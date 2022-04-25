На Украине белорусское судно передали на национализацию
ГБР Украины: белорусское судно "Надежда" с сухогрузной баржей передали на национализацию
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании Государственного бюро расследований Украины
Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Белорусское судно "Надежда" с сухогрузной баржей передано на национализацию, сообщило государственное бюро расследований Украины (ГБР).
"Следователи теруправления ГБР Николаева совместно с сотрудниками 17-го пограничного отряда Госпогранслужбы обнаружили белорусское судно "Надежда" и сухогрузную баржу, которые находились в акватории Измаильского порта в Одесской области. Сотрудники ГБР передали на хранение суда в администрацию морских портов Украины и подали соответствующие материалы в Одесскую областную военную администрацию с инициативой их национализации", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Как заявляют на сайте ГБР, теперь суда будут работать в интересах Украины в целях экономического развития страны.
Ранее Зеленский подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов. Кроме того, он пригрозил сделать все для конфискации собственности "российских пропагандистов", не пояснив, о ком именно идет речь.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ на спецоперацию западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.