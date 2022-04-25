Власти Киева намерены изменить названия 279 объектов, связанных с Россией
Власти Киева намерены изменить названия 279 объектов, связанных с Россией и Белоруссией
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Киевский городской совет собирает предложения по поводу переименования почти трехсот городских объектов, чьи названия связаны с Россией и Белоруссией, сообщает в понедельник Киевская городская государственная администрация.
"Киевский городской совет собирает предложения касательно переименования 279 городских объектов (улиц, переулков, аллей, проспектов, шоссе, станций метрополитена), которые носят названия, связанные с Россией и Белоруссией", - говорится на сайте Киевской городской государственной администрации.
На сайте администрации уточняют, что большая часть названий связана с городами России и Белоруссии, но есть и объекты, названные в честь писателей, художников, ученых.
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