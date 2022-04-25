https://ria.ru/20220425/oruzhie-1785374507.html

Полянский допустил применение Киевом оружия массового уничтожения

Полянский допустил применение Киевом оружия массового уничтожения - РИА Новости, 25.04.2022

Полянский допустил применение Киевом оружия массового уничтожения

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский не исключил, что Киев может применить оружие массового уничтожения (ОМУ). РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T18:11

2022-04-25T18:11

2022-04-25T18:11

обострение ситуации в днр и лнр

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ООН, 25 апр - РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский не исключил, что Киев может применить оружие массового уничтожения (ОМУ)."Нельзя полностью исключать сценарий, когда киевский режим и радикальные группы применят ОМУ на поле боя в случае, если не смогут добиться преимущества при помощи обычных вооружений. Насколько мы знаем, такой вариант рассматривается для Славянска и Краматорска, которые превратились в фортифицированные объекты", - сказал Полянский журналистам."Хотел бы подчеркнуть, что то, что долго считалось немыслимым, сейчас является реалистичным сценарием, готовящимся киевским режимом при поддержке США", - добавил он. По его словам, есть множество сигналов, указывающих на это, в их числе истерия о возможном применении химвеществ, которую раскручивают западные СМИ и политики."Даже если мы отметём тот факт, что у России нет биологического и химического оружия, в чем смысл применения их на Украине в непосредственной близости от нашей границы? Мы не получим ничего более того, что можем добиться обычными средствами", - заявил Полянский.Как указал дипломат, единственная сторона, которой это было бы выгодно - киевский режим и группы радикалов, которые используют террор и запугивание граждан как метод ведения боевых действий. "Им нечего терять и они не остановятся ни перед чем", - сказал Полянский.Он напомнил, как США и их союзники не раз обвиняли те или иные страны, не желающие поддаваться их давлению, в применении ОМУ. В частности Полянский упомянул Сирию и Ирак. Он описал известный сценарий, как сперва инсценируется инцидент с применением якобы химического оружия, затем прозападные НКО оперативно прибывают на место, где собирают сомнительные доказательства. "Мы все знаем эту методику. Кураторы киевского режима не особо креативны, так что они готовят более-менее такой же сценарий. Инструктора "Белых касок" уже на Украине - вы можете видеть это в новостях", - заключил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220423/provokatsii-1785066212.html

https://ria.ru/20220423/provokatsiya-1785064107.html

https://ria.ru/20220425/ssha-1785167674.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, оон, дмитрий полянский, ситуация в днр и лнр