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Украинские войска обстреляли село Нехотеевка в Белгородской области - РИА Новости, 25.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220425/obstrel-1785388827.html
Украинские войска обстреляли село Нехотеевка в Белгородской области
Украинские войска обстреляли село Нехотеевка в Белгородской области - РИА Новости, 25.04.2022
Украинские войска обстреляли село Нехотеевка в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины приграничного села Нехотеевка. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T19:08
2022-04-25T22:21
украина
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
белгородская область
вячеслав гладков
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ВОРОНЕЖ, 25 апр — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины приграничного села Нехотеевка."Был обстрел с украинской стороны Нехотеевки. Есть поврежденные жилые постройки и личный транспорт. Пострадавших среди мирных жителей нет", — написал он в Telegram-канале.Село расположено менее чем в двух километрах от границы с Украиной.С начала российской военной спецоперации украинские националисты не раз устраивали диверсии в приграничных областях России. Так, 29 марта они нанесли удар ракетами "Точка-У" по Белгородской области, из-за чего на складе, развернутом в месте временной дислокации воинской части, начались взрывы и пожар, пострадали восемь человек. Три дня спустя, 1 апреля, два украинских вертолета вторглись на территорию России и обстреляли нефтебазу в Белгороде, а затем — типографию в промпарке "Северный".Кроме того, неоднократно подвергались обстрелам села и пункты пропуска на границе в Белгородской и Курской областях.В этих регионах, в Брянской области, в некоторых районах Воронежской области и Краснодарского края, а также на севере Крыма ввели желтый (средний из трех) уровень террористической опасности.Как заявил 15 апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, Россия нарастит "количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве" в ответ на любые атаки или диверсии на российской территории.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220423/obstrel-1785103876.html
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украина, в мире, россия, белгородская область, вячеслав гладков
19:08 25.04.2022 (обновлено: 22:21 25.04.2022)
 
Украинские войска обстреляли село Нехотеевка в Белгородской области

Село Нехотеевка в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Украины

© Фото : @vvgladkov/TelegramПоследствия обстрела села Нехотеевка со стороны Украины
Последствия обстрела села Нехотеевка со стороны Украины - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© Фото : @vvgladkov/Telegram
Последствия обстрела села Нехотеевка со стороны Украины
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 25 апр — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины приграничного села Нехотеевка.
"Был обстрел с украинской стороны Нехотеевки. Есть поврежденные жилые постройки и личный транспорт. Пострадавших среди мирных жителей нет", — написал он в Telegram-канале.
Село расположено менее чем в двух километрах от границы с Украиной.
С начала российской военной спецоперации украинские националисты не раз устраивали диверсии в приграничных областях России. Так, 29 марта они нанесли удар ракетами "Точка-У" по Белгородской области, из-за чего на складе, развернутом в месте временной дислокации воинской части, начались взрывы и пожар, пострадали восемь человек. Три дня спустя, 1 апреля, два украинских вертолета вторглись на территорию России и обстреляли нефтебазу в Белгороде, а затем — типографию в промпарке "Северный".
Осколки снарядов, которыми украинскими силовиками была обстреляна в Горловке в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
23 апреля, 18:34
На границе в Курской области обстреляли пункт пропуска со стороны Украины
Кроме того, неоднократно подвергались обстрелам села и пункты пропуска на границе в Белгородской и Курской областях.
В этих регионах, в Брянской области, в некоторых районах Воронежской области и Краснодарского края, а также на севере Крыма ввели желтый (средний из трех) уровень террористической опасности.
Как заявил 15 апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, Россия нарастит "количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве" в ответ на любые атаки или диверсии на российской территории.
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаВ миреРоссияБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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