https://ria.ru/20220425/nagrady-1785372762.html

Глава ЛНР наградил бойцов в освобожденном Рубежном

Глава ЛНР наградил бойцов в освобожденном Рубежном - РИА Новости, 25.04.2022

Глава ЛНР наградил бойцов в освобожденном Рубежном

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник наградил военнослужащих Народной милиции ЛНР в освобожденном городе Рубежное, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T18:03

2022-04-25T18:03

2022-04-25T18:08

обострение ситуации в днр и лнр

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луганская народная республика

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леонид пасечник

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РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 25 апр - РИА Новости. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник наградил военнослужащих Народной милиции ЛНР в освобожденном городе Рубежное, передает корреспондент РИА Новости.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров написал в Telegram-канале, что его советник сообщил о полном освобождении Рубежного."Я от себя лично, от всех жителей хочу передать вам слова благодарности за ваш тяжелый ратный труд. За то, что вы, порой не жалея своей жизни, шаг за шагом освобождаете нашу землю от украинских нацистов. Я точно знаю, что бойцы Луганской народной республики полны решимости и отваги, выполняют стоящие перед ними задачи с достоинством и честью. Я горжусь вами, горжусь и очень ценю вас", - сказал глава ЛНР перед награждением бойцов.Глава ЛНР наградил десять военнослужащих ведомства медалями "За боевые заслуги" и орденами "За доблесть" II степени. Также, как позже написал Пасечник в своем Telegram-канале, он вручил медали "За веру и волю".Российские военнослужащие и бойцы Народной милиции Луганской народной республики бьются за города в Донбассе плечом к плечу, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник журналистам при посещении освобожденного города Рубежное.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220423/zapad-1784998164.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, луганская народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр, леонид пасечник, рубежное