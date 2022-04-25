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Дорожную разметку начали обновлять в Москве - РИА Новости, 25.04.2022
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Дорожную разметку начали обновлять в Москве
Дорожную разметку начали обновлять в Москве - РИА Новости, 25.04.2022
Дорожную разметку начали обновлять в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к обновлению после зимы дорожной разметки, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T11:05
2022-04-25T11:05
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к обновлению после зимы дорожной разметки, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Мероприятия по обновлению дорожной разметки стартовали в столице с установлением постоянных положительных температур воздуха. Разметку планируется нанести на более чем 4 тысячах дорожных объектов, общая протяженность линий превысит 15 тысяч погонных километров", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что дорожная разметка выполняется долговечными пластичными материалами."Городские службы обновят дорожную разметку на ключевых магистралях и улицах, в первую очередь возле дошкольных и учебных заведений, лечебно-профилактических учреждений, крупных ТПУ, парков, театров и кинотеатров. Работы проводятся преимущественно в ночное время, когда ниже трафик, это позволяет избежать длительных ограничений движения", - рассказал Бирюков.По его словам, будут обновлены линии, разделяющие потоки встречного и попутного направления, стрелы-направления движения, стоп-линии, дублирующие дорожные знаки "Ограничение скорости", "Осторожно, дети", знаки фoтo- и видeoфикcaции.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в общей сложности будет размечено свыше 10 тысяч знаков остановок городского общественного транспорта, 20 тысяч наземных пешеходных переходов и 200 "вафельниц".
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москва, городское хозяйство москвы
11:05 25.04.2022
 

Дорожную разметку начали обновлять в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к обновлению после зимы дорожной разметки, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Мероприятия по обновлению дорожной разметки стартовали в столице с установлением постоянных положительных температур воздуха. Разметку планируется нанести на более чем 4 тысячах дорожных объектов, общая протяженность линий превысит 15 тысяч погонных километров", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что дорожная разметка выполняется долговечными пластичными материалами.
"Городские службы обновят дорожную разметку на ключевых магистралях и улицах, в первую очередь возле дошкольных и учебных заведений, лечебно-профилактических учреждений, крупных ТПУ, парков, театров и кинотеатров. Работы проводятся преимущественно в ночное время, когда ниже трафик, это позволяет избежать длительных ограничений движения", - рассказал Бирюков.
По его словам, будут обновлены линии, разделяющие потоки встречного и попутного направления, стрелы-направления движения, стоп-линии, дублирующие дорожные знаки "Ограничение скорости", "Осторожно, дети", знаки фoтo- и видeoфикcaции.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в общей сложности будет размечено свыше 10 тысяч знаков остановок городского общественного транспорта, 20 тысяч наземных пешеходных переходов и 200 "вафельниц".
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
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