https://ria.ru/20220425/napadeniya-1785306982.html

ФСБ предотвратила нападения на известных российских журналистов

ФСБ предотвратила нападения на известных российских журналистов - РИА Новости, 25.04.2022

ФСБ предотвратила нападения на известных российских журналистов

ФСБ пресекла деятельность террористической группы, которая собиралась ликвидировать одного из известных российских журналистов, сообщил Владимир Путин на... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T13:46

2022-04-25T13:46

2022-04-25T15:37

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

безопасность

владимир путин

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. ФСБ пресекла деятельность террористической группы, которая собиралась ликвидировать одного из известных российских журналистов, сообщил Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры."Сегодня утром органами Федеральной службы безопасности пресечена деятельность террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов. Конечно, сейчас будут от этого открещиваться, но факты, доказательства неопровержимы", — сказал президент."Поскольку и на этом информационном поле терпят поражение, одурачивая, конечно, своих граждан, используя свое монопольное положение на информационном пространстве своих стран и в некоторых других странах, но терпя фиаско здесь, на территории России, перешли к террору, к подготовке убийств наших журналистов. В этой связи стоит отметить, что нам пофамильно известны кураторы из западных спецслужб, прежде всего из, конечно, ЦРУ США, которые работают с органами безопасности Украины. Видимо, дают такие советы", — отметил Путин.

https://ria.ru/20220425/solovev-1785309537.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, безопасность, владимир путин, генеральная прокуратура рф