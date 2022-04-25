СМИ: НАТО не планирует миссии по сопровождению судов в Черном море
Financial Times: НАТО не планирует миссии по сопровождению торговых судов в Черном море
© AP Photo / Vadim GhirdaСолдат морской пехоты США на палубе военного корабля USS Vicksburg в черноморском порту Констанца в Румынии
© AP Photo / Vadim Ghirda
Солдат морской пехоты США на палубе военного корабля USS Vicksburg в черноморском порту Констанца в Румынии. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. НАТО не планирует проведения специальной миссии для сопровождения торговых судов в Черном море, сообщает британская газета Financial Times.
Как пишет издание, с призывом к сопровождению караванов в Черном море к альянсу обратился Рене Кофод-Олсен, глава V.Group – крупнейшего мирового холдинга по управлению морскими судами со штаб-квартирой в Лондоне. По его словам, ситуация на Украине затронула безопасность судоходства в международных водах.
"НАТО не рассматривает возможность проведения военно-морской миссии по сопровождению судов в Черном море, но входящие в альянс с прибрежными границами - Болгария, Румыния и Турция - направили корабли для поиска и нейтрализации любых мин, которые могут находиться в регионе", - цитирует газета ответ НАТО на призыв V.Group.
Как отмечает издание, любая военно-морская миссия под флагом НАТО требует поддержки всех 30 членов альянса. Ранее согласованные миссии включали операции по борьбе с пиратством у берегов Африканского Рога и антитеррористические операции в Средиземноморье.
На прошлой неделе Россия призывала международные организации и страны оказать воздействие на Киев, чтобы он обеспечил свободу гражданского судоходства. Соответствующее заявление сделал зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Чумаков в ходе неформального заседания Совбеза. По его словам, Россия принимает весь комплекс мер по обеспечению гражданского судоходства в Черном, Азовском и Средиземном морях.