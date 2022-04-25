https://ria.ru/20220425/obstrel-1785388827.html

Украинские войска обстреляли село Нехотеевка в Белгородской области

Украинские войска обстреляли село Нехотеевка в Белгородской области - РИА Новости, 25.04.2022

Украинские войска обстреляли село Нехотеевка в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины приграничного села Нехотеевка. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T19:08

2022-04-25T19:08

2022-04-25T22:21

украина

обострение ситуации в днр и лнр

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белгородская область

вячеслав гладков

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ВОРОНЕЖ, 25 апр — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины приграничного села Нехотеевка."Был обстрел с украинской стороны Нехотеевки. Есть поврежденные жилые постройки и личный транспорт. Пострадавших среди мирных жителей нет", — написал он в Telegram-канале.Село расположено менее чем в двух километрах от границы с Украиной.С начала российской военной спецоперации украинские националисты не раз устраивали диверсии в приграничных областях России. Так, 29 марта они нанесли удар ракетами "Точка-У" по Белгородской области, из-за чего на складе, развернутом в месте временной дислокации воинской части, начались взрывы и пожар, пострадали восемь человек. Три дня спустя, 1 апреля, два украинских вертолета вторглись на территорию России и обстреляли нефтебазу в Белгороде, а затем — типографию в промпарке "Северный".Кроме того, неоднократно подвергались обстрелам села и пункты пропуска на границе в Белгородской и Курской областях.В этих регионах, в Брянской области, в некоторых районах Воронежской области и Краснодарского края, а также на севере Крыма ввели желтый (средний из трех) уровень террористической опасности.Как заявил 15 апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, Россия нарастит "количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве" в ответ на любые атаки или диверсии на российской территории.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220423/obstrel-1785103876.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

украина, в мире, россия, белгородская область, вячеслав гладков