https://ria.ru/20220425/obstrel-1785324973.html

Пушилин сообщил об обстреле храма в Ясиноватой во время Пасхи

Пушилин сообщил об обстреле храма в Ясиноватой во время Пасхи - РИА Новости, 25.04.2022

Пушилин сообщил об обстреле храма в Ясиноватой во время Пасхи

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что украинские войска обстреляли храм в Ясиноватой во время Пасхи. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T14:58

2022-04-25T14:58

2022-04-25T14:58

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ясиноватая

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ситуация в днр и лнр

пасха

денис пушилин

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что украинские войска обстреляли храм в Ясиноватой во время Пасхи."К сожалению, я не могу сказать, что стало потише. Обстрелы, к сожалению, продолжаются. Даже вчера во время праздника по Ясиноватой, по храму и по школе, были нанесены удары артиллерией", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220410/ukraina-1782697827.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, ясиноватая, россия, украина, ситуация в днр и лнр, пасха, денис пушилин