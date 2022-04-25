18:02 25.04.2022 (обновлено: 18:08 25.04.2022)
В Брянской области продлили желтый уровень террористической опасности
В Брянской области продлили желтый уровень террористической опасности на 15 суток
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
БРЯНСК, 25 апр – РИА Новости. Установленный ранее в Брянской области "желтый" уровень террористической опасности продлен еще на 15 суток в целях противодействия возникновению угроз, сообщило региональное правительство.
"В связи с информацией правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению решением председателя антитеррористической комиссии Брянской области, губернатора Брянской области на территории Брянской области с 25 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности сроком на 15 суток", - говорится в сообщении.
При "желтом" уровне террористической опасности гражданам рекомендуется сохранять спокойствие и относиться с пониманием к проведению правоохранительными органами досмотровых мероприятий, следить за новостями, в том числе публикуемыми на официальных сайтах государственных органов, обращать особое внимание на объявления органов власти и местного самоуправления
Рекомендуется устанавливать связь с правоохранительными органами в случае появления подозрительных людей, автотранспорта и обнаружения бесхозных предметов, оказывать содействие специальным службам.
Власти призывают население немедленно сообщить в территориальные органы ФСБ России или МВД России, если стало известно о готовящемся или совершенном преступлении, а также рекомендуют при нахождении в общественных местах иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и предоставлять их по требованию правоохранительных органов.
Гражданам рекомендовано согласовать с родственниками возможный алгоритм действий на случай возникновения чрезвычайной ситуации, определить место возможной встречи при экстренной ситуации.
Информация об отмене уровня террористической опасности будет доведена дополнительно.