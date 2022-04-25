https://ria.ru/20220425/obstrel-1785408239.html
Бастрыкин поручил завести дело после обстрела белгородского села
Бастрыкин поручил завести дело после обстрела белгородского села - РИА Новости, 25.04.2022
Бастрыкин поручил завести дело после обстрела белгородского села
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела белгородского села Нехотеевка со стороны... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T21:45
2022-04-25T21:45
2022-04-25T21:45
происшествия
россия
украина
следственный комитет россии (ск рф)
белгородская область
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела белгородского села Нехотеевка со стороны Украины, сообщается в Telegram-канале СК РФ.По данным ведомства, в понедельник со стороны Украины была обстреляна территория Нехотеевки в Белгородской области, сообщается о повреждении жилых построек и личного транспорта.Отмечается, что ранее территория села уже подвергалась обстрелу со стороны Украины.
https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), белгородская область
Бастрыкин поручил завести дело после обстрела белгородского села
Бастрыкин поручил завести дело после обстрела белгородского села со стороны Украины