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Власти Киева намерены изменить названия 279 объектов, связанных с Россией - РИА Новости, 25.04.2022
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Власти Киева намерены изменить названия 279 объектов, связанных с Россией
Власти Киева намерены изменить названия 279 объектов, связанных с Россией - РИА Новости, 25.04.2022
Власти Киева намерены изменить названия 279 объектов, связанных с Россией
Киевский городской совет собирает предложения по поводу переименования почти трехсот городских объектов, чьи названия связаны с Россией и Белоруссией, сообщает... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T18:36
2022-04-25T18:36
в мире
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украина
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Киевский городской совет собирает предложения по поводу переименования почти трехсот городских объектов, чьи названия связаны с Россией и Белоруссией, сообщает в понедельник Киевская городская государственная администрация.На сайте администрации уточняют, что большая часть названий связана с городами России и Белоруссии, но есть и объекты, названные в честь писателей, художников, ученых.Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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в мире, россия, украина, белоруссия, киев
18:36 25.04.2022
 
Власти Киева намерены изменить названия 279 объектов, связанных с Россией

Власти Киева намерены изменить названия 279 объектов, связанных с Россией и Белоруссией

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Киевский городской совет собирает предложения по поводу переименования почти трехсот городских объектов, чьи названия связаны с Россией и Белоруссией, сообщает в понедельник Киевская городская государственная администрация.
"Киевский городской совет собирает предложения касательно переименования 279 городских объектов (улиц, переулков, аллей, проспектов, шоссе, станций метрополитена), которые носят названия, связанные с Россией и Белоруссией", - говорится на сайте Киевской городской государственной администрации.
На сайте администрации уточняют, что большая часть названий связана с городами России и Белоруссии, но есть и объекты, названные в честь писателей, художников, ученых.
Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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