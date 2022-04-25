МИД: спецслужбы Запада создают общественное мнение провокациями на Украине
МИД: западные спецслужбы формируют общественное мнение, организуя провокации на Украине
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Огромное количество западных спецслужб на Украине занимаются организацией провокаций для формирования общественного мнения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Зарубежное общественное мнение формируется под давлением пропагандистов, за которыми стоят специализированные структуры. Не просто люди, журналисты, общественные деятели, представители законодательных органов различных стран, у которых своя точка зрения, ...за ними стоят спецслужбы", - сказала дипломат в эфире радио "Комсомольская правда".
"Мы же видели, что сделали с Бучей, это не показатель того, с какой идеологией мы сейчас столкнулись? Это не идеология спасения жизней... Это идеология и психология использования любого гуманитарного жеста в качестве плацдарма для провокаций", - подчеркнула Захарова.
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В Минобороны РФ ранее заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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