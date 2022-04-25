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Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 25.04.2022
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Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 25.04.2022
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска в понедельник обстреляли Донецк, выпустив 10 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T18:41
2022-04-25T18:41
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ДОНЕЦК, 25 апр - РИА Новости. Украинские войска в понедельник обстреляли Донецк, выпустив 10 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, россия, донецк (днр), украина
18:41 25.04.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк

Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Донецк

© AP Photo / Petros GiannakourisВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
Военнослужащие армии Украины
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ДОНЕЦК, 25 апр - РИА Новости. Украинские войска в понедельник обстреляли Донецк, выпустив 10 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины- ред.) по направлению: 18:20 - н.п. Новомихайловка – г. Донецк (Кировский район), выпущено 10 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Российские военнослужащие в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
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