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СМИ: НАТО не планирует миссии по сопровождению судов в Черном море - РИА Новости, 25.04.2022
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СМИ: НАТО не планирует миссии по сопровождению судов в Черном море
СМИ: НАТО не планирует миссии по сопровождению судов в Черном море - РИА Новости, 25.04.2022
СМИ: НАТО не планирует миссии по сопровождению судов в Черном море
НАТО не планирует проведения специальной миссии для сопровождения торговых судов в Черном море, сообщает британская газета Financial Times. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T12:35
2022-04-25T12:35
в мире
черное море
нато
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. НАТО не планирует проведения специальной миссии для сопровождения торговых судов в Черном море, сообщает британская газета Financial Times.Как пишет издание, с призывом к сопровождению караванов в Черном море к альянсу обратился Рене Кофод-Олсен, глава V.Group – крупнейшего мирового холдинга по управлению морскими судами со штаб-квартирой в Лондоне. По его словам, ситуация на Украине затронула безопасность судоходства в международных водах."НАТО не рассматривает возможность проведения военно-морской миссии по сопровождению судов в Черном море, но входящие в альянс с прибрежными границами - Болгария, Румыния и Турция - направили корабли для поиска и нейтрализации любых мин, которые могут находиться в регионе", - цитирует газета ответ НАТО на призыв V.Group.Как отмечает издание, любая военно-морская миссия под флагом НАТО требует поддержки всех 30 членов альянса. Ранее согласованные миссии включали операции по борьбе с пиратством у берегов Африканского Рога и антитеррористические операции в Средиземноморье.На прошлой неделе Россия призывала международные организации и страны оказать воздействие на Киев, чтобы он обеспечил свободу гражданского судоходства. Соответствующее заявление сделал зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Чумаков в ходе неформального заседания Совбеза. По его словам, Россия принимает весь комплекс мер по обеспечению гражданского судоходства в Черном, Азовском и Средиземном морях.
https://ria.ru/20220425/turtsiya-1785238316.html
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в мире, черное море, нато
12:35 25.04.2022
 
СМИ: НАТО не планирует миссии по сопровождению судов в Черном море

Financial Times: НАТО не планирует миссии по сопровождению торговых судов в Черном море

© AP Photo / Vadim GhirdaСолдат морской пехоты США на палубе военного корабля USS Vicksburg в черноморском порту Констанца в Румынии
Солдат морской пехоты США на палубе военного корабля USS Vicksburg в черноморском порту Констанца в Румынии - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Солдат морской пехоты США на палубе военного корабля USS Vicksburg в черноморском порту Констанца в Румынии. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. НАТО не планирует проведения специальной миссии для сопровождения торговых судов в Черном море, сообщает британская газета Financial Times.
Как пишет издание, с призывом к сопровождению караванов в Черном море к альянсу обратился Рене Кофод-Олсен, глава V.Group – крупнейшего мирового холдинга по управлению морскими судами со штаб-квартирой в Лондоне. По его словам, ситуация на Украине затронула безопасность судоходства в международных водах.
Вид на пролив Босфор - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
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В Турции заявили, что пытаются держать членов НАТО подальше от Черного моря
"НАТО не рассматривает возможность проведения военно-морской миссии по сопровождению судов в Черном море, но входящие в альянс с прибрежными границами - Болгария, Румыния и Турция - направили корабли для поиска и нейтрализации любых мин, которые могут находиться в регионе", - цитирует газета ответ НАТО на призыв V.Group.
Как отмечает издание, любая военно-морская миссия под флагом НАТО требует поддержки всех 30 членов альянса. Ранее согласованные миссии включали операции по борьбе с пиратством у берегов Африканского Рога и антитеррористические операции в Средиземноморье.
На прошлой неделе Россия призывала международные организации и страны оказать воздействие на Киев, чтобы он обеспечил свободу гражданского судоходства. Соответствующее заявление сделал зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Чумаков в ходе неформального заседания Совбеза. По его словам, Россия принимает весь комплекс мер по обеспечению гражданского судоходства в Черном, Азовском и Средиземном морях.
Черное море - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
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