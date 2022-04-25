https://ria.ru/20220425/obstrel-1785408239.html

Бастрыкин поручил завести дело после обстрела белгородского села

Бастрыкин поручил завести дело после обстрела белгородского села - РИА Новости, 25.04.2022

Бастрыкин поручил завести дело после обстрела белгородского села

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела белгородского села Нехотеевка со стороны... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T21:45

2022-04-25T21:45

2022-04-25T21:45

происшествия

россия

украина

следственный комитет россии (ск рф)

белгородская область

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела белгородского села Нехотеевка со стороны Украины, сообщается в Telegram-канале СК РФ.По данным ведомства, в понедельник со стороны Украины была обстреляна территория Нехотеевки в Белгородской области, сообщается о повреждении жилых построек и личного транспорта.Отмечается, что ранее территория села уже подвергалась обстрелу со стороны Украины.

https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html

россия

украина

белгородская область

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Севастиан Котов

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Севастиан Котов

происшествия, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), белгородская область