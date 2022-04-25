https://ria.ru/20220425/obstrel-1785408362.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 25.04.2022

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска в 20.15 (время совпадает с мск) обстреляли Горловку в Донецкой народной республике, выпустив десять снарядов калибром 122 миллиметра, заявило... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T21:47

2022-04-25T21:47

2022-04-25T21:47

в мире

украина

горловка

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 25 апр - РИА Новости. Украинские войска в 20.15 (время совпадает с мск) обстреляли Горловку в Донецкой народной республике, выпустив десять снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html

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горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, горловка, донецкая народная республика