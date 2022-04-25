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"Калашников" начал выпуск черных патронов со скоростной пулей - РИА Новости, 25.04.2022
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"Калашников" начал выпуск черных патронов со скоростной пулей
"Калашников" начал выпуск черных патронов со скоростной пулей - РИА Новости, 25.04.2022
"Калашников" начал выпуск черных патронов со скоростной пулей
Концерн "Калашников" начинает продажи линейки патронов "Стрела" в черной гильзе с увеличенной скоростью полета пули, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T12:15
2022-04-25T21:03
безопасность
технологии
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Концерн "Калашников" начинает продажи линейки патронов "Стрела" в черной гильзе с увеличенной скоростью полета пули, сообщили журналистам в пресс-службе компании.Как уточнили в компании, у новых патронов улучшены показатели баллистики. "Так, в ряде патронов повышена скорость пули, что дает хорошую настильность — увеличивает вероятность попадания в цель. При этом давление в патроннике удалось сохранить в пределах допустимых норм, что исключает перегрузку", — уточнили в компании.Патронам придан характерный черный цвет за счет дополнительного спецпокрытия с антикоррозионными свойствами.Боеприпасы разработаны при участии специалистов концерна и выпускаются на Барнаульском патронном заводе. Для их производства на предприятии была запущена новая линия химического оксидирования.
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безопасность, технологии
12:15 25.04.2022 (обновлено: 21:03 25.04.2022)
 
"Калашников" начал выпуск черных патронов со скоростной пулей

Концерн "Калашников" начал выпуск черных патронов со скоростной пулей

© Фото : Минпромэнерго Алтайского краяПатроны "Стрела" в чёрной гильзе
Патроны Стрела в чёрной гильзе - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© Фото : Минпромэнерго Алтайского края
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Концерн "Калашников" начинает продажи линейки патронов "Стрела" в черной гильзе с увеличенной скоростью полета пули, сообщили журналистам в пресс-службе компании.

"Калашников" запускает в продажу линейку патронов в черной гильзе. В серии представлены наиболее популярные патроны: девятимиллиметровые Luger, 5,45x39, 223 Rem., 7,62x39, 308 Win., 7,62x54R. Они предназначены для самых востребованных изделий концерна "Калашников" и Ижевского механического завода — карабинов "Тигр", "Сайга", "Лось" и других", — сказали в пресс-службе.

© Фото : Минпромэнерго Алтайского краяЭксклюзивные патроны для АО "Концерн "Калашников", изготовленные на Барнаульском патронном заводе
Патроны Стрела в чёрной гильзе
1 из 3
Эксклюзивные патроны для АО "Концерн "Калашников", изготовленные на Барнаульском патронном заводе
© Фото : Минпромэнерго Алтайского края
© Фото : Минпромэнерго Алтайского краяЭксклюзивные патроны для АО "Концерн "Калашников", изготовленные на Барнаульском патронном заводе
Патроны Стрела в чёрной гильзе
2 из 3
Эксклюзивные патроны для АО "Концерн "Калашников", изготовленные на Барнаульском патронном заводе
© Фото : Минпромэнерго Алтайского края
© Фото : Минпромэнерго Алтайского краяЭксклюзивные патроны для АО "Концерн "Калашников", изготовленные на Барнаульском патронном заводе
Патроны Стрела в чёрной гильзе
3 из 3
Эксклюзивные патроны для АО "Концерн "Калашников", изготовленные на Барнаульском патронном заводе
© Фото : Минпромэнерго Алтайского края
1 из 3
Эксклюзивные патроны для АО "Концерн "Калашников", изготовленные на Барнаульском патронном заводе
© Фото : Минпромэнерго Алтайского края
2 из 3
Эксклюзивные патроны для АО "Концерн "Калашников", изготовленные на Барнаульском патронном заводе
© Фото : Минпромэнерго Алтайского края
3 из 3
Эксклюзивные патроны для АО "Концерн "Калашников", изготовленные на Барнаульском патронном заводе
© Фото : Минпромэнерго Алтайского края
Как уточнили в компании, у новых патронов улучшены показатели баллистики. "Так, в ряде патронов повышена скорость пули, что дает хорошую настильность — увеличивает вероятность попадания в цель. При этом давление в патроннике удалось сохранить в пределах допустимых норм, что исключает перегрузку", — уточнили в компании.
Патронам придан характерный черный цвет за счет дополнительного спецпокрытия с антикоррозионными свойствами.
Боеприпасы разработаны при участии специалистов концерна и выпускаются на Барнаульском патронном заводе. Для их производства на предприятии была запущена новая линия химического оксидирования.
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