oruzhie-1785416310.html

Лавров: поставляемое Киеву западное оружие может попасть в руки террористов

Лавров: поставляемое Киеву западное оружие может попасть в руки террористов - РИА Новости, 25.04.2022

Лавров: поставляемое Киеву западное оружие может попасть в руки террористов

Поставляемое Киеву западное вооружение, в том числе комплексы Javelin, может попасть в руки террористов и, таким образом, вернуться обратно в западные страны,... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T23:11

2022-04-25T23:11

2022-04-25T23:11

в мире

украина

вооруженные силы украины

сергей лавров

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Поставляемое Киеву западное вооружение, в том числе комплексы Javelin, может попасть в руки террористов и, таким образом, вернуться обратно в западные страны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Javelin - это тоже переносная штука, которая для танков была придумана, но ей можно совершать террористические атаки фактически. Куда это все попадет?! Прежний опыт показывает, что с Украины, как из любой слабо контролируемой страны, особенно Украина, где неонацистские батальоны и другие подразделения, которые не подчиняются верховному главнокомандующему и этим, в общем-то, бравируют, и занимают автономное неприкасаемое место в вооруженных силах Украины, ну, будет расползаться это вооружение, в том числе в страны, из которых оно поступает", - сказал Лавров в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20220425/nato-1785416033.html

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, вооруженные силы украины, сергей лавров