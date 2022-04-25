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Бастрыкин поручил завести дело после обстрела белгородского села - РИА Новости, 25.04.2022
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Бастрыкин поручил завести дело после обстрела белгородского села
Бастрыкин поручил завести дело после обстрела белгородского села - РИА Новости, 25.04.2022
Бастрыкин поручил завести дело после обстрела белгородского села
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела белгородского села Нехотеевка со стороны... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T21:45
2022-04-25T21:45
происшествия
россия
украина
следственный комитет россии (ск рф)
белгородская область
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела белгородского села Нехотеевка со стороны Украины, сообщается в Telegram-канале СК РФ.По данным ведомства, в понедельник со стороны Украины была обстреляна территория Нехотеевки в Белгородской области, сообщается о повреждении жилых построек и личного транспорта.Отмечается, что ранее территория села уже подвергалась обстрелу со стороны Украины.
https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html
россия
украина
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происшествия, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), белгородская область
21:45 25.04.2022
 
Бастрыкин поручил завести дело после обстрела белгородского села

Бастрыкин поручил завести дело после обстрела белгородского села со стороны Украины

© Фото : @vvgladkov/TelegramПоследствия обстрела села Нехотеевка со стороны Украины
Последствия обстрела села Нехотеевка со стороны Украины - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© Фото : @vvgladkov/Telegram
Последствия обстрела села Нехотеевка со стороны Украины
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела белгородского села Нехотеевка со стороны Украины, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела села в Белгородской области", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в понедельник со стороны Украины была обстреляна территория Нехотеевки в Белгородской области, сообщается о повреждении жилых построек и личного транспорта.
Отмечается, что ранее территория села уже подвергалась обстрелу со стороны Украины.
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