https://ria.ru/20220425/moskva-1785335960.html
В Москве системы теплоснабжения готовят к завершению отопительного сезона
В Москве системы теплоснабжения готовят к завершению отопительного сезона - РИА Новости, 25.04.2022
В Москве системы теплоснабжения готовят к завершению отопительного сезона
Специалисты Комплекса городского хозяйства начали готовить системы теплоснабжения к завершению отопительного сезона, сообщил журналистам в понедельник... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T15:56
2022-04-25T15:56
2022-04-25T15:56
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
жкх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758432262_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b8b1f2e3f9b0e664690117e90e3ae466.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства начали готовить системы теплоснабжения к завершению отопительного сезона, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."В настоящее время проводятся регламентные работы на 10,6 тысячи тепловых пунктах, 24 насосно-перекачивающих станциях, районных и квартальных тепловых станциях. Согласно федеральному законодательству, решение об окончании отопительного периода принимается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне выше 8 градусов", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что отключение отопления проводится поэтапно в течение трех дней."Предстоит отключить отопление в более чем 74 тысячах зданий, в числе которых свыше 34 тысяч жилых домов. Вначале пройдут отключения на промышленных и административных объектах, затем - в жилых зданиях, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях", - рассказал Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что после отключения отопления начнутся мероприятия по подготовке тепловых сетей к следующему осенне-зимнему периоду.
https://realty.ria.ru/20220425/les-1785258633.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758432262_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_7edf523717cc7ca03011852eebb978a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, жкх
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости.
Специалисты Комплекса городского хозяйства начали готовить системы теплоснабжения к завершению отопительного сезона, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков
.
"В настоящее время проводятся регламентные работы на 10,6 тысячи тепловых пунктах, 24 насосно-перекачивающих станциях, районных и квартальных тепловых станциях. Согласно федеральному законодательству, решение об окончании отопительного периода принимается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне выше 8 градусов", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что отключение отопления проводится поэтапно в течение трех дней.
"Предстоит отключить отопление в более чем 74 тысячах зданий, в числе которых свыше 34 тысяч жилых домов. Вначале пройдут отключения на промышленных и административных объектах, затем - в жилых зданиях, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что после отключения отопления начнутся мероприятия по подготовке тепловых сетей к следующему осенне-зимнему периоду.
"До сентября будут проверены все системы генерации и подачи тепла в городе, в том числе 13 столичных ТЭЦ, около 140 районных и квартальных тепловых станций. Пройдут гидравлические испытания на 17 тысячах километров тепловых сетей, отдельные участки которых при необходимости отремонтируют", - пояснил заместитель мэра.