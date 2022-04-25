Рейтинг@Mail.ru
В Курской области продлят повышенный уровень террористической опасности - РИА Новости, 25.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220425/opasnost-1785266530.html
В Курской области продлят повышенный уровень террористической опасности
В Курской области продлят повышенный уровень террористической опасности - РИА Новости, 25.04.2022
В Курской области продлят повышенный уровень террористической опасности
Повышенный уровень террористической опасности в Курской области, где утром в понедельник были сбиты два украинских беспилотника, будет продлен, заявил... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T10:59
2022-04-25T10:59
происшествия
воронежская область
курская область
брянская область
краснодарский край
безопасность
роман старовойт
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/17/1785105137_0:44:1016:616_1920x0_80_0_0_92d62f53b120b01f3ac0d35798d30f5e.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 апр – РИА Новости. Повышенный уровень террористической опасности в Курской области, где утром в понедельник были сбиты два украинских беспилотника, будет продлен, заявил губернатор региона Роман Старовойт."Повышенный уровень террористической опасности в регионе будет продлен", - сказал губернатор на оперативном совещании в правительстве региона.Представитель областного правительства уточнил РИА Новости, что соответствующее распоряжение губернатор подпишет сегодня.Ранее Старовойт написал в своем Telegram-канале, что в понедельник в 4.15 в селе Боровское были сбиты два украинских беспилотника, пострадавших и разрушений нет.Средний из трех существующих уровней террористической опасности – желтый - был введен 11 апреля в Курской, а также в Белгородской и Брянской областях, в двух приграничных районах Воронежской области, двух районах Краснодарского края, в нескольких районах и городах на севере Крыма.
https://ria.ru/20220414/shkoly-1783522623.html
воронежская область
курская область
брянская область
краснодарский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/17/1785105137_0:0:1016:762_1920x0_80_0_0_0644e74ae141d1071a255d279adcd669.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, воронежская область, курская область, брянская область, краснодарский край, безопасность, роман старовойт, россия
10:59 25.04.2022
 
В Курской области продлят повышенный уровень террористической опасности

Глава Курской области: в регионе продлят повышенный уровень террористической опасности

© Фото : Курская область/ВКонтактеГубернатор Курской области Роман Старовойт
Губернатор Курской области Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© Фото : Курская область/ВКонтакте
Губернатор Курской области Роман Старовойт
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 апр – РИА Новости. Повышенный уровень террористической опасности в Курской области, где утром в понедельник были сбиты два украинских беспилотника, будет продлен, заявил губернатор региона Роман Старовойт.
"Повышенный уровень террористической опасности в регионе будет продлен", - сказал губернатор на оперативном совещании в правительстве региона.
Школьные стулья - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14 апреля, 14:25Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Брянской области часть школ переводят на дистанционное обучение
Представитель областного правительства уточнил РИА Новости, что соответствующее распоряжение губернатор подпишет сегодня.
Ранее Старовойт написал в своем Telegram-канале, что в понедельник в 4.15 в селе Боровское были сбиты два украинских беспилотника, пострадавших и разрушений нет.
Средний из трех существующих уровней террористической опасности – желтый - был введен 11 апреля в Курской, а также в Белгородской и Брянской областях, в двух приграничных районах Воронежской области, двух районах Краснодарского края, в нескольких районах и городах на севере Крыма.
 
ПроисшествияВоронежская областьКурская областьБрянская областьКраснодарский крайБезопасностьРоман СтаровойтРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала