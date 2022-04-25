https://ria.ru/20220425/mnenie-1785388372.html

МИД: спецслужбы Запада создают общественное мнение провокациями на Украине

МИД: спецслужбы Запада создают общественное мнение провокациями на Украине - РИА Новости, 25.04.2022

МИД: спецслужбы Запада создают общественное мнение провокациями на Украине

Огромное количество западных спецслужб на Украине занимаются организацией провокаций для формирования общественного мнения, заявила официальный представитель... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T19:06

2022-04-25T19:06

2022-04-25T19:06

россия

украина

ситуация в днр и лнр

в мире

мария захарова

нато

евросоюз

буча

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Огромное количество западных спецслужб на Украине занимаются организацией провокаций для формирования общественного мнения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, "все это было сформировано в рамках НАТО и ЕС в том числе"."Мы же видели, что сделали с Бучей, это не показатель того, с какой идеологией мы сейчас столкнулись? Это не идеология спасения жизней... Это идеология и психология использования любого гуманитарного жеста в качестве плацдарма для провокаций", - подчеркнула Захарова.В Минобороны РФ ранее заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220417/zapad-1783881737.html

https://ria.ru/20220423/zapad-1784998164.html

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украина

буча

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, украина, ситуация в днр и лнр, в мире, мария захарова, нато, евросоюз, буча