18:03 25.04.2022 (обновлено: 18:14 25.04.2022)
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности
Курский губернатор Старовойт продлил желтый уровень террористической опасности до 11 мая
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности в Курской области продлевается до 11 мая, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.
Средний из трех существующих уровней террористической опасности – желтый - был введен 11 апреля в Курской, а также в Белгородской и Брянской областях, в двух приграничных районах Воронежской области, двух районах Краснодарского края, в нескольких районах и городах на севере Крыма. В понедельник желтый уровень продлили в Брянской области еще на 15 суток и в Белгородской области до 10 мая.
"Подписал документ о продлении действия жёлтого уровня террористической опасности в Курской области до 11 мая в связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов", - написал Старовойт.
По его словам, в регионе задействованы дополнительные силы и средства, выставлены контрольно-наблюдательные посты, в каждом районе действуют мобильные группы – их более 400. Кроме того, усилено патрулирование: на помощь полицейским привлекается общественность. Как отметил Старовойт, более 1200 дружинников участвуют в охране порядка.
"Призываю курян проявлять бдительность и обращать внимание на оставленные сумки и другие предметы. О подозрительных гражданах сообщайте в полицию по номеру 102 или 112. Необходимо воздержаться от запуска салютов, петард, фейерверков. Не нужно паниковать, специальные службы готовы ответить на любые провокации", - заключил он.