https://ria.ru/20220425/opasnost-1785266530.html

В Курской области продлят повышенный уровень террористической опасности

В Курской области продлят повышенный уровень террористической опасности - РИА Новости, 25.04.2022

В Курской области продлят повышенный уровень террористической опасности

Повышенный уровень террористической опасности в Курской области, где утром в понедельник были сбиты два украинских беспилотника, будет продлен, заявил... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T10:59

2022-04-25T10:59

2022-04-25T10:59

происшествия

воронежская область

курская область

брянская область

краснодарский край

безопасность

роман старовойт

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 апр – РИА Новости. Повышенный уровень террористической опасности в Курской области, где утром в понедельник были сбиты два украинских беспилотника, будет продлен, заявил губернатор региона Роман Старовойт."Повышенный уровень террористической опасности в регионе будет продлен", - сказал губернатор на оперативном совещании в правительстве региона.Представитель областного правительства уточнил РИА Новости, что соответствующее распоряжение губернатор подпишет сегодня.Ранее Старовойт написал в своем Telegram-канале, что в понедельник в 4.15 в селе Боровское были сбиты два украинских беспилотника, пострадавших и разрушений нет.Средний из трех существующих уровней террористической опасности – желтый - был введен 11 апреля в Курской, а также в Белгородской и Брянской областях, в двух приграничных районах Воронежской области, двух районах Краснодарского края, в нескольких районах и городах на севере Крыма.

https://ria.ru/20220414/shkoly-1783522623.html

воронежская область

курская область

брянская область

краснодарский край

россия

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, воронежская область, курская область, брянская область, краснодарский край, безопасность, роман старовойт, россия