https://ria.ru/20220425/opasnost-1785266530.html
В Курской области продлят повышенный уровень террористической опасности
В Курской области продлят повышенный уровень террористической опасности - РИА Новости, 25.04.2022
В Курской области продлят повышенный уровень террористической опасности
Повышенный уровень террористической опасности в Курской области, где утром в понедельник были сбиты два украинских беспилотника, будет продлен, заявил... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T10:59
2022-04-25T10:59
2022-04-25T10:59
происшествия
воронежская область
курская область
брянская область
краснодарский край
безопасность
роман старовойт
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 апр – РИА Новости. Повышенный уровень террористической опасности в Курской области, где утром в понедельник были сбиты два украинских беспилотника, будет продлен, заявил губернатор региона Роман Старовойт."Повышенный уровень террористической опасности в регионе будет продлен", - сказал губернатор на оперативном совещании в правительстве региона.Представитель областного правительства уточнил РИА Новости, что соответствующее распоряжение губернатор подпишет сегодня.Ранее Старовойт написал в своем Telegram-канале, что в понедельник в 4.15 в селе Боровское были сбиты два украинских беспилотника, пострадавших и разрушений нет.Средний из трех существующих уровней террористической опасности – желтый - был введен 11 апреля в Курской, а также в Белгородской и Брянской областях, в двух приграничных районах Воронежской области, двух районах Краснодарского края, в нескольких районах и городах на севере Крыма.
https://ria.ru/20220414/shkoly-1783522623.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, воронежская область, курская область, брянская область, краснодарский край, безопасность, роман старовойт, россия
В Курской области продлят повышенный уровень террористической опасности
Глава Курской области: в регионе продлят повышенный уровень террористической опасности