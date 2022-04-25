https://ria.ru/20220425/mi-8-1785254579.html

Минобороны показало кадры сопровождения Ми-8 российской техники на Украине

Минобороны показало кадры сопровождения Ми-8 российской техники на Украине - РИА Новости, 25.04.2022

Минобороны показало кадры сопровождения Ми-8 российской техники на Украине

Министерство обороны России опубликовало в понедельник кадры патрулирования вертолётами Ми-8 колонн российской техники на Украине. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T10:04

2022-04-25T10:04

2022-04-25T11:41

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

украина

россия

донбасс

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785277696_45:0:1753:961_1920x0_80_0_0_82f34efe3dba5b96d273136cdab45f9a.jpg

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало в понедельник кадры патрулирования вертолётами Ми-8 колонн российской техники на Украине.В ролике показано, как вертолеты взлетают с аэродрома. Затем демонстрируется вид с борта низколетящей машины: экипажи смотрят за дорогой, по которой едет колонна российских грузовиков, через прицелы автоматов.Как рассказал летчик Ми-8, представившийся Иваном, главная цель армейской авиации в этом порядке – своевременно вскрыть боевую позицию, готовящуюся для атаки на колонну, ее передать немедленно."Если будет явная подготовка к нападению, мы незамедлительно давим эту огневую точку. Во-вторых, это моральная поддержка состава, который движется на колонне. Гораздо спокойнее, когда мы ходим сверху. Высоко сижу – далеко гляжу. Мне понятно, я предупреждаю. Мы работаем в связке: в основном – мы засекаем, передаем, и уже снизу давят, либо если, как правило, получается раньше все выяснить, то атакуем сами", - сказал пилот.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

украина

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, украина, россия, донбасс, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)