https://ria.ru/20220425/oruzhie-1785237118.html

В ДНР рассказали о проблемах Украины с западным оружием

В ДНР рассказали о проблемах Украины с западным оружием - РИА Новости, 25.04.2022

В ДНР рассказали о проблемах Украины с западным оружием

Большинство европейских стран начинает задумываться, зачем поставлять вооружение Украине, заявил в интервью РИА Новости командир легендарного добровольческого... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T07:05

2022-04-25T07:05

2022-04-25T08:33

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 25 апр — РИА Новости. Большинство европейских стран начинает задумываться, зачем поставлять вооружение Украине, заявил в интервью РИА Новости командир легендарного добровольческого батальона "Пятнашка" (ДНР) Ахра Авидзба.По словам Авидзбы, Европе "уже нечем их снабжать, снабжают одноразовыми противотанковыми или какими-то этими средствами"."Но взять технику или оружие... — ни ремонтной базы нет, ни специалистов нет. Это целый процесс, это просто так не сделаешь. И поэтому в эти коридоры просто идет не море, идут какие-то плевки, чтобы показать, что они не брошены, не оставлены, а по факту достатка в этом не будет", — отметил он.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220425/ukraina-1785233153.html

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в мире, европа, днр, донецкая народная республика, украина