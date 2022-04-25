https://ria.ru/20220425/opasnost-1785372914.html

В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности

В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 25.04.2022

В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности

"Желтый" уровень террористической опасности в Курской области продлевается до 11 мая, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T18:03

2022-04-25T18:03

2022-04-25T18:14

обострение ситуации в днр и лнр

курская область

происшествия

роман старовойт

россия

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности в Курской области продлевается до 11 мая, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.Средний из трех существующих уровней террористической опасности – желтый - был введен 11 апреля в Курской, а также в Белгородской и Брянской областях, в двух приграничных районах Воронежской области, двух районах Краснодарского края, в нескольких районах и городах на севере Крыма. В понедельник желтый уровень продлили в Брянской области еще на 15 суток и в Белгородской области до 10 мая."Подписал документ о продлении действия жёлтого уровня террористической опасности в Курской области до 11 мая в связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов", - написал Старовойт.По его словам, в регионе задействованы дополнительные силы и средства, выставлены контрольно-наблюдательные посты, в каждом районе действуют мобильные группы – их более 400. Кроме того, усилено патрулирование: на помощь полицейским привлекается общественность. Как отметил Старовойт, более 1200 дружинников участвуют в охране порядка."Призываю курян проявлять бдительность и обращать внимание на оставленные сумки и другие предметы. О подозрительных гражданах сообщайте в полицию по номеру 102 или 112. Необходимо воздержаться от запуска салютов, петард, фейерверков. Не нужно паниковать, специальные службы готовы ответить на любые провокации", - заключил он.

https://ria.ru/20220425/bespilotnik-1785248335.html

https://ria.ru/20220423/obstrel-1785103876.html

курская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

курская область, происшествия, роман старовойт, россия, украина, ситуация в днр и лнр