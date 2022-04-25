https://ria.ru/20220425/mayskie-1785232591.html

Каждый девятый россиянин планирует работать на майских праздниках

Каждый девятый россиянин планирует работать на майских праздниках - РИА Новости, 25.04.2022

Каждый девятый россиянин планирует работать на майских праздниках

Две трети россиян проведут майские праздники дома или на даче, а еще 11% граждан намерены работать все это время, говорится в исследовании банка "Открытие" и... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T02:19

2022-04-25T02:19

2022-04-25T03:51

россия

дальний восток

общество

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Две трети россиян проведут майские праздники дома или на даче, а еще 11% граждан намерены работать все это время, говорится в исследовании банка "Открытие" и страховой компании "Росгосстрах", которое есть в распоряжении РИА Новости.Они добавили, что лишь 4% респондентов решили отменить поездки в целях экономии."Работать во время майских каникул собираются 11% россиян. Больше всего "трудоголиков" на Дальнем Востоке — 16%, меньше всего в Московском регионе — 6%", — сказано в исследовании.При этом 83% россиян отметили, что их планы на майские праздники в условиях новой реальности не поменялись. Так, 49% граждан не собирались никуда ехать, а еще 34% намерены поехать туда, куда хотели.Однако остальным 17% гражданам пришлось корректировать свои планы: 8% опрошенных отменили запланированную поездку ради экономии денег, 5% — из-за ограничения авиаперелетов за границу, 3% — из-за ограничения авиаперелетов внутри России.Банк и страховщик проводили исследование 15-21 апреля методом онлайн-интервью по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте от 18-65 лет в городах с населением численностью от 100 тысяч человек по всей стране.

https://ria.ru/20220422/peterburg-1784851407.html

https://realty.ria.ru/20220416/prazdniki-1783587236.html

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россия, дальний восток, общество