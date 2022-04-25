https://ria.ru/20220425/opasnost-1785370213.html

В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности

В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 25.04.2022

В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности

"Желтый" уровень террористической опасности будет действовать в Белгородской области до 10 мая, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T17:55

2022-04-25T17:55

2022-04-25T18:09

белгородская область

россия

происшествия

вячеслав гладков

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МОСКВА/ВОРОНЕЖ, 25 апр - РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности будет действовать в Белгородской области до 10 мая, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков."До 10 мая на территории Белгородской области действует "желтый" уровень террористической опасности. Сегодня подписал соответствующий документ", - написал он.О введении в Белгородской области желтого уровня террористической опасности было объявлено 11 апреля. Это средний из трех существующих уровней террористической опасности.

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белгородская область

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Владимир Лаврентьев

белгородская область, россия, происшествия, вячеслав гладков