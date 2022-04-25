https://ria.ru/20220425/opasnost-1785372317.html

В Брянской области продлили желтый уровень террористической опасности

В Брянской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 25.04.2022

В Брянской области продлили желтый уровень террористической опасности

Установленный ранее в Брянской области "желтый" уровень террористической опасности продлен еще на 15 суток в целях противодействия возникновению угроз, сообщило РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T18:02

2022-04-25T18:02

2022-04-25T18:08

россия

брянская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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БРЯНСК, 25 апр – РИА Новости. Установленный ранее в Брянской области "желтый" уровень террористической опасности продлен еще на 15 суток в целях противодействия возникновению угроз, сообщило региональное правительство."В связи с информацией правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению решением председателя антитеррористической комиссии Брянской области, губернатора Брянской области на территории Брянской области с 25 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности сроком на 15 суток", - говорится в сообщении.При "желтом" уровне террористической опасности гражданам рекомендуется сохранять спокойствие и относиться с пониманием к проведению правоохранительными органами досмотровых мероприятий, следить за новостями, в том числе публикуемыми на официальных сайтах государственных органов, обращать особое внимание на объявления органов власти и местного самоуправленияРекомендуется устанавливать связь с правоохранительными органами в случае появления подозрительных людей, автотранспорта и обнаружения бесхозных предметов, оказывать содействие специальным службам.Власти призывают население немедленно сообщить в территориальные органы ФСБ России или МВД России, если стало известно о готовящемся или совершенном преступлении, а также рекомендуют при нахождении в общественных местах иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и предоставлять их по требованию правоохранительных органов.Гражданам рекомендовано согласовать с родственниками возможный алгоритм действий на случай возникновения чрезвычайной ситуации, определить место возможной встречи при экстренной ситуации.Информация об отмене уровня террористической опасности будет доведена дополнительно.

https://ria.ru/20220425/opasnost-1785370213.html

https://ria.ru/20220425/opasnost-1785342306.html

https://ria.ru/20220425/opasnost-1785372914.html

россия

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, брянская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия