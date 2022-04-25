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Глава ЛНР наградил бойцов в освобожденном Рубежном - РИА Новости, 25.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220425/nagrady-1785372762.html
Глава ЛНР наградил бойцов в освобожденном Рубежном
Глава ЛНР наградил бойцов в освобожденном Рубежном - РИА Новости, 25.04.2022
Глава ЛНР наградил бойцов в освобожденном Рубежном
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник наградил военнослужащих Народной милиции ЛНР в освобожденном городе Рубежное, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T18:03
2022-04-25T18:08
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
россия
украина
ситуация в днр и лнр
леонид пасечник
рубежное
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РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 25 апр - РИА Новости. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник наградил военнослужащих Народной милиции ЛНР в освобожденном городе Рубежное, передает корреспондент РИА Новости.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров написал в Telegram-канале, что его советник сообщил о полном освобождении Рубежного."Я от себя лично, от всех жителей хочу передать вам слова благодарности за ваш тяжелый ратный труд. За то, что вы, порой не жалея своей жизни, шаг за шагом освобождаете нашу землю от украинских нацистов. Я точно знаю, что бойцы Луганской народной республики полны решимости и отваги, выполняют стоящие перед ними задачи с достоинством и честью. Я горжусь вами, горжусь и очень ценю вас", - сказал глава ЛНР перед награждением бойцов.Глава ЛНР наградил десять военнослужащих ведомства медалями "За боевые заслуги" и орденами "За доблесть" II степени. Также, как позже написал Пасечник в своем Telegram-канале, он вручил медали "За веру и волю".Российские военнослужащие и бойцы Народной милиции Луганской народной республики бьются за города в Донбассе плечом к плечу, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник журналистам при посещении освобожденного города Рубежное.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220423/zapad-1784998164.html
луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр, леонид пасечник, рубежное
18:03 25.04.2022 (обновлено: 18:08 25.04.2022)
 
Глава ЛНР наградил бойцов в освобожденном Рубежном

Глава ЛНР Пасечник наградил военнослужащих Народной милиции в освобожденном Рубежном

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГлава Луганской народной республики Леонид Пасечник
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник. Архивное фото
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РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 25 апр - РИА Новости. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник наградил военнослужащих Народной милиции ЛНР в освобожденном городе Рубежное, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров написал в Telegram-канале, что его советник сообщил о полном освобождении Рубежного.
"Я от себя лично, от всех жителей хочу передать вам слова благодарности за ваш тяжелый ратный труд. За то, что вы, порой не жалея своей жизни, шаг за шагом освобождаете нашу землю от украинских нацистов. Я точно знаю, что бойцы Луганской народной республики полны решимости и отваги, выполняют стоящие перед ними задачи с достоинством и честью. Я горжусь вами, горжусь и очень ценю вас", - сказал глава ЛНР перед награждением бойцов.
Глава ЛНР наградил десять военнослужащих ведомства медалями "За боевые заслуги" и орденами "За доблесть" II степени. Также, как позже написал Пасечник в своем Telegram-канале, он вручил медали "За веру и волю".
Российские военнослужащие и бойцы Народной милиции Луганской народной республики бьются за города в Донбассе плечом к плечу, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник журналистам при посещении освобожденного города Рубежное.
"Плечом к плечу (российская армия и ЛНР) ребята сражались, ребята освобождали наши города и, если честно, это очень отрадно. Мы как в 1941-1945 годах Великой Отечественной войны плечом к плечу, невзирая на национальность, возраст, занимаемое положение боремся с фашизмом. Только тогда это был немецкий фашизм, сегодня это фашизм украинский. Поэтому это говорит о том, что мы опять объединяемся, возвращаемся к истокам. Выбора другого у нас нет. Только вместе мы сильны, только вместе мы одолеем те сложности и того врага, который сегодня перед нами стоит", - сказал Пасечник журналистам.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛуганская Народная РеспубликаРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРЛеонид ПасечникРубежное
 
 
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