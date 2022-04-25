https://ria.ru/20220425/lnr-1785285573.html

МВД ЛНР проводит рейды по выемке оружия у бывших украинских полицейских

МВД ЛНР проводит рейды по выемке оружия у бывших украинских полицейских - РИА Новости, 25.04.2022

МВД ЛНР проводит рейды по выемке оружия у бывших украинских полицейских

МВД ЛНР проводит рейды по выемке оружия у бывших украинских полицейских в освобожденном городе Купянск Харьковской области, ряд бывших сотрудников правопорядка... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T12:06

2022-04-25T12:06

2022-04-25T12:06

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

признание днр и лнр в россии

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КУПЯНСК (Харьковская область), 25 апр - РИА Новости. МВД ЛНР проводит рейды по выемке оружия у бывших украинских полицейских в освобожденном городе Купянск Харьковской области, ряд бывших сотрудников правопорядка готовы вернуться на службу при новой администрации, передает корреспондент РИА Новости.По данным корреспондента, изъятое оружие будет закреплено за сотрудниками украинской полиции, но храниться будет в райотделе.Благодаря переговорам ряд украинских офицеров добровольно сдали оружие, а часть из них готова вернуться на службу, но уже под началом новой, денацифицированной, администрации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220425/ukraina-1785281814.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, признание днр и лнр в россии