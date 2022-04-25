https://ria.ru/20220425/moskva-1785335960.html

В Москве системы теплоснабжения готовят к завершению отопительного сезона

В Москве системы теплоснабжения готовят к завершению отопительного сезона - РИА Новости, 25.04.2022

В Москве системы теплоснабжения готовят к завершению отопительного сезона

Специалисты Комплекса городского хозяйства начали готовить системы теплоснабжения к завершению отопительного сезона, сообщил журналистам в понедельник... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T15:56

2022-04-25T15:56

2022-04-25T15:56

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москва

жкх

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства начали готовить системы теплоснабжения к завершению отопительного сезона, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."В настоящее время проводятся регламентные работы на 10,6 тысячи тепловых пунктах, 24 насосно-перекачивающих станциях, районных и квартальных тепловых станциях. Согласно федеральному законодательству, решение об окончании отопительного периода принимается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне выше 8 градусов", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что отключение отопления проводится поэтапно в течение трех дней."Предстоит отключить отопление в более чем 74 тысячах зданий, в числе которых свыше 34 тысяч жилых домов. Вначале пройдут отключения на промышленных и административных объектах, затем - в жилых зданиях, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях", - рассказал Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что после отключения отопления начнутся мероприятия по подготовке тепловых сетей к следующему осенне-зимнему периоду.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, жкх