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Пушилин сообщил об обстреле храма в Ясиноватой во время Пасхи - РИА Новости, 25.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220425/obstrel-1785324973.html
Пушилин сообщил об обстреле храма в Ясиноватой во время Пасхи
Пушилин сообщил об обстреле храма в Ясиноватой во время Пасхи - РИА Новости, 25.04.2022
Пушилин сообщил об обстреле храма в Ясиноватой во время Пасхи
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что украинские войска обстреляли храм в Ясиноватой во время Пасхи. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T14:58
2022-04-25T14:58
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ясиноватая
россия
украина
ситуация в днр и лнр
пасха
денис пушилин
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что украинские войска обстреляли храм в Ясиноватой во время Пасхи."К сожалению, я не могу сказать, что стало потише. Обстрелы, к сожалению, продолжаются. Даже вчера во время праздника по Ясиноватой, по храму и по школе, были нанесены удары артиллерией", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220410/ukraina-1782697827.html
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в мире, ясиноватая, россия, украина, ситуация в днр и лнр, пасха, денис пушилин
14:58 25.04.2022
 
Пушилин сообщил об обстреле храма в Ясиноватой во время Пасхи

Пушилин сообщил об обстреле украинскими войсками храма в Ясиноватой во время Пасхи

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкУказатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области
Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что украинские войска обстреляли храм в Ясиноватой во время Пасхи.
"К сожалению, я не могу сказать, что стало потише. Обстрелы, к сожалению, продолжаются. Даже вчера во время праздника по Ясиноватой, по храму и по школе, были нанесены удары артиллерией", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЯсиноватаяРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРПасхаДенис Пушилин
 
 
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