https://ria.ru/20220425/obstrel-1785380374.html

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка из "Градов"

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка из "Градов" - РИА Новости, 25.04.2022

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка из "Градов"

Украинские войска выпустили пять ракет из БМ-21 "Град" по Кировскому району города Донецка в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T18:30

2022-04-25T18:30

2022-04-25T18:30

в мире

донецк (днр)

украина

кировский район

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ДОНЕЦК, 25 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять ракет из БМ-21 "Град" по Кировскому району города Донецка в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html

донецк (днр)

украина

кировский район

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, донецк (днр), украина, кировский район