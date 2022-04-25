https://ria.ru/20220425/moskva-1785267857.html

Дорожную разметку начали обновлять в Москве

Дорожную разметку начали обновлять в Москве - РИА Новости, 25.04.2022

Дорожную разметку начали обновлять в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к обновлению после зимы дорожной разметки, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T11:05

2022-04-25T11:05

2022-04-25T11:05

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москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к обновлению после зимы дорожной разметки, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Мероприятия по обновлению дорожной разметки стартовали в столице с установлением постоянных положительных температур воздуха. Разметку планируется нанести на более чем 4 тысячах дорожных объектов, общая протяженность линий превысит 15 тысяч погонных километров", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что дорожная разметка выполняется долговечными пластичными материалами."Городские службы обновят дорожную разметку на ключевых магистралях и улицах, в первую очередь возле дошкольных и учебных заведений, лечебно-профилактических учреждений, крупных ТПУ, парков, театров и кинотеатров. Работы проводятся преимущественно в ночное время, когда ниже трафик, это позволяет избежать длительных ограничений движения", - рассказал Бирюков.По его словам, будут обновлены линии, разделяющие потоки встречного и попутного направления, стрелы-направления движения, стоп-линии, дублирующие дорожные знаки "Ограничение скорости", "Осторожно, дети", знаки фoтo- и видeoфикcaции.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в общей сложности будет размечено свыше 10 тысяч знаков остановок городского общественного транспорта, 20 тысяч наземных пешеходных переходов и 200 "вафельниц".

https://realty.ria.ru/20220425/promyvka-1785245682.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы