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Дети из Ливана написали письма российским военным - РИА Новости, 25.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220425/livan-1785267470.html
Дети из Ливана написали письма российским военным
Дети из Ливана написали письма российским военным - РИА Новости, 25.04.2022
Дети из Ливана написали письма российским военным
Дети из российской диаспоры в Ливане написали письма со словами благодарности и поддержки военнослужащим ВС РФ, которые принимают участие в специальной операции РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T11:03
2022-04-25T11:03
обострение ситуации в днр и лнр
ливан
россия
бейрут
признание днр и лнр в россии
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БЕЙРУТ, 25 апр – РИА Новости. Дети из российской диаспоры в Ливане написали письма со словами благодарности и поддержки военнослужащим ВС РФ, которые принимают участие в специальной операции на Украине.Копии писем были переданы в представительство МИА "Россия сегодня" в Бейруте.Семнадцатилетняя Татьяна из города Тир свое письмо оформила в виде стихотворения, которое заканчивается таким четверостишием: "Мы ждем тот день, когда вместе закричим "Ура!". Держит кулаки за вас наша страна! Вы добавляете буквы "по" к слову беда, Zа вас, солдаты! Za победу, друзья!"Шестнадцатилетний Ибрагим начинает письмо словами: "Ну здравствуй, дорогой Солдат! Здравствуй, защитник страны нашей". В своем обращении юноша из Набатии напоминает им, что в родном краю верят и ждут родные и близкие. А 13-летний Набиль из Тира благодарит защитников границ России.Десятилетний Ахмад уверен, что, когда солдат "на страже, нам никто не страшен".Письма юношей и девушек продолжают поступать в представительство агентства. Дети с гордостью рассказывают, как они вместе с родителями принимают участие в акциях в поддержку России, которые проходят в разных городах Ливана, как отстаивают честь своей родины в соцсетях.
https://ria.ru/20220419/aktsiya-1784283860.html
ливан
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ливан, россия, бейрут, признание днр и лнр в россии
11:03 25.04.2022
 
Дети из Ливана написали письма российским военным

Дети из Ливана написали письма российским военным, которые участвуют в спецоперации

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий РФ
Военнослужащий РФ - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий РФ
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БЕЙРУТ, 25 апр – РИА Новости. Дети из российской диаспоры в Ливане написали письма со словами благодарности и поддержки военнослужащим ВС РФ, которые принимают участие в специальной операции на Украине.
Копии писем были переданы в представительство МИА "Россия сегодня" в Бейруте.
"Не отступайте! Я верю в каждого из вас!" - написала ученица 10-го класса Диана из города Набатия (Южный Ливан).
Семнадцатилетняя Татьяна из города Тир свое письмо оформила в виде стихотворения, которое заканчивается таким четверостишием: "Мы ждем тот день, когда вместе закричим "Ура!". Держит кулаки за вас наша страна! Вы добавляете буквы "по" к слову беда, Zа вас, солдаты! Za победу, друзья!"
Шестнадцатилетний Ибрагим начинает письмо словами: "Ну здравствуй, дорогой Солдат! Здравствуй, защитник страны нашей". В своем обращении юноша из Набатии напоминает им, что в родном краю верят и ждут родные и близкие. А 13-летний Набиль из Тира благодарит защитников границ России.
Десятилетний Ахмад уверен, что, когда солдат "на страже, нам никто не страшен".
Письма юношей и девушек продолжают поступать в представительство агентства. Дети с гордостью рассказывают, как они вместе с родителями принимают участие в акциях в поддержку России, которые проходят в разных городах Ливана, как отстаивают честь своей родины в соцсетях.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЛиванРоссияБейрутПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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