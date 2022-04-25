https://ria.ru/20220425/nazvaniya-1785382504.html

Власти Киева намерены изменить названия 279 объектов, связанных с Россией

Власти Киева намерены изменить названия 279 объектов, связанных с Россией - РИА Новости, 25.04.2022

Власти Киева намерены изменить названия 279 объектов, связанных с Россией

Киевский городской совет собирает предложения по поводу переименования почти трехсот городских объектов, чьи названия связаны с Россией и Белоруссией, сообщает... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T18:36

2022-04-25T18:36

2022-04-25T18:36

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Киевский городской совет собирает предложения по поводу переименования почти трехсот городских объектов, чьи названия связаны с Россией и Белоруссией, сообщает в понедельник Киевская городская государственная администрация.На сайте администрации уточняют, что большая часть названий связана с городами России и Белоруссии, но есть и объекты, названные в честь писателей, художников, ученых.Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

https://ria.ru/20220414/rusofobiya-1783414500.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, украина, белоруссия, киев