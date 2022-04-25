07:05 25.04.2022 (обновлено: 08:33 25.04.2022)
В ДНР рассказали о проблемах Украины с западным оружием
Командир батальона ДНР Авидзба рассказал о заканчивающемся у Европы оружии для Украины
© REUTERS / Gleb GaranichВоеннослужащий ВСУ с противотанковым ракетным комплексом NLAW в Киевской области
Военнослужащий ВСУ с противотанковым ракетным комплексом NLAW в Киевской области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 апр — РИА Новости. Большинство европейских стран начинает задумываться, зачем поставлять вооружение Украине, заявил в интервью РИА Новости командир легендарного добровольческого батальона "Пятнашка" (ДНР) Ахра Авидзба.
"Большинство европейских стран уже начинают подзадумываться: а зачем и куда? И плюс все советское вооружение, которое имела Европа уже в наследстве, они уже их поменяли, они на натовский стандарт перешли, а все, что советское было, они уже давно-давно передали в Украину, и Украина уже их успешно давно профукала. Где-то в виде косых попаданий в поля, где-то в виде трофеев для нас", — сказал он.
По словам Авидзбы, Европе "уже нечем их снабжать, снабжают одноразовыми противотанковыми или какими-то этими средствами".
"Но взять технику или оружие... — ни ремонтной базы нет, ни специалистов нет. Это целый процесс, это просто так не сделаешь. И поэтому в эти коридоры просто идет не море, идут какие-то плевки, чтобы показать, что они не брошены, не оставлены, а по факту достатка в этом не будет", — отметил он.
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.