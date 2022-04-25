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МИД Швеции опроверг информацию о помощи в восстановлении Николаева - РИА Новости, 25.04.2022
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МИД Швеции опроверг информацию о помощи в восстановлении Николаева
МИД Швеции опроверг информацию о помощи в восстановлении Николаева - РИА Новости, 25.04.2022
МИД Швеции опроверг информацию о помощи в восстановлении Николаева
Власти Швеции не имеют никаких соглашений относительно восстановления после боевых действий города Николаева и Николаевской области Украины, несмотря на... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T16:28
2022-04-25T16:28
в мире
украина
владимир зеленский
николаев (украина)
швеция
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Власти Швеции не имеют никаких соглашений относительно восстановления после боевых действий города Николаева и Николаевской области Украины, несмотря на соответствующее заявление Владимира Зеленского, сообщил шведский МИД в письме телеканалу SVT Nyheter.Как сообщает телеканал, Владимир Зеленский на пресс-конференции в субботу заявил, что Швеция якобы "возьмет на себя ответственность" за восстановление города Николаева и Николаевской области Украины, пострадавших от боевых действий. "Борис Джонсон пообещал помочь нам с Киевом. А Швеция возьмет на себя ответственность за Николаев и Николаевскую область. Мы делаем это шаг за шагом", - приводит телеканал слова Зеленского.Однако, как сообщил SVT шведский МИД, соответствующего соглашения между Украиной и Швецией нет. "В настоящее время такого соглашения нет", - сообщило министерство телеканалу в электронном письме.Тем не менее в ведомстве отметили, что Стокгольм продолжает оказывать Киеву "всестороннюю поддержку" и желает быть "активным участником процесса восстановления" страны. Однако, как подчеркнули в министерстве, детали пока не обговаривались.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220421/shvetsiya-1784716162.html
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в мире, украина, владимир зеленский, николаев (украина), швеция
16:28 25.04.2022
 
МИД Швеции опроверг информацию о помощи в восстановлении Николаева

МИД Швеции вопреки словам Зеленского заявил, что соглашений о восстановлении Николаева нет

© AP Photo / Petros GiannakourisВоеннослужащие армии Украины идут по шоссе на окраине города Николаев
Военнослужащие армии Украины идут по шоссе на окраине города Николаев - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
Военнослужащие армии Украины идут по шоссе на окраине города Николаев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Власти Швеции не имеют никаких соглашений относительно восстановления после боевых действий города Николаева и Николаевской области Украины, несмотря на соответствующее заявление Владимира Зеленского, сообщил шведский МИД в письме телеканалу SVT Nyheter.
Как сообщает телеканал, Владимир Зеленский на пресс-конференции в субботу заявил, что Швеция якобы "возьмет на себя ответственность" за восстановление города Николаева и Николаевской области Украины, пострадавших от боевых действий. "Борис Джонсон пообещал помочь нам с Киевом. А Швеция возьмет на себя ответственность за Николаев и Николаевскую область. Мы делаем это шаг за шагом", - приводит телеканал слова Зеленского.
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Однако, как сообщил SVT шведский МИД, соответствующего соглашения между Украиной и Швецией нет. "В настоящее время такого соглашения нет", - сообщило министерство телеканалу в электронном письме.
Тем не менее в ведомстве отметили, что Стокгольм продолжает оказывать Киеву "всестороннюю поддержку" и желает быть "активным участником процесса восстановления" страны. Однако, как подчеркнули в министерстве, детали пока не обговаривались.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийНиколаев (Украина)Швеция
 
 
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