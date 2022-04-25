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ФСБ предотвратила нападения на известных российских журналистов - РИА Новости, 25.04.2022
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ФСБ предотвратила нападения на известных российских журналистов
ФСБ предотвратила нападения на известных российских журналистов - РИА Новости, 25.04.2022
ФСБ предотвратила нападения на известных российских журналистов
ФСБ пресекла деятельность террористической группы, которая собиралась ликвидировать одного из известных российских журналистов, сообщил Владимир Путин на... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T13:46
2022-04-25T15:37
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
безопасность
владимир путин
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. ФСБ пресекла деятельность террористической группы, которая собиралась ликвидировать одного из известных российских журналистов, сообщил Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры."Сегодня утром органами Федеральной службы безопасности пресечена деятельность террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов. Конечно, сейчас будут от этого открещиваться, но факты, доказательства неопровержимы", — сказал президент."Поскольку и на этом информационном поле терпят поражение, одурачивая, конечно, своих граждан, используя свое монопольное положение на информационном пространстве своих стран и в некоторых других странах, но терпя фиаско здесь, на территории России, перешли к террору, к подготовке убийств наших журналистов. В этой связи стоит отметить, что нам пофамильно известны кураторы из западных спецслужб, прежде всего из, конечно, ЦРУ США, которые работают с органами безопасности Украины. Видимо, дают такие советы", — отметил Путин.
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, безопасность, владимир путин, генеральная прокуратура рф
13:46 25.04.2022 (обновлено: 15:37 25.04.2022)
 
ФСБ предотвратила нападения на известных российских журналистов

Путин: ФСБ пресекла деятельность группы, планировавшей нападения на известных журналистов

© РИА Новости / ФСБ РФСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / ФСБ РФ
Сотрудник ФСБ России . Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. ФСБ пресекла деятельность террористической группы, которая собиралась ликвидировать одного из известных российских журналистов, сообщил Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.
"Сегодня утром органами Федеральной службы безопасности пресечена деятельность террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов. Конечно, сейчас будут от этого открещиваться, но факты, доказательства неопровержимы", — сказал президент.
"Поскольку и на этом информационном поле терпят поражение, одурачивая, конечно, своих граждан, используя свое монопольное положение на информационном пространстве своих стран и в некоторых других странах, но терпя фиаско здесь, на территории России, перешли к террору, к подготовке убийств наших журналистов. В этой связи стоит отметить, что нам пофамильно известны кураторы из западных спецслужб, прежде всего из, конечно, ЦРУ США, которые работают с органами безопасности Украины. Видимо, дают такие советы", — отметил Путин.
Телеведущий Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
Вчера, 13:57Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ФСБ задержала неонацистов, планировавших убить Владимира Соловьева
 
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияБезопасностьВладимир ПутинГенеральная прокуратура РФ
 
 
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