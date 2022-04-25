12:15 25.04.2022 (обновлено: 21:03 25.04.2022)
"Калашников" начал выпуск черных патронов со скоростной пулей
Концерн "Калашников" начал выпуск черных патронов со скоростной пулей
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Концерн "Калашников" начинает продажи линейки патронов "Стрела" в черной гильзе с увеличенной скоростью полета пули, сообщили журналистам в пресс-службе компании.
"Калашников" запускает в продажу линейку патронов в черной гильзе. В серии представлены наиболее популярные патроны: девятимиллиметровые Luger, 5,45x39, 223 Rem., 7,62x39, 308 Win., 7,62x54R. Они предназначены для самых востребованных изделий концерна "Калашников" и Ижевского механического завода — карабинов "Тигр", "Сайга", "Лось" и других", — сказали в пресс-службе.
© Фото : Минпромэнерго Алтайского краяЭксклюзивные патроны для АО "Концерн "Калашников", изготовленные на Барнаульском патронном заводе
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Эксклюзивные патроны для АО "Концерн "Калашников", изготовленные на Барнаульском патронном заводе
© Фото : Минпромэнерго Алтайского краяЭксклюзивные патроны для АО "Концерн "Калашников", изготовленные на Барнаульском патронном заводе
2 из 3
Эксклюзивные патроны для АО "Концерн "Калашников", изготовленные на Барнаульском патронном заводе
© Фото : Минпромэнерго Алтайского краяЭксклюзивные патроны для АО "Концерн "Калашников", изготовленные на Барнаульском патронном заводе
3 из 3
Эксклюзивные патроны для АО "Концерн "Калашников", изготовленные на Барнаульском патронном заводе
1 из 3
Эксклюзивные патроны для АО "Концерн "Калашников", изготовленные на Барнаульском патронном заводе
2 из 3
Эксклюзивные патроны для АО "Концерн "Калашников", изготовленные на Барнаульском патронном заводе
3 из 3
Эксклюзивные патроны для АО "Концерн "Калашников", изготовленные на Барнаульском патронном заводе
Как уточнили в компании, у новых патронов улучшены показатели баллистики. "Так, в ряде патронов повышена скорость пули, что дает хорошую настильность — увеличивает вероятность попадания в цель. При этом давление в патроннике удалось сохранить в пределах допустимых норм, что исключает перегрузку", — уточнили в компании.
Патронам придан характерный черный цвет за счет дополнительного спецпокрытия с антикоррозионными свойствами.
Боеприпасы разработаны при участии специалистов концерна и выпускаются на Барнаульском патронном заводе. Для их производства на предприятии была запущена новая линия химического оксидирования.
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