https://ria.ru/20220425/oruzhie-1785287930.html

"Калашников" начал выпуск черных патронов со скоростной пулей

"Калашников" начал выпуск черных патронов со скоростной пулей - РИА Новости, 25.04.2022

"Калашников" начал выпуск черных патронов со скоростной пулей

Концерн "Калашников" начинает продажи линейки патронов "Стрела" в черной гильзе с увеличенной скоростью полета пули, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T12:15

2022-04-25T12:15

2022-04-25T21:03

безопасность

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785286769_0:0:954:537_1920x0_80_0_0_628b32b0144cead2cc1dd9b038dcc594.jpg

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Концерн "Калашников" начинает продажи линейки патронов "Стрела" в черной гильзе с увеличенной скоростью полета пули, сообщили журналистам в пресс-службе компании.Как уточнили в компании, у новых патронов улучшены показатели баллистики. "Так, в ряде патронов повышена скорость пули, что дает хорошую настильность — увеличивает вероятность попадания в цель. При этом давление в патроннике удалось сохранить в пределах допустимых норм, что исключает перегрузку", — уточнили в компании.Патронам придан характерный черный цвет за счет дополнительного спецпокрытия с антикоррозионными свойствами.Боеприпасы разработаны при участии специалистов концерна и выпускаются на Барнаульском патронном заводе. Для их производства на предприятии была запущена новая линия химического оксидирования.

https://ria.ru/20220425/s-500-1785274127.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

безопасность, технологии