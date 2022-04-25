https://ria.ru/20220425/more-1785292147.html

СМИ: НАТО не планирует миссии по сопровождению судов в Черном море

СМИ: НАТО не планирует миссии по сопровождению судов в Черном море - РИА Новости, 25.04.2022

СМИ: НАТО не планирует миссии по сопровождению судов в Черном море

НАТО не планирует проведения специальной миссии для сопровождения торговых судов в Черном море, сообщает британская газета Financial Times. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T12:35

2022-04-25T12:35

2022-04-25T12:35

в мире

черное море

нато

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. НАТО не планирует проведения специальной миссии для сопровождения торговых судов в Черном море, сообщает британская газета Financial Times.Как пишет издание, с призывом к сопровождению караванов в Черном море к альянсу обратился Рене Кофод-Олсен, глава V.Group – крупнейшего мирового холдинга по управлению морскими судами со штаб-квартирой в Лондоне. По его словам, ситуация на Украине затронула безопасность судоходства в международных водах."НАТО не рассматривает возможность проведения военно-морской миссии по сопровождению судов в Черном море, но входящие в альянс с прибрежными границами - Болгария, Румыния и Турция - направили корабли для поиска и нейтрализации любых мин, которые могут находиться в регионе", - цитирует газета ответ НАТО на призыв V.Group.Как отмечает издание, любая военно-морская миссия под флагом НАТО требует поддержки всех 30 членов альянса. Ранее согласованные миссии включали операции по борьбе с пиратством у берегов Африканского Рога и антитеррористические операции в Средиземноморье.На прошлой неделе Россия призывала международные организации и страны оказать воздействие на Киев, чтобы он обеспечил свободу гражданского судоходства. Соответствующее заявление сделал зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Чумаков в ходе неформального заседания Совбеза. По его словам, Россия принимает весь комплекс мер по обеспечению гражданского судоходства в Черном, Азовском и Средиземном морях.

https://ria.ru/20220425/turtsiya-1785238316.html

https://ria.ru/20220403/miny-1781559374.html

черное море

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, черное море, нато