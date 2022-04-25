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В ДНР рассказали о проблемах Украины с западным оружием - РИА Новости, 25.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220425/oruzhie-1785237118.html
В ДНР рассказали о проблемах Украины с западным оружием
В ДНР рассказали о проблемах Украины с западным оружием - РИА Новости, 25.04.2022
В ДНР рассказали о проблемах Украины с западным оружием
Большинство европейских стран начинает задумываться, зачем поставлять вооружение Украине, заявил в интервью РИА Новости командир легендарного добровольческого... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T07:05
2022-04-25T08:33
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
европа
днр
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 25 апр — РИА Новости. Большинство европейских стран начинает задумываться, зачем поставлять вооружение Украине, заявил в интервью РИА Новости командир легендарного добровольческого батальона "Пятнашка" (ДНР) Ахра Авидзба.По словам Авидзбы, Европе "уже нечем их снабжать, снабжают одноразовыми противотанковыми или какими-то этими средствами"."Но взять технику или оружие... — ни ремонтной базы нет, ни специалистов нет. Это целый процесс, это просто так не сделаешь. И поэтому в эти коридоры просто идет не море, идут какие-то плевки, чтобы показать, что они не брошены, не оставлены, а по факту достатка в этом не будет", — отметил он.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, европа, днр, донецкая народная республика, украина
07:05 25.04.2022 (обновлено: 08:33 25.04.2022)
 
В ДНР рассказали о проблемах Украины с западным оружием

Командир батальона ДНР Авидзба рассказал о заканчивающемся у Европы оружии для Украины

© REUTERS / Gleb GaranichВоеннослужащий ВСУ с противотанковым ракетным комплексом NLAW в Киевской области
Военнослужащий ВСУ с противотанковым ракетным комплексом NLAW в Киевской области - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Военнослужащий ВСУ с противотанковым ракетным комплексом NLAW в Киевской области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 апр — РИА Новости. Большинство европейских стран начинает задумываться, зачем поставлять вооружение Украине, заявил в интервью РИА Новости командир легендарного добровольческого батальона "Пятнашка" (ДНР) Ахра Авидзба.
"Большинство европейских стран уже начинают подзадумываться: а зачем и куда? И плюс все советское вооружение, которое имела Европа уже в наследстве, они уже их поменяли, они на натовский стандарт перешли, а все, что советское было, они уже давно-давно передали в Украину, и Украина уже их успешно давно профукала. Где-то в виде косых попаданий в поля, где-то в виде трофеев для нас", — сказал он.
По словам Авидзбы, Европе "уже нечем их снабжать, снабжают одноразовыми противотанковыми или какими-то этими средствами".
"Но взять технику или оружие... — ни ремонтной базы нет, ни специалистов нет. Это целый процесс, это просто так не сделаешь. И поэтому в эти коридоры просто идет не море, идут какие-то плевки, чтобы показать, что они не брошены, не оставлены, а по факту достатка в этом не будет", — отметил он.
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЕвропаДНРДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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