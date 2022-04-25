https://ria.ru/20220425/natsionalizatsiya-1785294743.html

На Украине белорусское судно передали на национализацию

На Украине белорусское судно передали на национализацию - РИА Новости, 25.04.2022

На Украине белорусское судно передали на национализацию

Белорусское судно "Надежда" с сухогрузной баржей передано на национализацию, сообщило государственное бюро расследований Украины (ГБР). РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T12:45

2022-04-25T12:45

2022-04-25T12:45

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Белорусское судно "Надежда" с сухогрузной баржей передано на национализацию, сообщило государственное бюро расследований Украины (ГБР)."Следователи теруправления ГБР Николаева совместно с сотрудниками 17-го пограничного отряда Госпогранслужбы обнаружили белорусское судно "Надежда" и сухогрузную баржу, которые находились в акватории Измаильского порта в Одесской области. Сотрудники ГБР передали на хранение суда в администрацию морских портов Украины и подали соответствующие материалы в Одесскую областную военную администрацию с инициативой их национализации", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Как заявляют на сайте ГБР, теперь суда будут работать в интересах Украины в целях экономического развития страны.Ранее Зеленский подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов. Кроме того, он пригрозил сделать все для конфискации собственности "российских пропагандистов", не пояснив, о ком именно идет речь.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ на спецоперацию западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.

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https://ria.ru/20220421/natsionalizatsiya-1784696213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, белоруссия, государственное бюро расследований украины