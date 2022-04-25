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Лавров: поставляемое Киеву западное оружие может попасть в руки террористов
Лавров: поставляемое Киеву западное оружие может попасть в руки террористов - РИА Новости, 25.04.2022
Лавров: поставляемое Киеву западное оружие может попасть в руки террористов
Поставляемое Киеву западное вооружение, в том числе комплексы Javelin, может попасть в руки террористов и, таким образом, вернуться обратно в западные страны,... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T23:11
2022-04-25T23:11
2022-04-25T23:11
в мире
украина
вооруженные силы украины
сергей лавров
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Поставляемое Киеву западное вооружение, в том числе комплексы Javelin, может попасть в руки террористов и, таким образом, вернуться обратно в западные страны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Javelin - это тоже переносная штука, которая для танков была придумана, но ей можно совершать террористические атаки фактически. Куда это все попадет?! Прежний опыт показывает, что с Украины, как из любой слабо контролируемой страны, особенно Украина, где неонацистские батальоны и другие подразделения, которые не подчиняются верховному главнокомандующему и этим, в общем-то, бравируют, и занимают автономное неприкасаемое место в вооруженных силах Украины, ну, будет расползаться это вооружение, в том числе в страны, из которых оно поступает", - сказал Лавров в эфире Первого канала.
https://ria.ru/20220425/nato-1785416033.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, сергей лавров
Лавров: поставляемое Киеву западное оружие может попасть в руки террористов
Глава МИД Лавров: поставляемое Киеву западное вооружение может попасть в руки террористов