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В Брянской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 25.04.2022
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В Брянской области продлили желтый уровень террористической опасности
В Брянской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 25.04.2022
В Брянской области продлили желтый уровень террористической опасности
Установленный ранее в Брянской области "желтый" уровень террористической опасности продлен еще на 15 суток в целях противодействия возникновению угроз, сообщило РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T18:02
2022-04-25T18:08
россия
брянская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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БРЯНСК, 25 апр – РИА Новости. Установленный ранее в Брянской области "желтый" уровень террористической опасности продлен еще на 15 суток в целях противодействия возникновению угроз, сообщило региональное правительство."В связи с информацией правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению решением председателя антитеррористической комиссии Брянской области, губернатора Брянской области на территории Брянской области с 25 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности сроком на 15 суток", - говорится в сообщении.При "желтом" уровне террористической опасности гражданам рекомендуется сохранять спокойствие и относиться с пониманием к проведению правоохранительными органами досмотровых мероприятий, следить за новостями, в том числе публикуемыми на официальных сайтах государственных органов, обращать особое внимание на объявления органов власти и местного самоуправленияРекомендуется устанавливать связь с правоохранительными органами в случае появления подозрительных людей, автотранспорта и обнаружения бесхозных предметов, оказывать содействие специальным службам.Власти призывают население немедленно сообщить в территориальные органы ФСБ России или МВД России, если стало известно о готовящемся или совершенном преступлении, а также рекомендуют при нахождении в общественных местах иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и предоставлять их по требованию правоохранительных органов.Гражданам рекомендовано согласовать с родственниками возможный алгоритм действий на случай возникновения чрезвычайной ситуации, определить место возможной встречи при экстренной ситуации.Информация об отмене уровня террористической опасности будет доведена дополнительно.
https://ria.ru/20220425/opasnost-1785370213.html
https://ria.ru/20220425/opasnost-1785342306.html
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россия, брянская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
18:02 25.04.2022 (обновлено: 18:08 25.04.2022)
 
В Брянской области продлили желтый уровень террористической опасности

В Брянской области продлили желтый уровень террористической опасности на 15 суток

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 25 апр – РИА Новости. Установленный ранее в Брянской области "желтый" уровень террористической опасности продлен еще на 15 суток в целях противодействия возникновению угроз, сообщило региональное правительство.
"В связи с информацией правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению решением председателя антитеррористической комиссии Брянской области, губернатора Брянской области на территории Брянской области с 25 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности сроком на 15 суток", - говорится в сообщении.
Белгород - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
17:55
В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности
При "желтом" уровне террористической опасности гражданам рекомендуется сохранять спокойствие и относиться с пониманием к проведению правоохранительными органами досмотровых мероприятий, следить за новостями, в том числе публикуемыми на официальных сайтах государственных органов, обращать особое внимание на объявления органов власти и местного самоуправления
Рекомендуется устанавливать связь с правоохранительными органами в случае появления подозрительных людей, автотранспорта и обнаружения бесхозных предметов, оказывать содействие специальным службам.
Власти призывают население немедленно сообщить в территориальные органы ФСБ России или МВД России, если стало известно о готовящемся или совершенном преступлении, а также рекомендуют при нахождении в общественных местах иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и предоставлять их по требованию правоохранительных органов.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
16:25
В двух районах Воронежской области продлили "желтый" уровень опасности
Гражданам рекомендовано согласовать с родственниками возможный алгоритм действий на случай возникновения чрезвычайной ситуации, определить место возможной встречи при экстренной ситуации.
Информация об отмене уровня террористической опасности будет доведена дополнительно.
Триумфальная арка в Курске - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
18:03Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности
 
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