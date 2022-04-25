https://ria.ru/20220425/mayskie-1785232591.html
Каждый девятый россиянин планирует работать на майских праздниках
Каждый девятый россиянин планирует работать на майских праздниках - РИА Новости, 25.04.2022
Каждый девятый россиянин планирует работать на майских праздниках
Две трети россиян проведут майские праздники дома или на даче, а еще 11% граждан намерены работать все это время, говорится в исследовании банка "Открытие" и... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T02:19
2022-04-25T02:19
2022-04-25T03:51
россия
дальний восток
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773591773_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fe7d38425db240a9d059414b7f54d164.jpg
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Две трети россиян проведут майские праздники дома или на даче, а еще 11% граждан намерены работать все это время, говорится в исследовании банка "Открытие" и страховой компании "Росгосстрах", которое есть в распоряжении РИА Новости.Они добавили, что лишь 4% респондентов решили отменить поездки в целях экономии."Работать во время майских каникул собираются 11% россиян. Больше всего "трудоголиков" на Дальнем Востоке — 16%, меньше всего в Московском регионе — 6%", — сказано в исследовании.При этом 83% россиян отметили, что их планы на майские праздники в условиях новой реальности не поменялись. Так, 49% граждан не собирались никуда ехать, а еще 34% намерены поехать туда, куда хотели.Однако остальным 17% гражданам пришлось корректировать свои планы: 8% опрошенных отменили запланированную поездку ради экономии денег, 5% — из-за ограничения авиаперелетов за границу, 3% — из-за ограничения авиаперелетов внутри России.Банк и страховщик проводили исследование 15-21 апреля методом онлайн-интервью по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте от 18-65 лет в городах с населением численностью от 100 тысяч человек по всей стране.
https://ria.ru/20220422/peterburg-1784851407.html
https://realty.ria.ru/20220416/prazdniki-1783587236.html
россия
дальний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773591773_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e7bca4ad1f3e24c52760acb97d7b7d59.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дальний восток, общество
02:19 25.04.2022 (обновлено: 03:51 25.04.2022)
Каждый девятый россиянин планирует работать на майских праздниках
"Открытие" и "Росгосстрах": каждый девятый россиянин планирует работать на праздниках
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Две трети россиян проведут майские праздники дома или на даче, а еще 11% граждан намерены работать все это время, говорится в исследовании банка "Открытие" и страховой компании "Росгосстрах", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Около 36% опрошенных собираются провести майские праздники дома, 32% поедут на дачу. Еще 13% собираются в поездку по России. Лишь 2% россиян (в том числе 4% жителей Москвы и Московской области) намерены попробовать поехать на майские праздники за границу", — выяснили аналитики.
Они добавили, что лишь 4% респондентов решили отменить поездки в целях экономии.
"Работать во время майских каникул собираются 11% россиян. Больше всего "трудоголиков" на Дальнем Востоке
— 16%, меньше всего в Московском регионе — 6%", — сказано в исследовании.
При этом 83% россиян отметили, что их планы на майские праздники в условиях новой реальности не поменялись. Так, 49% граждан не собирались никуда ехать, а еще 34% намерены поехать туда, куда хотели.
Однако остальным 17% гражданам пришлось корректировать свои планы: 8% опрошенных отменили запланированную поездку ради экономии денег, 5% — из-за ограничения авиаперелетов за границу, 3% — из-за ограничения авиаперелетов внутри России
.
Банк и страховщик проводили исследование 15-21 апреля методом онлайн-интервью по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте от 18-65 лет в городах с населением численностью от 100 тысяч человек по всей стране.