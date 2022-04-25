Украинские войска обстреляли Донецк
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Донецк
© AP Photo / Petros GiannakourisВоеннослужащие армии Украины
© AP Photo / Petros Giannakouris
Военнослужащие армии Украины
ДОНЕЦК, 25 апр - РИА Новости. Украинские войска в понедельник обстреляли Донецк, выпустив 10 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины- ред.) по направлению: 18:20 - н.п. Новомихайловка – г. Донецк (Кировский район), выпущено 10 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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