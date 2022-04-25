https://ria.ru/20220425/opasnost-1785370213.html
В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности
В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 25.04.2022
В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности
"Желтый" уровень террористической опасности будет действовать в Белгородской области до 10 мая, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T17:55
2022-04-25T17:55
2022-04-25T18:09
белгородская область
россия
происшествия
вячеслав гладков
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МОСКВА/ВОРОНЕЖ, 25 апр - РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности будет действовать в Белгородской области до 10 мая, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков."До 10 мая на территории Белгородской области действует "желтый" уровень террористической опасности. Сегодня подписал соответствующий документ", - написал он.О введении в Белгородской области желтого уровня террористической опасности было объявлено 11 апреля. Это средний из трех существующих уровней террористической опасности.
https://ria.ru/20220425/opasnost-1785342306.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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белгородская область, россия, происшествия, вячеслав гладков
17:55 25.04.2022 (обновлено: 18:09 25.04.2022)
В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности
В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности до 10 мая