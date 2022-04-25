https://ria.ru/20220425/livan-1785267470.html

Дети из Ливана написали письма российским военным

Дети из Ливана написали письма российским военным - РИА Новости, 25.04.2022

Дети из Ливана написали письма российским военным

Дети из российской диаспоры в Ливане написали письма со словами благодарности и поддержки военнослужащим ВС РФ, которые принимают участие в специальной операции РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T11:03

2022-04-25T11:03

2022-04-25T11:03

обострение ситуации в днр и лнр

ливан

россия

бейрут

признание днр и лнр в россии

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БЕЙРУТ, 25 апр – РИА Новости. Дети из российской диаспоры в Ливане написали письма со словами благодарности и поддержки военнослужащим ВС РФ, которые принимают участие в специальной операции на Украине.Копии писем были переданы в представительство МИА "Россия сегодня" в Бейруте.Семнадцатилетняя Татьяна из города Тир свое письмо оформила в виде стихотворения, которое заканчивается таким четверостишием: "Мы ждем тот день, когда вместе закричим "Ура!". Держит кулаки за вас наша страна! Вы добавляете буквы "по" к слову беда, Zа вас, солдаты! Za победу, друзья!"Шестнадцатилетний Ибрагим начинает письмо словами: "Ну здравствуй, дорогой Солдат! Здравствуй, защитник страны нашей". В своем обращении юноша из Набатии напоминает им, что в родном краю верят и ждут родные и близкие. А 13-летний Набиль из Тира благодарит защитников границ России.Десятилетний Ахмад уверен, что, когда солдат "на страже, нам никто не страшен".Письма юношей и девушек продолжают поступать в представительство агентства. Дети с гордостью рассказывают, как они вместе с родителями принимают участие в акциях в поддержку России, которые проходят в разных городах Ливана, как отстаивают честь своей родины в соцсетях.

https://ria.ru/20220419/aktsiya-1784283860.html

ливан

россия

бейрут

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

ливан, россия, бейрут, признание днр и лнр в россии