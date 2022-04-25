https://ria.ru/20220425/ntv-1785407043.html

НТВ покажет второй сезон "Ты супер! 60+"

НТВ покажет второй сезон "Ты супер! 60+" - РИА Новости, 25.04.2022

НТВ покажет второй сезон "Ты супер! 60+"

НТВ покажет второй сезон международного музыкального проекта "Ты супер! 60+", сообщила пресс-служба телеканала. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T21:35

2022-04-25T21:35

2022-04-25T22:00

общество

нтв (телеканал)

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Москва, 25 апр — РИА Новости. НТВ покажет второй сезон международного музыкального проекта "Ты супер! 60+", сообщила пресс-служба телеканала. Участники — люди старше 60 лет, оставшиеся без поддержки родных и близких. Кастинг прошли 44 кандидата от 60 до 82 лет из разных регионов России, а также из Белоруссии."На протяжении шести лет, что мы развиваем проект "Ты супер!", трогательней всего было видеть, как он меняет жизнь участников: здесь находят друзей, получают бесценные советы профессионалов, делают первые шаги в профессию," - рассказал генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн.По правилам шоу в каждом выпуске участники на сцене исполняют композиции. Дальше проходят те, кто получит три или четыре "да" от членов жюри. Если голоса разделятся двое на двое, то участник покидает проект. Конкурс будет состоять из двух этапов - отборочного тура и финала.Ведущими нового сезона шоу станут Вадим Такменев и Анастасия Пак. Имена звездного жюри пока держатся в секрете.Первый сезон "Ты супер! 60+" вышел на НТВ в мае прошлого года. Шоу удерживало лидерство среди развлекательных программ канала на протяжении всего показа."Ты супер! 60+" проводится телеканалом НТВ совместно с Международным информационным агентством и радио Sputnik.

https://ria.ru/20211008/ankudinova-1753652862.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

общество, нтв (телеканал)